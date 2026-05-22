„Teď se Explosii extrémně daří kvůli válce na Ukrajině a ziskovost firmy je pětkrát vyšší, než byla. Je taky teď obrovský zájem o dodávky jejího zboží, ale hodnota firmy se může dramaticky snížit v momentě, kdy skončí válka a konkurence postaví nové kapacity, které už realizuje,“ prohlásil premiér Babiš během páteční návštěvy podniku Explosia a dalších firem v Pardubicích.
Explosia jen v roce 2024 zvýšila zisk po zdanění na rekordních 442 milionů korun, dvojnásobek ve srovnání s rokem 2023. Tržby za prodej výrobků vzrostly o 30 procent na 1,822 miliardy korun. Očekávání za loňský rok jsou ještě vyšší.
Z hlediska obratu společnost nejvyšších hodnot dosáhla ve velkorážové munici, důležitým byl také segment bezdýmného prachu či průmyslových a plastických trhavin. Kromě vojenské oblasti, které se dařilo zvláště vlivem války na Ukrajině, přispěla k dobrým výsledkům i výroba pro civilní sektor.
Firmu od roku 2002 stoprocentně vlastní stát, akcie drží ministerstvo průmyslu a obchodu. Firma působí v Pardubicích od roku 1920. Do roku 2002 byla vlastníkem skupina Agrofert.
Podle Babiše zájem o státní podnik Explosia projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona. Pokud by k prodeji podle jeho slov došlo, muselo by to být za extrémně dobrých podmínek pro český stát a smluvního ukotvení vztahů Explosie s českou armádou.
Babiš osobně by byl pro prodej a jediným kritériem by v takovém případě byla prý cena. „Výnos může být extrémně vysoký a mimochodem ty peníze možná – pokud armáda bude připravena – by se daly použít na investice v rámci procent plnění do NATO,“ podotkl.
Explosii považuje za důležitého zaměstnavatele pro celý region. Považuje za absurdní že státní firma, která podniká ve zbrojařském průmyslu, nemá žádný smluvní vztah ani strategické dohody s českou armádou. „Což dostal ředitel Explosie za úkol urychleně připravit,“ dodal Babiš.
Opozice i někteří odborníci případný prodej Explosie označují za nebezpečný pro obranyschopnost státu. Podle exministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) by prodej Explosie byla chyba. „Vláda už neví, kde by vzala peníze na své sliby, a tak začíná mluvit o rozprodávání strategických průmyslových a obranných firem. Explosia je v zisku, má skvěle rozjetý investiční plán a nevidím jediný důvod, proč by se jí dnes měl stát zbavovat. Neopakujme chyby z minulosti,“ uvedl.
Někdejší ministr financí Miroslav Kalousek (dříve TOP 09 a KDU-ČSL) připomněl, že Explosii kupoval stát v roce 2002 od Agrofertu se zdůvodněním, že je to z hlediska bezpečnosti státu nezbytné. „Dnes, když je bezpečnostní situace mnohem horší, se jí stát chce zbavovat? Pokud ano, tak proč do zahraničních rukou, proboha? Je to nenahraditelná kapacita, jediná svého druhu na našem území,“ naspal na síti X.
Šéfka výboru pro bezpečnost Jana Černochová (ODS) považuje prodej za nekompetentní a nebezpečný. Společnost má podle ní totiž přímý význam pro obranyschopnost České republiky a navíc se jí mimořádně daří. „To není vize, to je popření základní bezpečnostní logiky,“ uvedla s tím, že celý svět posiluje vlastní obranný průmysl, rozšiřuje výrobu munice, výbušnin, prachů a dalších strategických materiálů a snaží se nebýt závislý na cizích dodavatelích.
„Kdo chce v této bezpečnostní situaci prodávat ziskovou strategickou firmu, nechrání stát, ale je blázen a musí sledovat pouze svoje osobní zájmy,“ dodala.
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), pod jehož resort státem vlastněná Explosia spadá, připustil, že společnost je příkladem strategického podniku, který má pro stát mimořádný význam. „Nejde jen o výrobu, ale o bezpečnost, soběstačnost a schopnost České republiky reagovat na současné výzvy,“ řekl.
O koupi Explosie přitom v minulosti projevila zájem také zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada. Státní podnik svým zaměřením a postavením v obranném průmyslu přitom splňuje kritéria, která CSG při svých potenciálních akvizicích sleduje.
Explosia Pardubice momentálně ročně vyrábí 47 tun třaskaviny známé jako TNR (trinitroresorcinol), do budoucna by chtěla objem navýšit až na 300 tun. A chce zahájit také výrobu třaskaviny DNBF (dinitrobenzofuroxan). Projekt plánuje společnost zahájit letos na podzim a dokončit v prvních měsících příštího roku.
V rámci investic za takřka 2 miliardy korun chce firma také vybudovat nový provoz na výrobu střelného prachu pro malokaliberní zbraně. Takzvané sférické prachy se používají jako náplň do nábojů pistolí ráže 9 milimetrů, ale také do samopalů nebo kulometů. Jejich výroba představuje výsledek vlastního výzkumu firmy a vývoje prováděného nepřetržitě od 60. let minulého století.