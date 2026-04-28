Firma projekt představuje jako významnou dlouhodobou investici s horizontem deseti a více let a pokrývá stovky kusů techniky v hodnotě stovek milionů eur.
„Jsme hrdí na to, že se CSG postupně etabluje na trhu, o který v poslední době projevuje zájem celá řada významných obranných společností a skupin ze západní Evropy. Věříme, že náš přístup založený na dlouhodobé průmyslové spolupráci, transferu know-how a budování lokálních kapacit představuje udržitelný model partnerství,“ uvedl Vladimír Stulančák, výkonný ředitel české společnosti Excalibur Army z holdingu CSG.
Nový podnik vznikl mezi ázerbájdžánskou entitou CSG Excalibur Army Azerbaijan a místním partnerem. Podle oznámení skupiny jde o další krok v rozvoji průmyslové spolupráce CSG v regionu, který navazuje na předchozí dodávky techniky a servisní podporu.
Klíčovým prvkem má být transfer technologií a know-how z Česka, díky němuž se zvýší schopnosti modernizované techniky a zároveň se posílí lokální kapacity pro zajištění jejího celého životního cyklu.
Součástí projektu je vybudování moderního opravárenského centra, které má sloužit nejen Ázerbájdžánu, ale i širšímu regionu. CSG ambiciózně plánuje, že se nové centrum stane významným regionálním hráčem v oblasti servisu vojenské techniky. Iniciativa zároveň zapadá do strategie Ázerbájdžánu rozvíjet průmyslovou spolupráci s evropskými partnery a posilovat vlastní výrobní a servisní kapacity.
Na Ázerbájdžán cílí také další velké firmy českého obranného průmyslu. Například Aero Vodochody neb Colt CZ Group (dříve Česká zbrojovka).