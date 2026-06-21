„Je to důležitý krok k posílení ukrajinských schopností v oblasti řízených střel a bezpilotních systémů. Naším cílem je vytvořit nové příležitosti pro výrobu pokročilých motorů pro tyto platformy,“ uvedl po podpisu dohody Vladyslav Belbas, generální ředitel společnosti Ukrainian Armor.
Podle dohody podepsané na úvod největšího evropského veletrhu obranných technologií Eurosatory budou oba partneři spolupracovat na dodávkách motorů různých výkonových tříd pro ukrajinské řízení střely a bezpilotní platformy. Partnerství rovněž počítá s budoucím založením společného podniku, rozšířením výrobních kapacit a lokalizací příslušných technologií přímo na Ukrajině.
Česká společnost AviaNera rychle expanduje právě ve výrobě pohonných jednotek pro bezpilotní vzdušné systémy a řízené střely. Právě motory jsou často „úzkým hrdlem“ jejich výroby. „Proto je naší strategií rozšiřovat produkci a lokalizovat ji na důležitých trzích, mezi které bezesporu patří i Ukrajina,“ konstatoval ředitel Pavel Čechal.
Spolupráce při výrobě pohonných jednotek podle něj plynule navazuje na projekt licenční výroby munice západních ráží, který skupina CSG s Ukrainian Armor úspěšně realizovala v loňském roce.
Společný rozvoj výrobních kapacit a budoucí vznik společného podniku má umožnit nejen integrovat moderní evropské technologie do ukrajinských platforem, ale také společně vyvíjet nové generace přesně naváděných zbraňových systémů. „Budujeme dlouhodobou alianci, díky níž bude ukrajinský obranný průmysl ještě soběstačnější a hlouběji integrovaný do evropské bezpečnostní architektury,“ podotkl Belbas.
|
Tatra pustila do světa nové vozidlo Tadeas 4x4. Má zásadní výhodu
Společnosti ze skupiny CSG v Paříži představily hned několik novinek. Například nový systém protivzdušné obrany Trident, modulární řešení krátkého, středního i dlouhého dosahu nebo nové vozidlo Tadeas 4x4 z dílen kopřivnické Tatry Defence. Výrobce by vozidlo chtěl nabídnout i české armádě, ačkoliv primárně vzniklo pro světový trh.