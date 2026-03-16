Kanadská vláda pořizuje díky speciálnímu programu už 70. let minulého století munici včetně raket nebo leteckých pum, střeliva, ručních palných zbraní a souvisejícího vybavení pro ministerstvo obrany, kanadské ozbrojené síly a federální bezpečnostní složky prakticky výhradně od pěti předem určených strategických domácích firem.
Jednou z nich je Colt Canada, patřící do českého holdingu CZ Colt Group. Firma je výhradním dodavatelem ručních planých zbraní pro kanadskou armádu a federální bezpečnostní složky a zajišťuje také kompletní servis a podporu po celou dobu „životního cyklu“. Její produkty ale přitom na běžném trhu nenajdete, vyrábí jen pro národní potřeby a podobně pro další státy.
Poučení z válek. Kanadský obranný model funguje už dekády
V čem je takový model výhodný pro firmu, když se vlastně „vzdává“ soukromého komerčního trhu?
Nejde tak o „vzdání se“ komerčních trhů, jako spíše o plnění národního mandátu podporovaného dlouhodobým partnerstvím s vládou. Společnost Colt Canada (původně Diemaco) vznikla speciálně za účelem poskytování služeb kanadským ozbrojeným silám a federálním bezpečnostním agenturám. Naše poslání bylo vždy v souladu s požadavky národní obrany, nikoli s komerčními spotřebitelskými trhy.
Programy, jako je kanadský program dodávek munice (MSP – Munitions Supply Program), vytvářejí dlouhodobou předvídatelnost, která umožňuje průmyslu s důvěrou investovat do zařízení, rozvoje pracovních sil a technologií. A tato stabilita v konečném důsledku prospívá jak ozbrojeným silám, tak kanadskému průmyslu, protože zajišťuje zachování a neustálou modernizaci suverénních schopností.
Z poučení ze světových válek vyplývá, že právě v době, kdy jsou nejvíce potřebné ruční zbraně, je zároveň nejobtížnější – a také nejdražší – je získat na volném trhu.
Lze říci, o jaký počet ručních zbraní pro kanadské ozbrojené síly a federální bezpečnostní složky se Colt Canada vlastně výhradně stará?
Colt Canada podporuje kanadské ozbrojené síly a federální agentury již desítky let v oblasti několika generací služebních zbraní včetně pušek, kulometů a souvisejícího vybavení. Naše role přesahuje výrobu a zahrnuje také zajištění životního cyklu, modernizaci, technickou podporu a výzkum a vývoj, včetně testovacích a hodnotících služeb. Tento dlouhodobý vztah umožňuje Kanadě udržet si domácí kritické odborné znalosti v oblasti ručních palných zbraní.
Takový dlouhodobý kontrakt a jistota vám tedy umožňuje rozvíjet technologie a udržet si kvalifikované zaměstnance? Je to win-win pro obě strany?
Ano, dlouhodobé rámcové smlouvy o veřejných zakázkách jsou nezbytné pro udržení výrobních kapacit a kvalifikovaných pracovních míst v obranném průmyslu. Předvídatelná poptávka umožňuje trvalé investice do pokročilých výrobních zařízení, inženýrských a výzkumných a vývojových kapacit, školení a udržení pracovní síly a také digitalizace výrobních systémů.
Tím se vytváří pozitivní cyklus, ve kterém ozbrojené síly těží z neustále se zlepšující průmyslové základny a průmysl může zodpovědně investovat do inovací. Stát tak vlastně každoročně poskytuje stabilní množství práce a prostředků k udržení jedinečných a specifických kvalifikovaných pracovníků v oblasti zbrojních technologií a produktové podpory. Je to model výhodný pro všechny strany.
A jaké jsou výhody pro stát?
Pro stát je hlavní výhodou bezpečnost dodávek a operační připravenost. Země si udržuje domácí průmyslovou kapacitu, která může v případě nouze upřednostnit národní požadavky. Programy jako MSP zajišťují, že má země schopnosti, technické znalosti a kvalifikovanou pracovní sílu ještě předtím, než dojde k nějaké krizi.
Průmyslová připravenost se totiž nedá vytvořit přes noc; musí být udržována průběžně prostřednictvím stabilní spolupráce mezi vládou a průmyslem. Z poučení ze světových válek vyplývá, že právě v době, kdy jsou nejvíce potřebné ruční zbraně, je zároveň nejobtížnější – a také nejdražší – je získat na volném trhu. Ani na nejdůvěryhodnější spojence v tu chvíli nemusí být spolehnutí kvůli jejich vlastním domácím bezpečnostním závazkům. To je jedna z klíčových lekcí, kterou potvrzují i nedávné globální události.
Předpokládám, že tedy existuje detailní plán, kolik zbraní musíte v daném období bezpodmínečně vyrobit a dodat, kolik materiálu musíte mít v zásobě pro případ nějaké nenadále krize či konfliktu?
Úroveň zásob a provozní skladové zásoby stanoví kanadská vláda na základě požadavků obranného plánování. Naší odpovědností je udržovat schopnost a připravenost vyrábět a podporovat vybavení v případě potřeby.
Takový model je tedy schopen eliminovat naléhání na skokové navyšování výroby, jak vidíme například v Evropě v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině.
Ano, MSP pomáhá zajistit, že Kanada bude mít neustále základní výrobní kapacitu, kterou lze v případě potřeby rozšířit. Tím se snižuje riziko závislosti na zahraničních dodavatelských řetězcích během krizí. Připravenost je jednou z hlavních výhod zachování domácí výrobní kapacity.
Jak složitý je v tomto ohledu dodavatelský řetězec? Myslím, že řada lidí velmi rychle zapomněla, jak pandemie covid-19 zamíchala s trhem a přitom to není tak dávno.
Colt Canada vyrábí většinu klíčových komponentů zbraní přímo v Kanadě s využitím kanadských zařízení, zaměstnanců a dodavatelů. To výrazně snižuje rizika v rámci dodavatelského řetězce ve srovnání s globálně fragmentovanými výrobními modely. Pandemie jasně ukázala, jak rychle mohou být mezinárodní dodavatelské řetězce narušeny. Obranná připravenost vyžaduje odolnost a odolnost často začíná u domácích kapacit.
Nedávno jste uzavřeli významný kontrakt s Dánskem, dodáváte nizozemským ozbrojeným silám nebo Británii. Jak dlouhodobá jistota a zároveň závazek to je?
Jsme na to hrdí. Jsou to vynikající reference. Víceleté mezinárodní programy odrážejí silnou důvěru spojeneckých vlád v naše produkty a výrobní kapacity a posilují interoperabilitu mezi partnery NATO. A samozřejmě zajišťují kontinuitu výroby.
Bude to vyžadovat nějakou expanzi či zvyšování vašich výrobních kapacit?
Průběžně vyhodnocujeme požadavky na kapacitu, pracovní síly i infrastrukturu. Právě dlouhodobé smlouvy nám poskytují potřebnou předvídatelnost, která umožňuje zodpovědně investovat. Musíme být flexibilní, je to klíčová součást celého kanadského programu.