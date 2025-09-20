„Je mi ctí, že se zde s roční přestávkou opět scházíme. Připomínáme si nejen vstup do NATO a jeho význam pro nás jako zemi, ale připomínáme si i slavnou historii a současnost Vzdušných sil Armády České republiky,“ pronesl na úvod své řeči prezident.
„Věřím, že naprostá většina z nás chce patřit do skupiny zemí, které respektují právo a pravidla, které respektují suverenitu ostatních zemí a které nechtějí být na straně těch, kteří napadají, případně provokují jiné země,“ dodal a poukázal na válku na Ukrajině a na nedávné incidenty z Polska a Estonska, kdy ruské stíhačky a drony narušily vzdušný prostor zmíněných států. „Nebudeme-li držet při sobě, tak se to dříve či později stane i nám.“
Podle premiéra Petra Fialy se důležitost Severoatlantické aliance ukazuje právě dnes, kdy se ve východní Evropě opět válčí. „Česká republika je spolehlivý spojenec. Zabezpečili jsme Českou republiku a chtěli bychom v tom pokračovat. Musíme stát po boku svých spojenců,“ zdůraznil. Jednotu vyzdvihla také ministryně obrany Jana Černochová.
Po ceremonii se prezident vydal na obchůzku stánků a vystavovatelů. Mezi návštěvníky strávil Pavel asi dvě hodiny. S lidmi se zastavoval, neodmítl ani prosbu o fotografii od malého chlapce.
Výsadkáři sklidili hlasitý potlesk
Velmi hlasitý potlesk si v programu vysloužili britští výsadkáři ze skupiny Falcons, kteří na nebi ve formaci barevnými kouřovými efekty kouzlili obrazce. Tichou ukázku ovšem poté rázně prořízly nové slovenské nadzvukové letouny F-16.
Jedním z vrcholů dne byl americký strategický bombardér B-52 Stratofortress. Za ohromného burácení podnikl tři průlety nad dráhou letiště, aby poté zamířil v rámci cvičné mise zpět na dočasnou předsunutou základnu na britských ostrovech. Lidé mohli slyšet z reproduktorů komunikaci pilotů.
Efektní podívanou připravila také německá posádka vrtulníku NH-90, která dynamickou ukázku završila masivním gejzírem vystřelených klamných cílů.
Zcela premiérově na veřejnosti předvedl jízdní vlastnosti nový kolový obrněnec Pandur Evo 6x6 z dílen kopřivnického výrobce TDV.
Pozornost přitáhla rovněž zteč nepřátelské obrany v podání 7. mechanizované brigády. „Hovoří k vám jednotky NATO. Složte zbraně, bude s vámi jednáno podle mezinárodního humanitárního práva,“ rozléhalo se ze speciálního zvukového systému LRAD. Ten slouží nejen jako reproduktor, ale je také schopný věrně napodobit třeba příjezd těžké „kavalerie“ dvacítky tanků.
Armáda do ukázky nasadila přesluhující bojová vozidla BVP-2, která budou brzy nahrazena nejmodernějšími pásovými obrněnci CV90.
Po výzvě sil NATO se nepřátelé nevzdali, ba naopak odpověděli palbou. Mechanizovaná jednotka proto zvolila hrubou sílu, přičemž ji z dálky podporovaly nové vrtulníky – bitevní Viper a víceúčelový Venom, který posléze transportoval zraněné.
Zástupci českého obranného průmyslu během akce také oznámili, že výrobce Aero Vodochody dodá na základě opce státnímu podniku LOM Praha další čtyři letouny L-39 Skyfox pro výcvik armádních pilotů. Jejich cena je skoro 1,5 miliardy korun. První čtyři stroje už zařadilo centrum leteckého výcviku v Pardubicích do služby. Budou sloužit i k výcviku nových letců pro stroje 5. generace F-35, které Česká republika objednala.
Budíček v pět ráno
O letošní ročník Dnů NATO měli diváci obrovský zájem. „V sobotu dorazilo až 100 tisíc lidí,“ sdělil odpoledne Zbyněk Pavlačík z Jagello 2000. Čísla odhadují policejní specialisté.
Už dříve organizátoři podotkli, že se dá očekávat vysoká návštěvnost, a to z několika důvodů. „Nejenom atraktivní program vedle hezkého počasí, ale dalším faktorem je i to, že byla před dvěma týdny na poslední chvíli zrušena velká akce v Polsku. Dá se tedy očekávat i velký zájem návštěvníků z Polska,“ vysvětlil Pavlačík.
Někteří z návštěvníků kvůli sobotnímu programu vstávali velmi brzy. Lukáši Faltýnkovi z Olomouce zvonil budík asi v pět ráno. Doprovázel svého nejlepšího kamaráda na vozíčku, který je velký nadšenec vojenské techniky. „Chceme se podívat na všechna velká letadla, na vrtulníky, hlavně ty nové Venom a Viper české armády, jak budou létat,“ plánoval Aleš Majer.
„Těšíme se nejvíc na stíhačky,“ řekla hned ráno po příjezdu na místo rodinka z Ostravy – osmatřicetiletý Tomáš s manželkou Terezou a čtyřletým Dominikem.
Kromě soboty nabídnou Dny NATO v Ostravě osmihodinový program na nebi i ve vzduchu také v neděli, kdy se většina ukázek odehraje znovu. Vstup na akci je zdarma.