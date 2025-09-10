Polský premiér Donald Tusk v parlamentu uvedl, že jde o „nejbližší okamžik otevřeného konfliktu od druhé světové války“, ačkoli zároveň podotkl, že „nemá důvod věřit, že jsme na pokraji války“.
Avizoval, že Varšava požádá spojence z NATO o aktivaci Článku 4 Severoatlantické smlouvy. Ten hovoří o tom, že smluvní strany budou společně konzultovat vždy, když podle názoru kterékoli z nich bude ohrožena územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost, které smluvní strany. „S největší pravděpodobností čelíme rozsáhlé provokaci,“ uvedl.
Ruské drony nad Polskem pomáhaly sestřelovat nizozemské stíhačky F-35
Polské stíhačky F-16, nizozemské F-35, italský letoun včasného varování a létající tanker NATO MRTT byly nasazeny k sestřelení dronů, které začaly vstupovat do polského vzdušného prostoru v úterý večer a pokračovaly až do rána. Několik polských letišť bylo dočasně uzavřeno, včetně základny v Rzeszówě, která slouží jako hlavní přístupový bod pro západní pomoc směřující na Ukrajinu.
Jeden dron narazil v 6:30 ráno do dvoupatrového cihlového domu důchodce Tomasze Wesolowského ve východopolské vesnici Wyryki-Wola, který sledoval v přízemí domu zprávy o narušení vzdušného prostoru v televizi. Střecha domu byla zničena a trosky se rozlétly po ložnici.
Jeden z ruských dronů byl zneškodněn u polského Mnizskowa. To je necelých 200 kilometrů od hranic České republiky, kterou ruský dron Gerbera urazí zhruba za 90 minut.
Moskva odpovědnost za incident popřela, přičemž vysoký ruský diplomat v Polsku uvedl, že drony přiletěly ze směru z Ukrajiny a Polsko nepředložilo žádné důkazy, že šlo o ruské stroje. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho drony provedly velký útok na vojenské objekty na západě Ukrajiny, ale neměly v plánu zasáhnout žádné cíle v Polsku.
„Rusko musí pocítit, že Evropané vědí, jak se bránit,“ vzkázal v reakci ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajina je podle něj připravena rozšířit spolupráci s partnery, aby zajistila účinnou ochranu vzdušného prostoru.
Ukrajinská armáda v noci podle něj informovala polskou stranu prostřednictvím příslušných kanálů o pohybu ruských dronů. Kolem 00:50 kyjevského času bylo zaznamenáno první překročení hranice mezi Ukrajinou a Polskem ruským dronem.
Nejméně dva ruské drony, které v noci vstoupily na polské území, využily běloruský vzdušný prostor. Nejméně několik desítek ruských dronů se pohybovalo podél ukrajinsko-běloruské hranice a v západních oblastech Ukrajiny a přibližovalo se k cílům na Ukrajině a s největší pravděpodobností i v Polsku.
Počet ruských dronů, které překročily polské hranice a významně pronikly na jeho území, může být vyšší, než bylo dříve oznámeno. Podle aktualizovaných údajů to bylo 19 strojů. Varšava nechala sestřelit ty, které představovaly bezprostřední hrozbu. Poslední z dronů byl podle premiéra Tuska sestřelen v 06:45 SELČ.
Ukrajinská protivzdušná obrana přitom v noci zničila přes 380 ruských dronů různých typů. Nejméně 250 z nich byly drony typu Šáhid.
Evropští lídři incident ostře odsoudili
Incident bezprostředně ostře odsoudila řada evropských lídrů včetně českých politiků. Šéf NATO Mark Rutte uvedl, že plné vyhodnocení incidentu ještě nebylo provedeno, ale dodal, že „ať už to bylo záměrné nebo ne, je to naprosto nezodpovědné a absolutně nebezpečné“.
Vládce Kremlu Vladimira Putina vyzval, aby zastavil válku na Ukrajině a přestal narušovat vzdušný prostor spojenců. „A vězte, že jsme připraveni, že jsme ostražití a že budeme bránit každý centimetr území NATO,“ prohlásil.
Země sousedící s Ukrajinou v minulosti během války občas hlásily vstup ruských raket nebo dronů do jejich vzdušného prostoru, ale ne v takovém rozsahu, a není známo, že by je sestřelily. V roce 2022 byli v Polsku zabiti dva lidé ukrajinskou raketou protivzdušné obrany, která selhala.
„Byli jsme svědky nejzávažnějšího narušení evropského vzdušného prostoru Ruskem od začátku války. Existuje důvod se domnívat, že se jednalo o úmyslné, nikoli náhodné narušení. Ruská válka eskaluje, nekončí,“ uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallas.
Na incident reagovaly také Spojené státy. Vrchní velitel sil NATO Alexus Grynkewich uvedl, že Aliance „rychle a rozhodně reagovala na situaci a ukázala schopnost a odhodlání bránit území spojenců“.
Americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker oznámil, že USA po narušení polského vzdušného prostoru stojí po boku spojenců ze Severoatlantické aliance a budou bránit každý centimetr aliančního území. Prezident Donald Trump podle něj dění v Polsku sleduje a chce ještě dnes hovořit se svým polským protějškem Karolem Nawrockým.
Trump později vydal na své sociální síti velmi strohé prohlášení: „Co to má znamenat, že Rusko narušuje polský vzdušný prostor drony? Jdeme na to!
Podle německého kancléře Friedricha Merze byl průnik ruských dronů nad Polsko bezohledným činem, dalším v dlouhé řadě provokací na východním křídle NATO.
Francouzský prezident Emmanuel Macron označil útok ruských dronů z naprosto nepřijatelné. „Odsuzuji to s maximální důrazností. Vyzývám Rusko, aby ukončilo tuto bezohlednou eskalaci. Nebudeme dělat kompromisy v oblasti bezpečnosti spojenců,“ prohlásil.