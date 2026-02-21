    CSG dodá desetitisíce kusů dělostřelecké a minometné munice

    21. února 2026  20:18
    Společnost Excalibur International ze skupiny CSG podepsala smlouvu s ministerstvem obrany nejmenované členské země NATO v západní Evropě na dodávky desetitisíců kusů dělostřelecké a minometné munice v celkové hodnotě nižších stovek milionů eur.  

    Dělostřelecká munice 155mm | foto: CSG

    Zakázka byla udělena na základě urychleného zadávacího řízení z důvodů naléhavé potřeby doplnit zásoby munice ozbrojených sil členské země NATO.

    „Tento kontrakt je dalším příkladem strategie skupiny CSG navazovat nové vztahy a rozvíjet stávající partnerství se zákazníky v zemích NATO, kteří představují důležité pilíře evropské bezpečnosti,“ řekl Michal Radouch, obchodní ředitel společnosti Excalibur International.

    Skupina podle něj dlouhodobě nabízí své výrobní kapacity nejen zákazníkům z prostředí NATO, ale i spolehlivým partnerům mimo něj.

    Munice až za 1,4 bilionu. Společný česko-slovenský podnik má vyrábět pro Evropu

    Na zakázce bude úzce spolupracovat MSM Group, která je rovněž součástí skupiny CSG. Výrobu munice zajistí firmy spadající do MSM Group, jež zahrnuje velké evropské producenty dělostřelecké, minometné i tankové a středorážové munice splňující standardy NATO, jako jsou VOP Nováky, ZVS, Fábrica de Municiones de Granada nebo ZVI.

    Mimo to na sklonku roku holding CSG avizoval uzavření sedmileté rámcové smlouvy dohody se slovenským ministerstvem obrany na dodávky velkorážové a středorážové munice v objemu až za 58 miliard eur, tedy přes 1,4 bilionu korun. Ambiciózní projekt počítá s tím, že by se Slovensko stalo strategickým dodavatelem munice pro členské státy Evropské unie.

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

