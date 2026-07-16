Moderní robotizovaný a automatizovaný provoz vzniká v areálu muniční továrny americké armády v Iowě. Nahradí výrobní linku sloužící americké armádě více než padesát let.
Po dokončení a spuštění provozu v září 2029 má být zařízení schopno plnit 36 000 dělostřeleckých granátů měsíčně a stát se hlavní dodavatelem munice pro děla americké armády. Zaměstnávat má asi 70 lidí.
Továrnu bude vlastnit americká vláda a provozovat soukromý sektor. Podobně je tomu například při výrobě superstíhaček F-35.
Takzvaný Future Artillery Complex (FAC) přitom patří k nejvýznamnějším modernizačním projektů americké armády v oblasti výroby velkorážové munice.
„Představuje mnohem víc než jen začátek stavby nového výrobního závodu. Ukazuje, čeho lze dosáhnout, když americká armáda a průmysl spolupracují se společným cílem posilovat obranné schopnosti spojenců,“ uvedl Michal Strnad během slavnostního zahájení výstavby. Podle něj jde o další milník dlouhodobé expanze skupiny CSG ve Spojených státech.
Projekt, který americká armáda loni zadala společnosti MSM North America, zahrnuje návrh, výstavbu a uvedení továrny do provozu. Hodnota zakázky činí až 632 milionů dolarů, tedy zhruba 13 miliard korun.
„Toto zařízení společně s dalšími modernizačními projekty ve Spojených státech pomůže americké armádě dosáhnout cíle vyrábět 100 tisíc granátů ráže 155 milimetrů měsíčně. Je to zásadní součást budování těchto schopností pro budoucnost,“ konstatoval major Brian K. Schwartzkopf z vyzbrojovací kancláře americké armády.
Kapacity pro budoucnost
Nová továrna má podle něj pokrýt nejen současné operační potřeby, ale zároveň posílit americkou muniční průmyslovou základnu na celé generace dopředu.
Plnění dělostřelecké munice má v USA probíhat metodou takzvaného lití roztavené trhaviny. Velmi zjednodušeně lze princip popsat asi takto. Dělostřelecký granát je v podstatě kovová váza, která v útrobách místo vody pochopitelně ukrývá výbušninu. Tu je potřeba dovnitř dostat co nejrovnoměrněji.
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Trhavina se proto ve speciálních kotlích pomalu roztaví do tekuté konzistence. Jako při rozpouštění čokolády při pečení. Do pečlivě vyčištěného těla náboje se pak tekutá trhavina velmi přesně nalévá a poté nechá vychladnout.
Jakmile ztuhne, vyplní prostor uvnitř granátu. Vznikne pak pevná a rovnoměrná explozivní výplň. Během procesu i následnými kontrolami například rentgenem se velmi úzkostlivě dbá na to, aby uvnitř nevznikaly nežádoucí bubliny nebo praskliny, které by mohly vést k nesprávné funkčnosti granátu.
„Budujeme udržitelnou bojovou schopnost na desítky let dopředu. Je dost dobře možné, že z munice vyrobené v tomto závodě budou jednou střílet i moji praprapravnuci,“ dodal. Vyzdvihl přitom mimořádnou rychlost realizace projektu. Slavnostní výkop se totiž uskutečnil jen necelých dvanáct měsíců od zadání kontraktu.
Podle generálního ředitele společnosti MSM North America Jasona W. Gainese spojuje projekt dlouhodobou strategickou vizi s nejmodernějšími výrobními technologiemi. Provoz bude z velké části automatizován. „Nezavádíme automatizaci samoúčelně. Zavádíme ji tam, kde dává smysl – zvyšuje bezpečnost, efektivitu výroby a zajišťuje konzistentní kvalitu produkce,“ podotkl.
Projekt současně využívá rozsáhlé zkušenosti skupiny CSG s výrobou munice, když holding patří mezi nejvýznamnější evropské výrobce střední a velkorážové munice a vyznačuje se vysokou mírou takzvané vertikální integrace napříč celým výrobním řetězcem – od energetických materiálů a komponentů až po kompletní muniční systémy.
Ke konci prvního čtvrtletí roku 2026 přesáhla roční vlastní výrobní kapacita skupiny v oblasti velkorážové dělostřelecké a tankové munice 800 000 kusů, přičemž během roku 2026 by měla vzrůst přibližně na 850 000 kusů ročně.
Další expanze v USA
Skupina CSG dále rozšiřuje své průmyslové působení ve Spojených státech. Future Artillery Complex je součástí širší strategie skupiny etablovat se v USA jako významný průmyslový partner. Už dnes skupina v USA zaměstnává více než čtyři tisíce lidí, především prostřednictvím společnosti The Kinetic Group, jednoho z předních amerických výrobců malorážové munice.
Vedle společnosti MSM North America, která se zaměřuje na výrobu střední a velkorážové munice a realizuje projekt FAC, založila CSG také společnost CSG Land Systems North America, zastupující na americkém trhu společnosti Excalibur Army, Tatra Defence a Tatra Trucks v oblasti dělostřeleckých systémů, taktických vozidel a pozemních platforem.