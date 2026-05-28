„Očekáváme, že první první Gripeny obdržíme během příštích deseti měsíců. Z naší strany uděláme vše pro to, aby se tak stalo,“ řekl ve čtvrtek ukrajinský prezident po podpisu dohody na letecké základně v Uppsale.
Ukrajina hodlá financovat nákup letounů Gripen E/F částkou 2,5 miliardy eur (přes 60 miliard korun) s pomocí půjčky od Evropské unie. Dohodu o unijní půjčce ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun) mezitím ve stejný den jasnou většinou ratifikoval ukrajinský parlament. Dvě třetiny z těchto peněz mají jít na obranu před ruskou agresí.
Výcvik ukrajinských pilotů a techniků na letounech Gripen už probíhá a na podzim se má rozšířit. Gripeny C/D, tedy stejné stroje jaké dosud využívá česká armáda nebo Maďarsko, by měly být dodány i se střelami IRIS-T, AMRAAM a dlouhého dosahu Meteor.
„Důležité je, že tato letadla budou dodávána s balíčkem zbraní, který nám také pomůže chránit se před ruskými naváděnými leteckými pumami. Mluvíme o letce Gripenů pro Ukrajinu a je to pro nás mimořádně významná podpora. Děkujeme,“ podotkl Zelenskyj.
Švédský premiér Kristersson na společné tiskové konferenci uvedl, že po konečném uzavření smlouvy o nákupu nových strojů Ukrajina obdrží první starší modely C a D již v příštím roce, nové zakoupené stíhačky verze E a F by pak měla začít postupně dostávat od roku 2030. Ukrajina chce postupně pořídit až 150 nových letounů Gripen, jak se země předběžně dohodly loni na podzim.
„Nikdo nezná požadavky války lépe než Ukrajina… Se stíhacími letouny Gripen se toho dá dokázat hodně,“ prohlásil Kristersson.
Darované starší stroje ve variantě C/D tak budou pro Ukrajinu určitým provizoriem. Podle Zelenského ale i tak s patřičnou výzbrojí významně pomohou chránit ukrajinskou infrastrukturu včetně měst před ruskými leteckými údery.
Ruské letouny totiž shazují klouzavé letecké pumy jak z ruského území, tak z dočasně okupovaného ukrajinského území na vzdálenost přesahující 100 kilometrů. Ukrajina nemá dostatek prostředků protivzdušné obrany k zachycení takových útoků a Rusko takto decimuje celé rozsáhlé oblasti.
„Proto nám Gripeny s odpovídající výzbrojí – zejména střelami Meteor, které ničí cíle na vzdálenost přesahující 200 kilometrů – pomohou vytlačit ruské letouny, aby již nemohly masivně používat klouzavé pumy,“ konstatoval ukrajinský prezident.
Podle švédského ministra obrany Påla Jonsona tak začíná nová kapitola pro ukrajinskou protivzdušnou obranu. Potvrdil, že součástí dodávek bude adekvátní výzbroj. „Gripen byl vyroben pro zemi, která by mohla muset bojovat proti přesile, pod tlakem a z rozptýlených základen. To z něj činí pro Ukrajinu velmi důležitý letoun,“ připomněl.
Darované letouny jsou součástí 22. balíčku švédské vojenské pomoci Ukrajině v hodnotě zhruba 2,3 miliardy eur. Švédsko patří k největším poskytovatelům pomoci Ukrajině. Stockholm doposud napadené zemi dodal vojenskou a civilní pomoc v hodnotě 11,8 miliard eur (zhruba 287 miliard korun). „Silnější ukrajinské letectvo zvyšuje bezpečnost Ukrajiny, posiluje Evropu a zmenšuje prostor Ruska pro agresi,“ dodal premiér Kristersson.