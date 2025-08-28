Klíčový modernizační projekt pozemních sil má po dlouhých letech postupně zcela nahradit obrněnou techniku ze sovětských časů. Obrněnci bude přezbrojena 7. mechanizovaná brigáda s Hranic. Jde o vozidlo, které se osvědčilo v boji. Naposledy na Ukrajině, kam obráncům švédská strana v rámci pomoci obrněnce dodává pro boj proti ruským invazním silám.
„Dnešek je důkazem, že o modernizaci armády jen nemluvíme, ale tvrdě na ní pracujeme. Jde o důležitý moment pro bezpečnost České republiky. Za projektem CV90 stojí měsíce vyjednávání, stovky lidí a tisíce hodin práce. Jsem přesvědčená, že díky společnému úsilí dostanou čeští vojáci to nejlepší, co evropský obranný průmysl nabízí,“ uvedla Černochová.
S novými obrněnci získá česká obrana také licenci na jejich výrobu a opravy
Česko si u výrobce objednalo celkem 246 strojů za 59,7 miliardy korun. Přímo ve Švédsku bude vyrobeno 39 vozidel, přičemž několik prvních kusů bude určeno pro testování.
Výroba se následně ze Švédska přesune do Česka. Dalších 207 obrněnců pro armádu se bude kompletovat v Česku ve stáním podniku VOP CZ. Tam bude probíhat finální kompletace vozidel, lakování a závěrečné testování předtím, než je v sériích budou přebírat čeští vojáci. Zároveň český podnik dostal na starost vývoj zdravotnické verze a dělostřelecké pozorovatelny.
První obrněnce budou v Česku podle plánu už příští rok, hlavní dodávky budou probíhat v rozmezí let 2027 až 2030. Český obranný průmysl na nich bude mít klíčovou roli. Švédská strana ve smlouvě deklarovala, že podíl českých firem bude minimálně 40 procent z celkové ceny zakázky. Na výrobě se tak bude podílet minimálně 20 českých firem. Ty navíc získají možnost podílet se na výrobě obrněnců i pro další zákazníky.
Domov českých CV90. Hlásá hrdě státní podnik a chystá se na výrobu obrněnců
Švédský výrobce má už v Česku pětici klíčových partnerů. Kromě strategického VOP CZ jsou to Excalibur Army, Meopta, Ray Service a VR Group, která je součástí státního LOM Praha.
V Česku se budou vyrábět podvozky a zbraňové věže vozidel, české firmy budou kompletně zajišťovat také servis CV90. Korby a věže mají mít na starosti VOP CZ a Excalibur Army, Meopta dodá optické přístroje, Ray Service kabeláže a VR Group simulátory.
Švédská BAE Systems Hägglunds vyjma pěti hlavních dodavatelů z českých řad uzavřela smlouvy i s dalšími partnery.Významným dodavatelem projektu CV90 je prostějovská společnost URC Systems, která vyvíjí a dodává systém rušiček.
Mezi dalšími jsou například Pramacom – HT a OPTOKON, které dodají části komunikačního systému a systému C4I, společnost DELINFO, která dodá software pro integraci OTS VŘ (operačně – taktický systém velení a řízení) a společnosti Lasercentrum, Agados, ACE-TECH, Drahoš a ZAKO Turčín, které budou vyrábět mechanické díly typu build-to-print.
„Nejste pouhým uživatelem, jste spolutvůrcem,“ prohlásil na adresu Česka Tommy Gustafsson-Rask, výkonný ředitel BAE Systems Hägglunds. CV90 nabízí bezkonkurenční kombinaci mobility, palebné síly a ochrany, a výrazně posílí schopnosti Armády České republiky. „Dnešek je o hrdosti, o něčem, co jsme společně dokázali,“ dodal s tím, že se během projektu navzájem učily obě strany. „Jeden od druhého, inženýři, technici, vojáci. Začalo to před dvanácti lety,“ podotkl.
Jde podle něj teprve začátek, protože vstupem do uživatelského klubu CV90 získává Česká republika přístup ke komunitě zkušených uživatelů napříč Evropou, což umožňuje sdílení provozních poznatků, společná cvičení i rychlejší zavádění budoucích vylepšení.
Také švédský ministr obrany Pål Jonson označil čtvrteční představení za významný milník. CV90 se stala klíčovým pilířem ozbrojených sil několika zemí a prokázala svou účinnost na bojištích na Ukrajině i při obraně Evropy.
„Česká republika nyní získává v boji prověřené, efektivní a úspěšné bojové vozidlo,“ uvedl. Švédská strana podle jeho slov nehledá zákazníky, ale partnery, kteří jsou ochotni společně investovat do moderních schopností. Připomněl, že obě země úzce spolupracují v podpoře Ukrajiny. „Ukrajinští operátoři mi před pár dny potvrdili, jakou mají vozidla v boji výdrž a jak se ně mohou spolehnout,“ konstatoval.
Gustafsson-Rask upozornil, že zkušenosti z ukrajinského bojiště jsou využívány neprodleně pro další vylepšování vozidla. Pro Černochovou jde podle jejích slov o uzavření jedné z kapitol. Vláda ji v létě 2022 pověřila, aby o pořízení moderních bojových vozidel pěchoty jednala přímo se švédskou vládou. Smlouva byla uzavřena hned v roce 2023.
„Během rekordně krátké doby jsme tak vyřešili několikaleté zpoždění, které za předchozího vedení ministerstva projekt nabral,“ poznamenala ministryně. První bojové vozidlo pěchoty CV9030 MkIV určené pro Armádu České republiky bylo dnes slavnostně představeno během roll-out ceremoniálu ve švédském závodě BAE Systems Hägglunds.