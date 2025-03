Ocenění z rukou předsedy vlády v neveřejné části obdrželo 12 příslušníků ozbrojených sil České republiky a pracovníků pro stát. Ve veřejné části pak pětice osobností z řad občanské společnosti, které se od počátku ruské invaze velmi aktivně a neúnavně podílejí na pomoci ukrajinský obráncům.

Medaili z rukou prezidenta obdrželi Matouš Bláha, zakladatel neziskové organizace Koridor UA; Vladislav Bondarevský, viceprezident Ukrajinsko-české obchodní komory; Jan Heřmánek, předseda spolku Team4Ukraine; Mikuláš Kroupa, ředitel a zakladatel neziskové organizace Post Bellum a Bohdan Rajčinec, předseda Evropského kongresu Ukrajinců.

„Vidíme turbulentní situaci, kterou mezinárodní politika prochází v posledních dnech a která mnoho lidí znejišťuje. Vidíme také, co musí dělat Evropa. Vidíme, jakým zkouškám jsme vystaveni. A vidíme, že v těch zkouškách mnozí pochybují nebo selhávají. A o to je důležitější a říkám to rád a s velkou hrdostí, že česká společnost v těch zkouškách, kterým jsme byli v poslední době vystaveni, obstála se ctí a máme být nač hrdí,“ zdůraznil Fiala.

Medaile Karla Kramáře je nejvyšší ocenění udělované předsedou vlády s hodnotou pamětní medaile. Ta byla vytvořena v roce 2008 při příležitosti 90. výročí vzniku první československé vlády. Pojmenována je po prvním československém premiérovi Karlu Kramářovi. „Je příležitost jak jménem svým, tak i svým způsobem jménem státu ocenit ty, kteří něco pro společnost udělali,“ uvedl premiér.

Medaili považuje za své oblíbené vyznamenání, které může udělit podle vlastního uvážení těm, „kteří si to zaslouží a často i těm, kteří možná nejsou tak vidět a někteří dokonce nesmí být vidět vůbec a na které by se třeba mohlo zapomenout“.