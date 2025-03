„Rusko se nezastaví. A kdo mně tedy bude říkat, že se zastaví, tak bude lhát stejně, jako si nalhával v roce 2014, že Rusko se zastaví anexí Krymu. Nezastaví!“ prohlásil premiér na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost v Míčovně Pražského hradu.

Otevřeně varoval, že Rusku trvá zhruba 4 až 6 let, než se po jedné válce zvládne připravit na další. To je podle Fialy čas, který máme, abychom se změnili a postavili se na nohy a také měřítko, které nakonec určí, čím bude Evropa v budoucnu.

„Nesmíme se stát morálními vítězi, hrdými ve své porážce. My musíme vyhrát, a to ve všech významech toho slova,“ uvedl.

Ti, kteří ještě dnes věří, že mír v Evropě lze zajistit pouhým vyjednáváním s Kremlem, se podle Fialy mýlí. Diplomacie bez podpůrných ekonomických a vojenských argumentů nefunguje. „Kdo chce vyjednávat, musí mít v ruce něco, čím dokáže odstrašit a co představuje sílu,“ řekl.

Budování bezpečnostní architektury Evropy na důvěře vůči Rusku ani nemá smysl, dokud Rusko nepřestane krást cizí území. „Nezbývá nám než zatnout zuby, reformovat co půjde a investovat do vlastní síly,“ apeloval.

Za možná největší výzvu označil shodu napříč politickým spektrem. Varoval, že zatímco opozice dnes tvrdí, že si další investice do obrany si nemůže Česko dovolit, nebo že je nemá za co utratit, situace vede k nutnosti jednat rychle.

„To, čím procházíme, může být konec Evropy, pokud nezvládneme včas reagovat. Nebo to může být katarze, v což věřím já a moje vláda. A podle toho budeme jednat,“ dodal.

Svět je pořád nebezpečný

Podle Fialy velká část společnosti slýchá, že se po každém z otřesů jako jsou ruská invaze na Ukrajinu, teroristický útok Hamásu na Izrael nebo kroky nové americké administrativy, musí naučit žít v novém světě.

„Ale to není pravda, svět se ve své podstatě nezměnil! Je pořád stejně nebezpečný a vládnou v něm tytéž principy,“ uvedl Fiala.

Země proto musí musí víc investovat do své obrany, protože jedině tak odradí útočníky. A také mít silnou ekonomiku, dobrý přehled o tom, co se děje v našem okolí a stejně tak mít pod kontrolou vnitřní bezpečnost – ať už jde o nelegální migraci, důvěru ve stát nebo o odolnost vůči hybridním hrozbám.

Zvyšování výdajů na obranu je podle jeho slov logická reakce na to, co se děje, a co si začíná uvědomovat celý svobodný svět. Připomněl, že zatímco před dvěma lety dávalo 2 % HDP na obranu pouze 10 zemí NATO, loni už to bylo přes 20. Upozornil, že na červnovém summitu Aliance v Haagu je velmi pravděpodobné, že se tento závazek ještě navýší.

„A dává to smysl! Dává to dokonce hluboký smysl,“ uvedl s tím, že Rusko dává do svých vojenských kapacit celou třetinu svého rozpočtu, tedy přes 6 % HDP.

„Je naivní myslet si, že by se tento trend otočil a že by se tyto výdaje v nejbližší době vrátily na polovinu, k čemuž se upíná část naší opozice,“ podotkl.

Probouzet se ovšem podle jeho slov musí i samotná Evropa jako celek. Nedávné rozhodnutí Evropské rady o rozvolnění rozpočtových pravidel pro rychlé vyzbrojení evropských zemí, dohoda o společných investicích do obrany a podpoře zbrojního průmyslu jsou první důležité známky takového probouzení.

Česko nestojí stranou

Investice do obranného průmyslu podle Fialy nemají význam pouze bezpečnostní, ale přinesou s sebou pracovní místa, růst a výrobu s vyšší přidanou hodnotou. „Pro českou ekonomiku to může znamenat velkou šanci. Máme firmy, které jsou konkurenceschopnými hráči, které se prosazují v zahraničí a jsou mimořádně úspěšné, a můžeme a musíme využít jejich potenciál,“ konstatoval.

Premiér je podle svých slov hrdý, že je Česká republika zároveň aktivním účastníkem nové iniciativy takzvané „koalice ochotných“ pod vedením Británie a Francie, které chtějí společně podnikat konkrétní kroky pro posílení bezpečnosti.

Vedoucí role těchto států v této zlomové a kritické době, je podle něj přirozená a praktická. Jde o stálé členy Rady bezpečnosti OSN a také jsou to evropské země, které vlastní jaderné zbraně. „To stále hraje podstatnou roli, a to se počítá,“ dodal.

Pokud má podle premiéra Česká republika a celá Evropa zůstat „bezpečným a stabilním kusem světa“, tak nepomůže jen vojenská síla. „Platí, že naše bezpečí začíná u nás doma – stojí a padá s tím, jak stabilní je naše společnost,“ prohlásil.

Za riziko, které velmi oslabuje nejenom českou společnost, označil nelegální migraci. Připomněl, že navzdory novým opatřením se evropským zemím daří vyhošťovat jen malou část lidí, kteří nemají nárok na azyl.

Dekarbonizace brzdí ekonomiku

Česko se podle premiéra musí lépe připravit na budoucnost po ekonomické stránce a proto sny o masivních investicích do obrany a zároveň rychlé dekarbonizace nefungují a oslabují konkurenceschopnost.

„V tuto chvíli musíme upřednostnit to, co nás udrží naživu. Je nutné, aby se Evropa začala chovat podle jiné logiky než dosud,“ vyzval.

Evropská unie podle jeho slov historicky vznikla jako prostor, kde se reguluje a harmonizuje. Premiér to nemíní jako kritiku, ale v současnosti musí Evropa otočit téměř o 180 stupňů, protože dnes regulace naopak oslabují a zpomalují.

„Je nutné, abychom dali dočasně na druhou kolej oxid uhličitý a zaměřili se na počítání jiných veličin. Vědeckých patentů, vzniklých startupů, inovací, vyrobených moderních letadel nebo třeba dronů,“ řekl.

Nepřátelé svobodného světa podle premiéra nečekají, až Evropa dokončí svou zelenou tranzici.