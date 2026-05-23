„Jsou to první stíhačky 5. generace na východním křídle NATO schopné detekovat hrozby dříve, než jsou samy odhaleny. Pro Polsko to není jen nová technika, ale vstup do úzké světové ligy moderních vzdušných sil,“ uvedl polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz s tím, že stroje výrazně posílí operační schopnosti polské armády.
První tři letouny přistály v pátek večer na základně Lask. Ta několik posledních měsíců procházela intenzivními přípravami a budováním nové infrastruktury pro nejmodernější stroje. Při příletu je doprovázely letouny F-16 polských vzdušných sil. Nové letouny přeletěly z amerického Texasu s mezipřistáním na portugalských Azorách.
Polsko si v roce 2020 objednalo celkem 32 letounů F-35A, tedy stejných jako Česká republika. Hodnota celého kontraktu činí 4,6 miliardy dolarů (v přepočtu zhruba 97 miliard korun). Všechny objednané stroje má mít k dispozici do roku 2029. Polské letectvo má pro letouny označení „Husarz“ (Husar).
Polsko je tak sedmou evropskou evropskou zemí, která tyto nejmodernější letouny 5. generace zařazuje do výzbroje. Po Norsku, Británii, Itálii, Nizozemsku, Dánsku a naposledy Belgii.
Přílet prvních strojů letos očekává také Finsko. Americký výrobce Lockheed Martin nedávno začal práce na prvních strojích pro Německo. Letouny pro Českou republiku se dostanou na výrobní linku příští rok.
Stejné letouny objednala také vláda Petra Fialy (ODS). Česko projevilo zájem o 24 letounů F-35, za které zaplatí 106 miliard korun, dalších 44 miliard půjde na přípravu jejich provozu v Česku a odvody DPH. Prvních šest nových stíhaček mají čeští letci dostat v roce 2029. Zůstanou však zatím v USA pro přípravu letců. Na mateřské základně v Čáslavi má první stroj přistát v roce 2031 a všech 24 letounů pak bude v Česku do roku 2035.
Česko za samotné letouny F-35 (24 kusů), munici, jejich vybavení a související služby – jako jsou například výcvik, servis letounů, opravy a údržba – zaplatí zhruba 4,9 miliardy dolarů.
Populačně velmi podobně velká Belgie, avšak co do rozlohy 2,5krát menší než ČR, pořizuje 45 těchto strojů. Tedy takřka dvojnásobek. Za objednávku z roku 2018 na 34 strojů má zaplatit (včetně infrastruktury, výcviku a údržby do 2030) přibližně 6,5 miliardy dolarů. Dalších 11 přiobjednaných strojů pak vyjde na zhruba 1,9 miliardy. Celkově tedy 8,4 miliardy dolarů.
A například Německo za 35 objednaných letounů zaplatí takřka 11,6 miliard dolarů. Cena za standardní konfiguraci letounu jako takového je přitom pro všechny země stejná. Rozdíly v cenách kontraktů způsobuje to, že každý stát má jiné požadavky na další vybavení a pořizované služby včetně servisu a nakupuje také jiné množství a druhy munice.