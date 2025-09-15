natoaktual.cz

    Tři vrtulníky pro speciální operace už jsou na východě Polska

    15. září 2025  17:52
    Tři české armádní vrtulníky Mi-171Š pro speciální operace v pondělí odpoledne dorazily na místo nasazení na východní hranici Polska. Vrtulníková jednotka určená pro speciální operace (Special Operations Air Task Unit, SOATU) zde bude působit v rámci posílení obrany východního křídla NATO. Jejím cílem bude podpořit přítomnostspojeneckých jednotek v regionu a zároveň posílit kapacity polských ozbrojených sil.  

    Výzbroj vrtulníku Mi-171Š pro speciální operace | foto: Armáda ČR

    „Plníme slib, který jsme našemu blízkému spojenci dali. Naši vojáci už jsou v Polsku a jsou připraveni podílet se na posílení ochrany vzdušného prostoru na východní hranici Polska,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

    NATO spouští operaci „Eastern Sentry“ v reakci na průnik ruských dronů

    Nasazení jednotky je možné na základě aktuálně platného mandátu pro působení sil a prostředků v zahraničních operacích. Česká vrtulníková jednotka bude v Polsku působit po dobu několika měsíců, přičemž jejím hlavním úkolem bude posilovat polské ozbrojené síly v jejich úkolech ochrany vzdušného prostoru.

    O vyslání vrtulníkové jednotky se rozhodlo hned ve středu 10. září. Tři dny poté jeden z vrtulníků provedl rekognoskaci místa nasazení jednotky. V neděli pak tři vrtulníky do Polska odletěly. Na místo určení se dostaly v pondělí odpoledne. „Přítomnost vrtulníkové jednotky v této zemi představuje důležitý krok v rámci alianční spolupráce a potvrzuje připravenost České republiky aktivně přispívat k zajištění bezpečnosti v regionu,“ uvedl šéf velitelství pro operace Václav Vlček.

    Vrtulníková jednotka z Náměště nad Oslavou již v minulosti v Polsku působila. V roce 2024 podporovala místní ozbrojené síly a společně cvičila s jednotkami speciálních sil Polska. Dále pak čeští vrtulníkáři prováděli vlastní letecký výcvik a ladili schopnosti jednotky fungovat jako samostatný celek ve struktuře NATO. Vrtulníkovou jednotku tehdy tvořila zhruba stovka vojáků.

    SOATU (Special Operations Air Task Unit) jsou jednotky se speciálním výcvikem, které jsou schopné působit ve dne i v noci a oproti konvenčním jednotkám operují v menších počtech. Podílí se na takzvaných „high risk, high reward“ operacích. Tedy těch, které s sebou nesou větší riziko, ale mají vyšší efekt. Jde například o operace, při kterých úspěšné provedení může mít až strategický dopad.

    Vrtulníky jsou vyzbrojeny rotačními kulomety Minigun M-134D-H.

