Dohoda ještě neznamená okamžitý rozjezd sériové výroby. Pro podnik jde však o další příslib dlouhodobých zakázek. Ve hře je nejen možná dodávka 185 vozidel pro českou armádu, ale také pro další evropské země. Uzavřená strategická dohoda je jasná. Pokud Thales získá v Evropě zakázku na obrněná vozidla Bushmaster, bude je vyrábět státní podnik VOP CZ v Šenově u Nového Jičína.
„Osobně vím tak o dvou třech dalších státech kromě České republiky, které mají zájem o toto vozidlo,“ uvedl ředitel VOP CZ Vlastimil Navrátil po podpisu dohody. Podle něj příležitosti nahrává skutečnost, že Austrálie je daleko. „A o Česku se říká, že máme ještě zlaté ručičky, a jsme ve středu Evropy. To znamená, že dává určitě smysl, kdybychom se podíleli jak na servisu, tak na výrobě těchto vozidel pro Evropu,“ dodal.
Součástí podepsané dohody je také transfer know-how pro samotné vozidlo, včetně verze s levostranným řízením, kterou společnost již u svých nejnovějších modelů používá. Výroba bude vycházet z objednávek, které společnost Thales na tato vozidla v Evropě obdrží. Šenovský státní podnik již také pro Thales nacenil první poptávky na jednotlivé díly tohoto obrněného vozidla.
„Kombinujeme osvědčené schopnosti s místními průmyslovými znalostmi, abychom mohli lépe podporovat evropské zákazníky a posílit regionální obranný průmysl,“ konstatoval Andrew Downes, viceprezident pro pozemní vozidla Thales Australia.
Platformu Bushmaster v současné době využívá 9 armád po celém světě, včetně dvou členských států NATO. Vozidlo bylo také úspěšně nasazeno v konfliktech v Afghánistánu, Iráku nebo v Mali. Osvědčilo se také na Ukrajině. Celkem bylo vyrobeno přibližně 1 400 vozidel v různých úpravách a variantách, včetně sanitních a ženijních verzí.
Díky takzvané monokokové karoserii poskytuje Bushmaster posádce maximální ochranu před improvizovanými výbušnými zařízeními (IED) a explozemi zespodu. Vozidlo lze také přepravovat v transportních letounech včetně strojů Embraer C-390 Millennium, které české ministerstvo obrany pro armádu pořizuje.
Státní podnik chce verzi obrněného vozidla Bushmaster s řízením vlevo nabídnout české armádě. Ministerstvo obrany loni vypsalo zakázku na obrněná čtyřkolová vozidla, která by měla sloužit hlavně jako sanitky, ženijní, pyrotechnické nebo průzkumné vozy. Za 185 aut v až patnácti modifikacích by mělo ministerstvo obrany zaplatit 24,7 miliardy korun.
Nákup vozidel pro ženisty se začal připravovat už v roce 2018, z analýzy trhu tehdy vyšel jako nejvhodnější právě Bushmaster. Jakoukoliv zakázku pro českou armádu, včetně návrhu a vývoje jednotlivých typů a podpory životního cyklu, by tak měl na starost přímo státní VOP CZ.
Podle Navrátila se VOP společně s Thales nyní intenzivně připravují na další fázi tendru. „Soustředíme se teď na 30. červen,“ odkázal na blížící se termín, kdy mají výrobci ministerstvu obrany podat předběžné nabídky.
Navrátil zároveň odmítl kritické hlasy, že jde v případě vozidla Bushmaster o starší koncept. „Vozidlo má dost dlouhou historii. Ale co může být víc osvědčené, než to, co už je použité nebo osvědčené i v boji? Má unikátní konstrukci, jako je třeba šípovité dno, které chrání osádku před explozemi zespodu,“ řekl Navrátil.
Dohoda je podle něj další důležitý krok ke stabilizaci a růstu podniku, který se primárně zabývá opravami vojenské techniky či strojírenskou výrobou pro armádu i civilní sektor. Firma loni podle údajů ministerstva obrany vykázala zisk před zdaněním 5,5 milionu korun, o rok dříve to bylo téměř 30,5 milionu korun.
„Smlouva má pro náš státní podnik velký význam, protože se tím zapojujeme do dodavatelského řetězce další významné společnosti v globálním obranném průmyslu,“ podotkl s tím, že bude mít dopad na zaměstnanost v regionu. Společnost byl podle něj mohla díky novým zakázkám nabrat několik stovek lidí. Dnes má asi 600 zaměstnanců. „Samozřejmě já budu moc rád řešit problémy ze sháněním lidí,“ dodal Navrátil.