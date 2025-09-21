Nejlepší letovou ukázkou se podle diváků stala skupina Turkish Stars. Letci tak obdrželi cenu primátora Ostravy.
„Páni. Všechno je upřímně velmi dobré. Chci říct, že když jsem tady v sobotu viděl ten dav, byl jsem ohromen tou masou,“ popsal své bezprostřední dojmy kapitán Jean-Luc Volodarsky, pilot letounu CF-18 Hornet kanadského Královského letectva. V kokpitu používá volací znak „Picard“, to kvůli stejnému křestnímu jménu jako legendární kapitán v seriálu Star Trek.
Podle svých slov neměl ani v nejmenším tušení, jak velké Dny NATO v Ostravě vlastně jsou. Od letových i pozemních ukázek až po statiku. „Je to velmi působivé a velmi dobře zorganizované,“ podotkl s tím, že ostravská akce si co do velikosti nezadá s těmi největšími leteckými show světa. „Co do velikosti mi to připomíná airshow v Rijádu, kam jsem měl možnost jet loni. Stejně velké a působivé,“ dodal.
Účast na dvoudenní největší bezpečnostní show v Evropě si pochvaloval také spoluzakladatel sbírky Dárek pro Putina Martin Ondráček. Ve stánku lidem prezentoval nejnovější sbírky na zbraně a vybavení pro ukrajinské obránce. „Teď v neděli ve tři odpoledne jsme vybrali asi 180 tisíc korun, což je fantastický výsledek,“ konstatoval.
|
Obrazce z kouře, burácení bombardéru B-52. Na Dny NATO dorazilo 100 tisíc lidí
Za daleko důležitější ale považoval fakt, že za ním do stánku a za jeho kolegy nepřetržitě chodily stovky návštěvníků a povídaly si o projektech na pomoc Ukrajině. „Trochu se jako vzájemně ubezpečujeme, že to, co děláme, je správné. Hodně to nabíjí,“ popsal.
Podle jeho slov je právě na návštěvnících Dnů NATO jasně vidět, že si mnoho lidí uvědomuje, v jaké bezpečnostní situaci Česká republika je. „A je milé slyšet, že lidé skutečně přemýšlejí o České republice v kontextu celé Evropy a že z takových úvah nelze Ukrajinu vynechat,“ dodal.
Nedělní program měl zahájit seskokem devítičlenný parašutistický tým RAF Falcons složený z elitních britských výsadkářů vedený kapitánkou Alice Adams-Cairns. Kvůli větru však nakonec nevystoupil.
Před slavnostním zahájením druhého dne požehnal kardinál Dominik Duka asi dvěma stovkám nových policistů a hasičů. „Vaše služba je služba člověku, záchrana člověka. Všemohoucí a milosrdný bože, děkujeme ti za tyto ženy a muže. Prosíme tě, požehnej jim. Ať nikdy nezapomenou na lidskost a soucit, ať přinášejí bezpečí klid a bratrství, tam kde je nejvíc potřeba,“ prohlásil. „Víra je vždy silnější než strach,“ dodal. Policejní kadeti a nový hasiči poté složili slavnostní přísahu. Ta se na akci stala v posledních letech už tradicí.
Čerstvým příslušníkům bezpečnostních sil gratuloval hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica. „Doufám, že vystavené vojenské stroje zůstanou pouze přehlídkou a ne aktivní,“ podotkl.
Mezi nejatraktivnější ukázky se opět zařadila letová vystoupení tří akrobatických skupin – legendárních britských Red Arrows, tureckých Turkish Stars a chorvatské skupiny Krila Oluje (Křídla bouře).
V masivním obležení návštěvníků byl druhý den i víceúčelový tanker A330 MRTT z flotily NATO, na jejímž pořízení i provozu se podílí také Česká republika. Na unikátní prohlídku útrob stroje museli diváci trpělivě vystát velmi dlouhou frontu.
Vzhledem k vysokému operačnímu nasazení kvůli ruským provokacím na východní hranici NATO je stroj i s posádkou v Ostravě doslova jen na skok. „Kvůli současné bezpečnostní situaci na východě Evropy máme neustále jeden letoun v nepřetržité pohotovosti,“ konstatoval velitel letounu a pilot Daniel Dinse.
Mise podle úkolu trvají několik hodin. „Když dostaneme povel, jsme schopni být rychle ve vzduchu a doplňovat hlídkujícím spojeneckým stíhačkám palivo během hlídkových misí,“ dodal.
Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě a své dovednosti i vybavení na nich představují armádní, bezpečnostní a záchranářské jednotky. Vstup na akci byl zdarma.
Na letišti bylo k vidění na 70 letounů a vrtulníků různého určení. Od stíhaček, přes transportní a cvičené stroje až po létající tankery. Celkově tak účast vydá na slušně vyzbrojené vzdušné síly středně velké země.
K vidění byly i nejmodernější stroj 5. generace F-35 italského letectva. Stejné letouny v pátek zaháněly ruské stíhačky, které narušily vzdušný prostor Estonska. A také francouzské stroje Rafale, které momentálně vyztužují ochranu nebe nad Polskem kvůli nedávnému masivnímu průniku ruských dronů.
Právě proti nim se česká vláda rozhodla založit koordinační skupinu pro antidronovou ochranu státu, oznámil v sobotu přímo na Dnech NATO premiér Petr Fiala (ODS). Úkolem odborníků bude mimo jiné sledovat vývoj technologií a navrhovat patřičná opatření.
Na akci byly rovněž podepsány další dohody, které zajistí účast českých firem na strategických vyzbrojovacích projektech české armády. Například česká společnost PBS Group podepsala smlouvu s americkým výrobcem motorů Pratt&Whitney o vývoji nové generace pomocné energetické jednotky (APU) pro stíhací letouny, vrtulníky a další vojenské platformy. Americká firma vyrábí například motory pro letouny F-35.
Česká firma stvrdila dohodu s výrobcem tanků
A v rámci průmyslové spolupráce na projektu F-35 byl v sobotu uzavřena spolupráce mezi firmou VR Group, dceřinou společností LOM Praha, a americkým gigantem Lockheed Martin. Projekt se zaměřuje na oblast virtuálního výcviku a plánování multidoménových operací.
A česká firma Ray Service stvrdila na letišti dohodu s výrobcem tanků Leopard 2A8 KNDS Deutschland, která se týká výroby pojezdových kol a pásů na tyto tanky. Dodávky ale nebude Ray Service zajišťovat jen pro české tanky, ale i pro stroje dalších zákazníků.
Kromě vážných témat na akci filmaři oznámili pokračování proslulé komedie „Copak je to za vojáka...“ z roku 1987. Začít natáčet se má už v příštím roce a do kin by měl film přijít v roce 2027. V hlavní roli Milana Kouby se opět představí Jiří Langmajer a na natáčení má spolupracovat i česká armáda.