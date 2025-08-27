„Po třinácti letech se vrací britští Red Arrows, po dvanácti letech hvězdná formace Turkish Stars a po sedmi letech chorvatská skupina Krila Oluje. Poprvé v historii akce se zde tak setkají hned tři skupiny, ty navíc doplní parašutistický tým RAF Falcons, jenž nad mošnovským letištěm poprvé a naposled vystoupil před devíti lety,“ oznámil za organizátory Zbyněk Pavlačík, předseda Jagello 2000.
Letošní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR se uskuteční o víkendu 20. a 21. září. Vstup je tradičně zdarma. Loni byla akce kvůli povodním na poslední chvíli zrušena.
|
Královští Red Arrows se vracejí po třinácti letech. Ovládnou nebe nad Ostravou
Do areálu mošnovského letiště pravidelně míří na 200 tisíc diváků. Letos na ně čeká v součtu obou víkendových dnů na 19 hodin programu a více jak 90 dynamických ukázek. Na Letiště Leoše Janáčka Ostrava dorazí celkem 70 letounů ze 16 zemí a pozemní technika 3 zahraničních účastníků.
Výrazným lákadlem letošního ročníku má být podle Pavlačíka expozice Itálie, které se ujala role speciálního partnerského státu. Představí tři ze čtyř složek svých ozbrojených sil. Díky italskému námořnictvu se v České republice poprvé v italských barvách představí legendární letoun AV-8B Harrier II, který mohli diváci vidět na stejném místě ale v britských barvách před dlouhými 15 lety.
Neméně atraktivní ukázku si připravilo letectvo, které nabídne pohled do budoucnosti také českých vzdušných sil, když představí víceúčelový letoun páté generace F-35A Lightning II. V letových ukázkách Italové předvedou bojový letoun Eurofighter Typhoon, transportní C-27J Spartan a cvičný M-346 Master. Do unikátní expozice přispějí rovněž italské pozemní síly, které přivezou dvojici exponátů. Naprostou premiérou bude mít na statické ukázce hlavní bojový tank C1 Ariete a osmikolový stíhač tanků B1 Centauro, tedy stroje vlastní italské výroby. Prezentaci chystají i speciální síly.
|
Partnerským státem jubilejních Dnů NATO bude letos Itálie, oznámila Černochová
„Italský obranný průmysl patří k nejvyspělejším na světě a jejich strategicko-technologická autonomie může být inspirací pro další členské státy Severoatlantické aliance,“ podotkl Pavlačík s tím, že právě v Itálii bude vyrobena i část z 24 letounů F-35, které si Česko objednalo.
Výjimečné bude i představení českých ozbrojených sil, které v rámci dynamických i statických ukázek nabídnou techniku, kterou aktuálně zařazují do své výzbroje. Svou premiéru na dynamické ukázce bude mít tank Leopard 2A4 a to v zajímavém tandemu s dosluhujícími bojovými vozidly pěchoty BVP-2. V rámci závazku vůči NATO vybudovat do roku 2026 těžkou brigádu se rovněž představí jejich nástupci CV90 a Leopard 2A8, obě ve firemním provedení BAE Systems a KNDS.
„Česká armáda v současnosti prochází dynamickou modernizací, a proto chceme návštěvníkům představit nově pořizovanou leteckou a pozemní techniku,“ konstatoval velitel Vzdušných sil Petr Čepelka.
Vůbec poprvé pro bude modernizaci věnovaná společná expozice, na které bude na jednom místě k vidění jak pořizovaná pozemní, tak i letecká technika. V akci pak bude možné vidět vrtulníky UH-1Y Venom a AH-1Z Viper, které se poprvé zapojí do dynamické ukázky 7. mechanizované brigády. Chybět ale nebude ani oblíbená ukázka letounu JAS-39 Gripen, v jehož kokpitu se předvede nový display pilot Jan Ratz. Vzhledem k vyřazování se pak nejspíše naposledy představí záchranářský vrtulník W-3A Sokol.
V expozici modernizace bude žhavou novinkou ukázka protiletadlového raketového systému SPYDER, ten doplní další pořizovaná technika včetně radarů MADR z 26. pluku velení, řízení a průzkumu či pasivní sledovací systém DPET a rušič STARKOM z 53. pluku průzkumu a elektronického boje. A velkým lákadlem bude také jeden z nových transportních letounů Embraer C-390 Millennium, které obrana pořizuje.
Ochutnávku nabídnou doprovodné akce
Tradičně významné zastoupení bude mít podle organizátorů Německo, které na dynamických a statických ukázkách představí transportní a bojové letouny, vrtulníky i širokou paletu pozemní a logistické techniky z celkem tří samostatných složek tamních ozbrojených sil a Spolkové agentury pro technickou pomoc.
Zvláštní pozornost si zaslouží letová ukázka německého protitankového vrtulníku Tiger, který lze ve vzduchu na evropských přehlídkách vidět jen velmi zřídka, či transportního obra A400M Atlas. Chybět nebude ani efektní vystoupení vrtulníku NH90 TTH s vypouštěním klamných cílů. Německé statice pak bude vévodit houfnice Panzerhaubitze 2000, mostního tanku Leguan či bojového vozidla pěchoty Puma.
Mezi divácky atraktivní bude účast aliančního létajícího tankeru A330 MRTT, který si návštěvníci vůbec poprvé budou moci prohlédnout zevnitř. Ve vzduchu předvede schopnosti francouzských pilotů Rafale Solo Display.
Pozadu nezůstanou ani české bezpečnostní sbory a integrovaný záchranný systém. Své schopnosti demonstrují na poutavých dynamických ukázkách zástupci státní i městské policie, celní správy, vězeňské služby, hasičů i červeného kříže.
„Většina návštěvníků se těší hlavně na unikátní přehlídku špičkové techniky a akční ukázky zásahů, které se hned tak nevidí. Jsou tady správně, protože i letos je připraven atraktivní program na zemi i ve vzduchu. Dny NATO ale nejsou jenom o zábavě. Považujeme tuto událost za důstojný hold vojenské službě a obětem válečných konfliktů,“ poznamenal hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica. Dny NATO jsou proto podle něj příležitostí si každý rok připomenout, jak důležitá je role armády, záchranářů nebo policistů.
Ještě před víkendovou show na letišti čeká na zájemce už během týdne více jak desítka akcí v rámci oficiálního doprovodného programu. Po osmileté pauze se například vrací takzvané „Akční odpoledne“, které se uskuteční ve středu 17. září mezi 12:00 a 18:00 u Nákupního centra Géčko. Tam se představí výběr účastníků a techniky, která bude k vidění na letišti. V ostravském Domě knihy Knihcentrum pak v pátek 19. září budou probíhat populární besedy s účastníky Dnů NATO.