Podle vyjádření holdingu jde o dlouhodobé kontrakty, přičemž dodávky mají začít ještě letos. Potvrzují, že CSG se řadí mezi klíčové evropské hráče v oblasti velkorážové munice a výroby kritických komponentů.
„Zapalovače jsou strategicky významnou a technologicky náročnou součástí dělostřelecké munice,“ uvedl Jan Marinov, generální ředitel divize CSG Defence Systems.
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Na výrobě elektronických zapalovačů se bude podílet také nová společnost Fuchs Electronics Europe, kterou CSG založí společně s jihoafrickou skupinou Reunert na Slovensku. Má hrát důležitou roli při plnění těchto zakázek díky spojení technologického know-how společnosti Fuchs s průmyslovou základnou CSG na Slovensku.
„Prostřednictvím této společnosti posílíme evropskou výrobní základnu a zvýšíme dostupnost elektronických zapalovačů pro zákazníky ze zemí NATO i další evropské výrobce munice,“ dodal Marinov. Investice do nové společnosti zařadí CSG mezi několik málo evropských výrobců těchto klíčových součástek.
Zapalovač je klíčovou součástí každého dělostřeleckého granátu. Určuje, kdy a jak bude iniciována detonace. V moderní dělostřelecké munici, včetně munice ráže 155 mm, hrají zapalovače zásadní roli nejen z hlediska účinku munice, ale také její přesnosti, spolehlivosti a využitelnosti v různých operačních scénářích.
Moderní elektronické zapalovače umožňují více režimů činnosti, včetně okamžité detonace při nárazu, zpožděné detonace, časované detonace a vzdušného výbuchu v přesně definované výšce nad cílem. Ve srovnání s mechanickými zapalovači nabízejí vyšší přesnost, větší flexibilitu použití a lepší kompatibilitu s moderními systémy řízení palby. Jejich výroba ovšem vyžaduje specializované know-how, precizní elektroniku, kvalifikovanou průmyslovou základnu a přísné procesy kontroly kvality.
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Výroba bude probíhat v areálu holdingu ZVS v Dubnici nad Váhom na Slovensku, kde využije stávající průmyslovou infrastrukturu CSG. Nová společnost bude fungovat jako nezávislý výrobce elektronických zapalovačů a bude je dodávat nejen skupině CSG, ale také dalším evropským výrobcům velkorážové munice.
Technologickým partnerem společnosti je jihoafrická Fuchs Electronics, která je celosvětově uznávaným výrobcem elektronických zapalovačů s více než šedesáti lety zkušeností. Do společného podniku přináší klíčové technologie, vývojové znalosti a zkušenosti s výrobou moderních zapalovačů. CSG pak přispívá svou průmyslovou základnou, výrobní infrastrukturou, znalostí evropského regulatorního a licenčního prostředí a zkušenostmi s výrobou a dodávkami velkorážové munice.