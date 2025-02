„Česká republika, jako středně velký evropský stát, má před sebou zásadní rozhodnutí. Buď tyto změny vezmeme jako příležitost a zkusíme z nich vytěžit maximum, nebo se jimi necháme ochromit a pak na to ekonomicky i bezpečnostně doplatíme,“ prohlásil Fiala.

Připustil, že situace vůbec není jednoduchá, ale není ani důvod propadat malomyslnosti. Mezinárodní řád podle jeho slov prochází v těchto dnech největší změnou od pádu komunismu na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století.

Připomněl, že dosavadní řád stál na silné roli Spojených států amerických, které cítily jako globální lídr velkou zodpovědnost za mezinárodní vývoj, aktivně podporovaly demokracii a svobodu v různých částech světa a garantovaly a zajišťovaly bezpečnost evropských demokracií.

„Prezident Trump se rozhodl naprosto proměnit americkou zahraniční politiku. Rychlost, razance a rétorika jsou určitě překvapivé, ale odklon USA od soustředění se na Evropu by nás překvapovat neměl,“ uvedl s tím, že odklon trvá už nejméně dekádu.

Evropské země ale podle Fialy tento posun v americké veřejné debatě dlouho nechtěly brát na vědomí a nestaraly se dostatečně o svoji bezpečnost. „My ano, mimo jiné proto moje vláda měla ve svém programu navýšení prostředků na obranu na dvě procenta HDP ještě před začátkem ruské agrese na Ukrajinu – a to jsme také udělali. Ani to však nebude dlouhodobě stačit,“ konstatoval.

Odklon USA od Evropy podle premiéra sice neznamená, že Spojené státy přestávají být našimi spojenci, „je ale nutné si zvyknout na to, že nyní jde o spojence, který nám otevřeně dává najevo, že přišel čas, aby se evropské státy byly schopny o své problémy postarat samy“.

Česká republika má přitom podle něj na své straně několik výhod, o které se může v dalších měsících a letech opřít. „Díky bolestné historické zkušenosti víme, že nedemokratické Rusko se svými mocenskými ambicemi je velkým nebezpečím a že tomuto nebezpečí se nejlépe vyhneme tak, že budeme silní a budeme rozhodní,“ uvedl.

Členství v NATO, v Evropské unii, evropská obranná spolupráce a výdaje na společnou obranu jsou pak podle jeho slov velmi efektivní nástroje, jak udržet Českou republiku dlouhodobě v bezpečí. „Naším základním cílem musí nyní být silná Evropa. Evropa, která dokáže Rusko odstrašit od dalších vojenských útoků na suverénní evropské státy. A je dobré si to říci právě dnes. Dnes, kdy si připomínáme třetí výročí ruské invaze na Ukrajinu,“ prohlásil.

Tři nutné kroky podle Fialy



Fiala v mimořádném projevu vyjmenoval kroky, které je nutné udělat. Tím prvním podle něj musí být zásadní navýšení výdaje na vlastní obranu na minimálně 3 procenta HDP během několika dalších let. „Musíme dokázat tyto peníze zajistit a musíme se postarat o to, aby byly utraceny rozumně a účelně,“ řekl.

Druhým krokem musí být na evropské úrovni rychle přijmout nová fiskální pravidla, která nám umožní realizovat tyto obrovské investice do obrany a do bezpečnosti. A kupříkladu nevyužitých 93 miliard eur z takzvaného Fondu obnovy by Evropská unie podle Fialy měla využít na posílení společné obranyschopnosti, na podporu společných nákupů pro armády nebo na podporu posílení kritické infrastruktury.

Třetím krokem pak podle Fialy musí být pokračování vojenské pomoci Ukrajině a využití peněz ze zmrazeného ruského majetku z celé Evropy. „Ano, budou to výdaje navíc. Ale tyto výdaje zároveň představují i velkou příležitost, zejména pro nás, pro Českou republiku,“ uvedl premiér s odkazem na tradiční strojírenskou historii České republiky a silným postavením obranného průmyslu.

„Naše zbrojovky jsou kvalitní a ekonomicky silné, dokonce tak, že v posledních letech expandují do dalších zemí, včetně právě Spojených států,“ upozornil. Může jít podle jeho slov o zásadní impuls pro národní hospodářství, pro jeho mezinárodní konkurenceschopnost, pro rozvoj inovací i pro dlouhodobé zajištění zaměstnanosti. „Podle různých analýz přinese jedna koruna rozumně vynaložená na obranu další tři koruny v rámci české ekonomiky. My si nemůžeme dovolit tuto unikátní šanci promarnit,“ vyzval.

Za chybu označil úvahy, že by Česká republika prosperovala, kdyby neprosperovala Evropská unie. Připustil, že unie se začala v poslední době příliš zabývat regulací všeho možného a u toho zapomněla, že společným cílem má být ekonomický růst, prosperita a mezinárodní úspěch. „Jiná cesta, jak zajistit Evropanům dlouhodobě vysokou životní úroveň a bezpečnost, jiná cesta totiž neexistuje,“ dodal.

Podle Fialy je proto začít co nejrychleji pracovat na systematické deregulaci napříč Evropskou unií. Nejde jen o omezení byrokracie, ale také o revizi konceptu Green Dealu a dekarbonizace.

„Chceme Evropu silnou, bezpečnou a prosperující. Jen taková Evropa bude vzbuzovat respekt. Zejména ve světě, kde platí, že k získání mezinárodního respektu musíte ukázat, že na jednací stůl umíte položit nejen ideály, ale také zbraně a peníze,“ řekl.