Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    CSG zakládá Ázerbájdžánu podnik na servis a modernizaci obrněné techniky

    28. dubna 2026  11:16
    Česká obranná a průmyslová skupina Czechoslovak Group (CSG) rozšiřuje svou průmyslovou spolupráci v Ázerbájdžánu. Společnost oznámila založení společného podniku VEXA DS, který se zaměří na opravy, servis a modernizaci obrněných vozidel a další pozemní vojenské techniky přímo na ázerbájdžánském území.  

    Modernizovaný tank T-72EA z dílen Excalibur Army | foto: CSG

    Firma projekt představuje jako významnou dlouhodobou investici s horizontem deseti a více let a pokrývá stovky kusů techniky v hodnotě stovek milionů eur.

    „Jsme hrdí na to, že se CSG postupně etabluje na trhu, o který v poslední době projevuje zájem celá řada významných obranných společností a skupin ze západní Evropy. Věříme, že náš přístup založený na dlouhodobé průmyslové spolupráci, transferu know-how a budování lokálních kapacit představuje udržitelný model partnerství,“ uvedl Vladimír Stulančák, výkonný ředitel české společnosti Excalibur Army z holdingu CSG.

    Nový podnik vznikl mezi ázerbájdžánskou entitou CSG Excalibur Army Azerbaijan a místním partnerem. Podle oznámení skupiny jde o další krok v rozvoji průmyslové spolupráce CSG v regionu, který navazuje na předchozí dodávky techniky a servisní podporu.

    Klíčovým prvkem má být transfer technologií a know-how z Česka, díky němuž se zvýší schopnosti modernizované techniky a zároveň se posílí lokální kapacity pro zajištění jejího celého životního cyklu.

    Součástí projektu je vybudování moderního opravárenského centra, které má sloužit nejen Ázerbájdžánu, ale i širšímu regionu. CSG ambiciózně plánuje, že se nové centrum stane významným regionálním hráčem v oblasti servisu vojenské techniky. Iniciativa zároveň zapadá do strategie Ázerbájdžánu rozvíjet průmyslovou spolupráci s evropskými partnery a posilovat vlastní výrobní a servisní kapacity.

    Na Ázerbájdžán cílí také další velké firmy českého obranného průmyslu. Například Aero Vodochody neb Colt CZ Group (dříve Česká zbrojovka).

