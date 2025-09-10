„Bez vzdušné nadvlády prostě nemůžeme být v boji úspěšní,“ konstatoval velitel českých vzdušných sil Petr Čepelka na konferenci armádních velitelů EURAC (European Air Chiefs Conference) v Praze.
Velitelé vzdušných sil, experti a vojenští analytici z více než dvacítky zemí na ní diskutovali o adaptaci na současné bezpečnostní prostředí multipolárního světa, kdy by mezi sebou teoreticky mohly válčit velmoci s takřka dokonalou protivzdušnou obranou, vyspělým taktickým letectvem s novými technologiemi.
Podle Čepelky je důležitým krokem adaptace vzdušných sil právě zavádění strojů 5. generace v podobě amerických letounů F-35, které si Česká republika stejně jako celá řada dalších evropských spojenců objednala. „Zkušenosti z válečných konfliktů jednoznačně potvrzují, že letoun F-35 hraje klíčovou roli na současném bojišti,“ uvedl.
Někdejší velitel sil NATO, americký generál ve výslužbě Philip Breedlove, označil letouny 5. generace za technologickou nutnost. „Ta doba nastala,“ uvedl. Zároveň upozornil, že udržení vzdušné nadvlády je potřeba nejen mít nové moderní letouny, ale také s nimi intenzivně cvičit, zajistit maximální připravenost včetně zásob munice i průmyslových kapacit pro její výrobu v případě konfliktu.
|
Bez munice jsou vzdušné síly jen letecká show, nabádá generál Breedlove
„Ruské letectvo jasně potvrdilo dlouhodobě známý problém, že sice můžete mít opravdu skvělé, nové vybavení, ale pokud s ním neumíte dobře zacházet, moc toho s ním nezmůžete,“ podotkl. Moderní výzbroj a připravenost podle něj znamenají nižší ztráty v případě konfliktu.
Na prestižní konferenci vystoupili přední bezpečnostní analytici i armádní velitelé, kteří mají bezprostřední zkušenost s ostrým nasazením vzdušných sil. „Naše zkušenosti potvrzují, že ruská protivzdušná obrana není neproniknutelná. Flexibilita, časté přesuny a inovace nám umožňují vést účinné údery. Ale potřebujeme moderní prostředky protivzdušné obrany a letouny západní výroby, abychom mohli změnit dynamiku války,“ řekl zástupce velitele ukrajinských vzdušných sil Serhij Holubcov. Letectvo je podle jeho slov nedílnou součástí obrany.
Nejnovější zkušenosti z boje včetně úderů na jaderný program v Íránu prezentovalo několik izraelských expertů. O klíčové roli zbrojního průmyslu hovořil Ilan Mazushan, zástupce ředitele odboru politicko-vojenských záležitosti izraelského ministerstva obrany. „Izrael je obklopen hrozbami a musí se spoléhat na svou odolnost, průmysl a propojení s obyvatelstvem. Stejně jako jsme vděční Československu za pomoc při vzniku našeho letectva, dnes nabízíme Evropě své zkušenosti – od výstavby krytů po systémy Iron Dome a F-35,“ uvedl.
Stíhačky jsou součástí protivzdušné obrany
Podle Čepelky se už nyní ukazuje, že pořízení nejmodernějších strojů F-35 bylo správným rozhodnutím. Česká republika se dostala mezi spojence partnery, kteří disponují těmi nejlepšími zbraňovými systémy, mají nejvíce bojových zkušeností a sdílejí je.
„Dostáváme se k úplně jiným informacím, k úplně jiným technologiím a samozřejmě probíráme i úplně jiné taktické postupy, které bychom realizovali v případě válečného konfliktu,“ konstatoval.
|
Impozantní vzdušné síle Izraele se nevyrovná žádná z evropských zemí
Jako klíč k úspěchu všech operací označil vzdušnou nadvládu také náčelník Generálního štábu Karel Řehka. „Pro ČR to znamená výrazné investice do vícevrstvé protivzdušné obrany – od přenosných systémů až po prostředky s dlouhým dosahem – a také využití umělé inteligence,“ uvedl.
Čepelka podotkl, že vybudování vícevrstvé protivzdušné obrany je dalším krokem v modernizaci armády. Upozornil, že právě taktické letectvo včetně budoucích strojů F-35, je prvním článkem protivzdušné obrany. Poukázal přitom na zkušenosti například Izraele, který čelil masivním raketovým a drogovým útokům z Íránu. „F-35 v tom sehrály zásadní roli, některé rakety lze velmi těžko zachytit ze země a právě lokátory a systémy letounu F-35 je dovedou včas odhalit a také zneškodnit,“ vysvětlil.
Připomněl, že kromě protiletadlových raketových systémů krátkého až středního dosahu Spyder, které právě procházejí vojskovými zkouškami, armáda modernizuje také systémy velmi krátkého dosahu v podobě přenosných protivzdušných kompletů RBS-70NG. Obrana pořizuje zatím 24 vozidel MARS II českého výrobce SVOS s integrovaným protivzdušným kompletem. „Dáváme je na mobilní platformy, protože mobilita je také velmi důležitá,“ řekl Čepelka.
Česká armáda by podle něj měla být v budoucnu chtěla být plnohodnotným členem integrované protivzdušné obrany NATO a ve hře jsou proto další obranné systémy. „A v nějakém časovat horizontu se pak chcem věnovat i protiraketové obraně,“ dodal.