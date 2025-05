Podle odhadů armády přišlo na akci až 50 tisíc lidí. Neodradil je ani silný nárazový vítr. Přitom ráno po otevření bran základny ještě mírně pršelo. Kvůli počasí se ovšem nakonec program nijak zásadně nemusel měnit.

O svůj seskok z transportního stroje C-295M přišli právě kvůli větru jen chrudimští výsadkáři. Vítr v nárazech atakoval hranici 50 km/h. A ochuzena byla také ukázka záchrany pilota vrtulníkem. Z něj měli vojáci vyhodit nejprve figurínu na padáku, tu by ale vítr zřejmě zanesl daleko na diváky.

Naproti tomu bezmotorový kluzák vystoupení za potlesku diváků zvládl. Skvělou show nabídla akrobatická skupina The Flying Bulls a dechberoucí kousky na nebi kouzlil akrobatický král Martin Šonka. Tradičně předvedl několik velmi nízkých průletů nad dráhou, včetně takzvaného nožového letu.

„Takový den nám pomáhá vysvětlovat, co děláme a jaké máme úkoly. Lidé díky tomu mohou porozumět významu taktického letectva a jsou tolerantnější a odolnější vůči hlukové zátěži, kterou nejen na okolní vesnice, ale také na obyvatele ostatních regionů, kde máme výcvikové prostory, přenášíme,“ uvedl velitel čáslavské základny Jaroslav Tomaňa.

Připomněl, že základna letos slaví dvě zajímavá jubilea – 20 let od zařazení nadzvukových strojů Gripen do služby a 25 let od chvíle, kdy sem byly dodány první podzvukové stroje L-159 Alca. Právě ve stroji Gripen se v premiéře na veřejnosti představí nový display pilot Jan Ratz, který vystřídal Ondřeje Španka.

Ve více než čtyřhodinovém letovém programu návštěvníci viděli atraktivní letecké ukázky bojových a cvičných letounů, vyhlídkové lety a akrobatické vystoupení s větroněm, ukázky práce vojenské policie a statické ukázky letecké i pozemní techniky. Ve vzduchu se předvedly letecké legendy jako C-11 nebo L-29 Delfín a L-39 Albatros.

Nový cvičný stroj L-39NG Skyfox

Ze Slovenska nakonec bohužel nedorazily na průlet nové stíhací letouny F-16 Fighting Falcon, které země pořizuje, ale divákům hřmění z oblak bohatě vynahradil německý Eurofighter Typhoon. Dynamická show dvoumotorového stroje elitních „bavorských tygrů“ z Neuburgu patřila k vrcholům dne.

Podobně masivní potlesk sklidila akrobatická skupina Flying Bulls a letové ukázky vrtulníků UH-60 Black Hawk ze Slovenska i strojů AH-1Z Viper a UH-1Y Venom z nové výzbroje letců základny u Náměště nad Oslavou. Jejich představení korunovaly masivní pyrotechnické efekty simulující údery na pozemní cíle.

Špičkovou synchronizovanou pilotáž přímo před diváky předvedli letci se dvěma stroji W-3A Sokol.

Poprvé na veřejnosti se představil také nový cvičný stroj z dílen Aera Vodochody L-39NG Skyfox.

Mezi hlavní lákadla patřila letecká ukázka švédských vzdušných sil a jejich historické letky s letouny Saab 37 Viggen a Saab 32 Lansen. Jde o generační předchůdce letounu Gripen.

V roce 2023 akci navštívilo podle odhadů až 60 tisíc diváků. Kvůli chystané rekonstrukci dráhy a budování infrastruktury pro nové letouny F-35 je sobotní letecká show na základně na dlouho naposledy.