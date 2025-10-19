natoaktual.cz

    Zpravodajství

    Na montáž a údržbu motorů stíhaček F-35 jsme připravení, hlásí Finsko

    19. října 2025  10:37
    Finsko dokončilo výstavbu montážní a údržbové středisko motorů pro stíhací letouny F-35. Zařízení v části Linnavuori ve městě Nokia převzala podle plánu finská společnost Patria, která bude jako strategický partner pro finské vzdušné síly zajišťovat montáž motorů nových letounů a také jejich údržbu, servis a modernizace.  

    Letoun F-35 páté generace, o které má zájem Česká republika | foto: Lockheed Martin

    Nové výrobní prostory budou zpočátku sloužit k montáži motorů, později budou přeměněny na zařízení pro jejich údržbu a generální opravy. Finsko si objednalo celkem 64 letounů 5. generace. První letouny F-35A ve finských barvách dorazí na základnu Lapland v Rovaniemi koncem roku 2026. Údržbu má finské středisko zajišťovat po celou dobu životního cyklu finské flotily F-35.

    Šestá evropská země zařazuje F-35 do výzbroje. Belgie slaví přílet prvních strojů

    Stavba probíhala za přísných bezpečnostních požadavků programu F-35 a výrobce motorů Pratt & Whitney. Vznik střediska je součást průmyslové spolupráce v rámci finské účasti v programu. Součástí projektu byla kromě samotného výrobního areálu také výstavba nové infrastruktury a dopravního napojení v oblasti Linnavuori.

    „Cílem průmyslové spolupráce je zajistit domácí soběstačnost a současně vytvářet pracovní místa. Výroba komponentů F-35 v Linnavuori představuje významný a konkrétní krok vpřed v obranné a bezpečnostní spolupráci mezi Finskem a Spojenými státy. Je to také uznání finské odbornosti, které se důvěřuje i v těch nejnáročnějších projektech,“ uvedl finský ministr obrany Antti Häkkänen.

    Letouny F-35 se podle něj stanou páteří protivzdušné obrany celého demokratického světa a v Linnavuori tak vzniká důležité centrum odborných kapacit i pro další země, které stroje F-35 provozují a budou provozovat.

    Středisko vystavěla společnost Defence Properties Finland, byl předán firmě Patria. Ta je jako strategický partner Finských obranných sil zodpovědná za montáž, údržbu a servis motorů F135.

    „Stavební projekt úspěšně prošel všemi bezpečnostními kontrolami ze strany Spojených států. Přísné bezpečnostní předpisy musí být dodržovány v celém dodavatelském řetězci a jak dodavatelé, tak projektanti odvedli v tomto náročném projektu výbornou práci,“ konstatoval Matias Warsta, generální ředitel Defence Properties Finland.

    Ruské drony nad Polskem pomáhaly sestřelovat nizozemské stíhačky F-35

    Společnost zodpovídá za výstavbu a údržbu infrastruktury a objektů potřebných pro finské stíhačky F-35. Kromě zařízení v Linnavuori vybuduje také infrastrukturu na všech leteckých základnách finského letectva.

    „Spolupráce mezi všemi stranami během výstavby zařízení v Linnavuori probíhala hladce. Je skvělé vidět výsledky našeho společného úsilí, které přispívají k budování nových schopností v rámci programu F-35,“ podotkl Petri Hepola, ředitel programu F-35 ve společnosti Patria. Přímý dopadem střediska bude vznik padesáti pracovních míst.

    Patria je mezinárodní obranná a bezpečnostní společnost se sídlem ve Finsku s více jak stoletou historií. Vlastní ji finský stát (50,1 %) a norská společnost Kongsberg Defence & Aerospace (49,9 %). Specializuje se na obrněná vozidla, dělostřelecké systémy, prostředky námořního boje a vyspělá řešení v oblasti C4ISTAR nebo údržbu leteckých technologií.

    Lubomír Světnička natoaktual.cz

