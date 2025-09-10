„Ruské drony dopadají 200 km od našich domovů. Putinův režim ohrožuje celou Evropu a zkouší, kam až může zajít. Stojíme pevně za Polskem a v případě potřeby jsme připraveni pomoci chránit hranice EU,“ prohlásil premiér Fiala (ODS). Vyzval všechny politické síly v zemi, aby útok jasně odsoudily. „Pokud to neudělají, slouží zájmům Ruska,“ dodal.
Ruské drony a trosky u sousedů v Polsku podle jeho slov nejsou „strašení“, ale realita. „Všichni, kdo říkají, že NATO je agresor si přejí si slabé Česko,“ uvedl.
Předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP09) v reakci uvedla, že Putinův režim testuje obranu NATO a ohrožuje celou Evropu. „Pouze tomu přihlížet by znamenalo přiznat Kremlu vítězství,“ konstatovala.
Desítky ruských dronů nad Polskem. Varšava je nechala sestřelit
Prezident Petr Pavel uvedl, že ruské drony sestřelené dnes v noci nad polským územím jasně potvrzují, jak moc se nás stupňující se ruská agrese dotýká. „Česko, naši sousedé ani Evropa nejsou v bezpečí. Nelze předstírat, že tato válka se nás netýká,“ napsal na síti X.
Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) Putinovu drzost a rozpínavost nezastaví nic jiného, než jasná odpověď NATO. „Proto nikdy nepřipustíme žádné zpochybňování našeho členství v Alianci,“ uvedl.
Šéf české diplomacie upozornil, že „sundat“ ruské drony pomohly nizozemské letouny F-35. „Stejná letadla pro Česko pořizujeme. Česko ubráníme!“ prohlásil s tím, že situace je vážná a jedinou obranou proti ruským dronům jsou vyšší výdaje na obranu. Poslanec Jan Bartošek (KDU-ČSL) vyzval k prosazení návrhu ministra zahraničí, aby pro ruské diplomaty přestaly platit výhody Schengenského prostoru a mohli se pohybovat jen v rámci jednoho členského státu. „Pojďme konat,“ řekl.
Závažnost situace a míra ohrožení civilistů na východním křídle NATO vyžaduje podle něj rázná opatření. „Navrhuji zavést bezletovou zónu alespoň 200km od hranic NATO směrem na Ukrajinu. Díky ní včas zachytíme a zneškodníme ruský letecký útok,“ předeslal s tím, že chce o takovém opatření v rámci vlády i na evropské úrovni.
Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) označila incident za akt agrese na blízkého polského spojence a vyjádřila Varšavě plnou podporu a odhodlání zabránit dalšímu ohrožování ze strany Moskvy.
„Rusko každý den podniká provokativní akce v Pobaltí, decimuje ukrajinské civilní obyvatelstvo a infrastrukturu, bojkotuje jednání o míru a neustále jen agresivně útočí. Tomu se nelze bránit jinak než dalšími sankcemi nebo silou,“ uvedla. Připomněla výroky opozičního lídra Andreje Babiše (ANO) například z předvolební debaty v prezidentského klání v roce 2023, že by v případě „napadení Polska české vojáky na pomoc nevyslal“.
Ruské drony nad Polskem pomáhaly sestřelovat nizozemské stíhačky F-35
Sám Babiš reagoval situaci v Polsku na sociálních sítích velmi stroze. „Vyjadřuji Polsku plnou podporu,“ sdělil.
Velmi zdrženlivě reagovaly šéfky opozičních stran kandidující za hnutí Stačilo! „Pokud se tak opravdu stalo, je to odsouzeníhodné a pouze to podporuje fakt, že je konflikt na Ukrajině nutné ukončit co nejdříve,“ uvedla předsedkyně KSČM Kateřina Konečná.
„Útoky na naše sousedy, Polsko, nejsou akceptovatelné. Je ale potřeba zachovat chladnou hlavu a vyčkat na výsledky vyšetřování. Už jsme tu jednou měli situaci, kdy paní Černochová a paní Nerudová vyhlašovaly třetí světovou a pak se ukázalo, že raketa byla ukrajinská. A Nord Stream? I ten podle nejnovějších zjištění odpálili Ukrajinci,“ uvedla předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová.
Podle předsedy SPD Tomia Okamury incident v Polsku zdůrazňuje nutnost co nejrychleji ukončit válku, aby se zabránilo její eskalaci. „Je potřeba podpořit jakékoli mírové úsilí,“ napsal.
Bývalý ministr zahraničí a první místopředseda SOCDEM Lubomír Zaorálek zpochybnil, že Polsko skutečně zasáhly ruské drony. „Copak nechápete, že jste v prostoru informační války? Vy si opravdu myslíte, že Rusové vystřelili dron, který letí přes dva státy, spadne někde do pole a vy napíšete, že Rusové zaútočili na Polsko?“ uvedl Zaorálek pro server iDNES s tím, že mohlo jít „klidně o ukrajinský dron“ a není možné prokázat, čí stroje to byly. Velmi podobně se přitom k incidentu vyjádřilo samo Rusko.
„Opravdu někdo věří tomu, že kdyby chtělo Rusko zaútočit na členskou zemi NATO, tak začne tím, že pošle pár dronů na rodinný dům v polském pohraničí?“ reagoval například Jaroslav Foldyna (SPD).