Jak pokračují práce, aby tady příští rok mohl začít montáž nových pásových obrněnců CV90 pro českou armádu?
Přípravy probíhají na více frontách. Pomalu končí transfer technologie ze Švédska tak, aby mohla plynule začít integrace a montáž nových obrněnců. Zároveň probíhají úpravy testovacího polygonu a infrastruktury podniku.
Včetně nových hal?
Ano, začínáme upravovat podobu celého provozu. To znamená, že jednotlivé haly se modifikují, některé bouráme a nové stavíme. U hlavní výrobní haly, kde budou linky, upravujeme vjezdy a měníme vrata. Začínáme nastavovat celý logistický proces. Z jedné strany přivezeme díly, z druhé strany vyjede hotový obrněnec. Vzniká také nová hala, kde budou už vyrobená vozidla připravená pro převzetí armádou.
A v jaké fázi je vývoj dvou nových specializovaných verzí CV90, které si armáda objednala?
Modifikace dělostřelecká pozorovatelna a ambulance jsou prakticky těsně před finálním schválením. Podrobnosti bych ale ještě neuváděl.
První obrněnec pro českou armádu by měl z těch nových vrat vyjet na podzim?
Na podzim vyjede první vozidlo.
Jak tvrdý oříšek je sladit dodávky všech komponentů, které vám budou dodávat nejen švédská strana, ale především další firmy českého obranného průmyslu?
Je to velmi intenzivní proces. Cesty našich techniků do Švédska a obráceně. Je důležité vše vyladit tak, aby efektivně všechny strany fungovaly. Navíc nejde o úplně klasickou byznysovou smlouvu, kde je jeden výrobce a druhý kupující. Ministerstvo obrany je vlastně náš zákazník a zároveň nás vlastní. Vozidla nakupuje pro armádu, která do procesu logicky vstupuje. A pak je tu samozřejmě celý dodavatelský řetězec. Některé dodávky jdou od výrobce BAE Systems/Hägglunds, některé díly zajišťujeme sami, některé si kupujeme.
Zbraňovou věž bude dodávat Excalibur Army, optiku dodá Meopta, kabeláž Ray Service, podvozky budou vznikat u vás. Tady se všechno smontuje dohromady?
Ano. Je to asi 3 tisíce dílů. Takové „Lego“. Skládačka, ze které na konci vznikne nové pásové bojové vozidlo pěchoty. V tomto projektu pět strategických partnerů dodává ty nejdůležitější komponenty. Nejde jen o smontování dohromady. Všechno se musí propojit a vyzkoušet.
Jak důležitá je zakázka pro státní podnik, jehož primárním úkolem je udržovat schopnosti opravovat armádní techniku?
Zásadní. Kontrakt zajistí práci v podstatě pro většinu továrny a nejde jen o profese z výroby. Zároveň se samozřejmě připravujeme na další krok a tím by mohlo být zajišťování servisu a celého životní cyklu těchto vozidel.
Takže další desítky let?
Počítáme 30 let, kdy budou obrněnce ve službě. Zajištění životního cyklu by mělo mít na české poměry něco poměrně revolučního. Zjednodušeně půjde o systém, který online uvidí, v jakém stavu vozidlo je, jak je opotřebované a co je potřeba na něm brzy vyměnit nebo opravit. V předstihu naplánuje dodávky dílů, protože se bavíme o bojové technice a součástky zkrátka nejsou v regálu někde v supermarketu. Myslím, že půjde o ještě obsáhlejší a obtížnější úkol, než samotná finální montáž vozidla.
Víte už, kolik vozidel měsíčně tady zvládnete vyrobit?
Existuje přesný harmonogram. Na vrcholu to bude 20 vozidel měsíčně. To je samozřejmě číslo z výrobních linek, další kapitolou bude testování. Obrněnce pak musí projít i vojenskými zkouškami a na to má armáda své odborníky.
Do rozjetého a složité procesu s CV90 nedávno vstoupil také váš další úspěch, kdy se má VOP CZ podílet na servisu pro tanky Leopard 2A4 české armády. Máte na to vůbec kapacity?
Mohl bych kacířsky tvrdit, že i to je málo. Kapacity máme. Vhodně to doplňuje spektrum továrny. Obrněnce CV90 jdou především za výrobou a to ne ještě ve všech profesích, které umíme. Servis tanků Leopard má sedmiletý rámec a bavíme se v řádu zatím jednotek lidí, kteří se ho postupně budou učit. Pomyslná pavučina servisního zajištění se bude rozrůstat. Naši zaměstnanci se budou školit i v rámci zemí NATO.
Takže to výrobu CV90 to nijak neovlivní?
Naopak. Je to jiné spektrum služeb, které se v budoucnu může propojit, pokud získáme kontrakt na servis vozidel CV90. Budeme mít silnou servisní skupinu pro tanky i bojová vozidla pěchoty.
Existuje podle vás i nějaká teoretická šance, že se budete podílet také na servisu nejmodernějších tanků Leopard 2A8, které obrana letos objednala?
Ta možnost tady je. Doba, kdy přijdou do armády zbrusu nové tanky, je poměrně ještě dlouhá (pozn. autora: první kusy dostane česká ráda v roce 2028). V té době už budeme mít servisní zkušenosti s platformou Leopard. Zatímco dodavatelem tanků ve variantě 2A4 je Rheinmetall, nové tanky 2A8 vyrábí společnost KNDS. U ní jsme ověřeným dodavatelem, reference už máme, protože pro jednu z divizí vyrábíme svařované kabiny. Servis nových tanků bychom pochopitelně rádi zajišťovali, je to logické.
Bude to pro podnik revoluční rok? Jak by podle vás měl vypadat?
Každé ráno se teď budím s tím, že chceme vyrábět obrněnce CV90 a umět servisovat tanky Leopard. A hlavně, aby fabrika plnila tu funkci, kterou má. Nejde o brutální zisky. Samozřejmě musí pokrýt náklady, něco vydělat a našetřit zdroje na další inovace, aby držela krok s dobou. Tím stěžejním cílem a úkolem je ale zajišťovat opravárenské služby pro armádu bez ohledu na to, kdo zrovna vládne. A tím se podílela na obraně našeho státu.
Jde tedy hlavně o udržení know-how, umět pozemní techniku v případě potřeby okamžitě opravit a udržovat ji bojeschopnou?
Říkám tomu princip telefonního čísla, který se ukazuje jako dobré rozhodnutí armády a potažmo náčelníka generálního štábu. Pokud se s bojovým tankem nebo obrněncem cokoliv stane, armáda nemusí nic řešit. Vojáci zavolají na jedno jediné telefonní číslo a my se postaráme, aby vozidlo bylo co nejrychleji zase v pořádku a sloužilo. To je hlavní princip této továrny.