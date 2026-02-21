Zakázka byla udělena na základě urychleného zadávacího řízení z důvodů naléhavé potřeby doplnit zásoby munice ozbrojených sil členské země NATO.
„Tento kontrakt je dalším příkladem strategie skupiny CSG navazovat nové vztahy a rozvíjet stávající partnerství se zákazníky v zemích NATO, kteří představují důležité pilíře evropské bezpečnosti,“ řekl Michal Radouch, obchodní ředitel společnosti Excalibur International.
Skupina podle něj dlouhodobě nabízí své výrobní kapacity nejen zákazníkům z prostředí NATO, ale i spolehlivým partnerům mimo něj.
|
Munice až za 1,4 bilionu. Společný česko-slovenský podnik má vyrábět pro Evropu
Na zakázce bude úzce spolupracovat MSM Group, která je rovněž součástí skupiny CSG. Výrobu munice zajistí firmy spadající do MSM Group, jež zahrnuje velké evropské producenty dělostřelecké, minometné i tankové a středorážové munice splňující standardy NATO, jako jsou VOP Nováky, ZVS, Fábrica de Municiones de Granada nebo ZVI.
Mimo to na sklonku roku holding CSG avizoval uzavření sedmileté rámcové smlouvy dohody se slovenským ministerstvem obrany na dodávky velkorážové a středorážové munice v objemu až za 58 miliard eur, tedy přes 1,4 bilionu korun. Ambiciózní projekt počítá s tím, že by se Slovensko stalo strategickým dodavatelem munice pro členské státy Evropské unie.