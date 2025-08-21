„Je to obrovský úspěch, který je jedinečný i tím, že důvěru dostala firma, jež je součástí evropské skupiny obranného průmyslu,“ uvedl majitel CSG Michal Strnad.
Dceřiná společnost jeho holdingu, MSM North America získala přímo od americké armády zakázku na návrh a výstavbu nejmodernějšího zařízení pro plnění dělostřelecké munice ráže 155mm v Severní Americe a uvedení do provozu.
Kontrakt na takzvaný Dělostřelecký komplex budoucnosti (Future Artillery Complex – FAC) za 632 milionů dolarů (v přepočtu přes 13 miliard korun) podepsali zástupci firmy a Pentagonu na sklonku minulého týdne.
Moderní robotizovaná a automatizovaná provoz má vzniknout v areálu muniční továrny americké armády v Iowě. Po dokončení v září 2029 má být zařízení schopno plnit 36 000 dělostřeleckých granátů měsíčně a stát se hlavní dodavatelem munice pro děla americké armády. Zaměstnávat má asi 70 lidí.
Továrnu bude vlastnit americká vláda a provozovat soukromý sektor. Podobně je tomu například při výrobě superstíhaček F-35.
Projekt je součástí úsilí amerického ministerstva obrany o modernizaci stárnoucí obranné průmyslové základny a přímou reakcí na nedávnou výzvu šéfa Pentagonu Peta Hegsetha k vytvoření výrobních kapacit 21. století pro národní obranu v době války.
„Uspět na americkém obranném trhu znamená obstát v prostředí s nejvyššími nároky na technologickou úroveň i spolehlivost,“ konstatovala Kristýna Helm, viceprezidentka Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Úspěch CSG je podle ní důkazem, že český obranný průmysl posiluje svou roli v mezinárodních dodavatelských řetězcích a významně přispívá k odolnosti transatlantického prostoru.
Dceřiná divize MSM North America z českého holdingu přitom vznikla teprve letos v lednu. Teď získala roli hlavního dodavatele a integrátora celého muničních projektu. „Jsem hrdý na to, že technické know-how a strategická podpora CSG pomohly zajistit toto vítězství, které otevírá nové možnosti růstu na americkém trhu,“ podotkl Strnad.
MSM Group sdružuje několik tradičních firem obranného průmyslu ze Slovenska, Španělska nebo Srbska. Například ZVS holding, VOP Nováky, Vývoj Martin, IMK 14 Oktobar a FM Granada. Skupina se pyšní tím, že pokrývá celý životní cyklus munice – od vývoje a výroby po inspekce, prodlužování životnosti a likvidaci. Kromě toho navrhuje a vyrábí obranné technologie, například systémy ochrany tanků.
Mezi klíčové partnery pro vybudování továrny patří WIELAND, významná stavební firma sídlící v Michiganu, odpovědná za stavení přípravu lokality a výstavbu budov, společnost IPS Custom Automation sídlící Arlingtonu v Texasu, která zajistí robotická a automatizovaná řešení; a firma DetTX sídlící v texaském Dallasu, jež bude dodávat energetické materiály a bude zodpovědná i za návrh procesů, dodržování předpisů v oblasti životního prostředí a řízení bezpečnosti.
Další členové týmu dodavatelů jsou společnosti Cromwell (architektonická firma), SMS (bezpečnostní inženýrství), Weldon (automatizační zařízení), VJ Technologies (rentgenová zařízení) a Lee Industries (výroba speciálních průmyslových kotlů).
Munici bude plnit litím trhaviny
Plnění dělostřelecké munice má v USA probíhat metodou takzvaného lití roztavené trhaviny. Velmi zjednodušeně lze princip popsat asi takto. Dělostřelecký granát je v podstatě kovová váza, která v útrobách místo vody pochopitelně ukrývá výbušninu. Tu je potřeba dovnitř dostat co nejrovnoměrněji.
Trhavina se proto ve speciálních kotlích pomalu roztaví do tekuté konzistence. Jako při rozpouštění čokolády při pečení. Do pečlivě vyčištěného těla náboje se pak tekutá trhavina velmi přesně nalévá a poté nechá vychladnout.
Jakmile ztuhne, vyplní prostor uvnitř granátu. Vznikne pak pevná a rovnoměrná explozivní výplň. Během procesu i následnými kontrolami například rentgenem se velmi úzkostlivě dbá na to, aby uvnitř nevznikaly nežádoucí bubliny nebo praskliny, které by mohly vést k nesprávné funkčnosti granátu.
Společnost CSG loni podle výroční zprávy meziročně ztrojnásobila čistý zisk na 526,1 milionu eur (asi 13,2 miliardy korun). Tržby jí vzrostly více než dvojnásobně na zhruba 4 miliardy eur (100,5 miliardy korun). Na tržbách se z 83,6 procenta podílel obranný sektor.
Do tržeb firma počítá i prosincové výsledky předního amerického výrobce malorážového střeliva Kinetic Group, kterého loni český holding koupil. S výsledky Kinetic Group za celý rok 2024 tržby CSG dosáhly 5,2 miliardy eur (130,6 miliardy korun).