„V nebezpečnějším světě je naše národní bezpečnost zárukou ekonomické bezpečnosti a investiční důvěry. Silná britská ekonomika potřebuje silnou britskou obranu,“ řekl ministr obrany John Healey.
Rok od prvotního nápadu tak nyní Británie fakticky odemyká soukromé investice do obrany. Natrvalo zřizuje a rozšiřuje zvláštní poradní skupinu DIAG (Defence Investors’ Advisory Group), složenou ze zástupců vlády, obrany, průmyslu a špiček bankovních institucí a investičních venture fondů.
K tomu spouští speciální plán pojmenovaný příznačně „sprint“, který má rychle prozkoumat, jak co nejlépe přilákat soukromý kapitál do klíčových oblastí obrany a zároveň zřizuje program „Defence Finance Zig-Zag“, který umožní vysílání expertů z průmyslu na ministerstvo obrany, aby se soukromé know-how dostalo přímo do vládních rozhodnutí.
„Zkoumáme, jak soukromé investice pomohou vybudovat obranné schopnosti, které Británie potřebuje – vytvářet pracovní místa, vytvořit z obrany motor růstu a zajistit, aby každá libra šla dál,“ dodal Healy.
Win-win pro všechny
Jak má nový systém fungovat? Britská vláda chce –vzhledem k agresivnímu Rusku a zhoršující se globální bezpečnostní situaci – co nejsilnější ozbrojené síly s nejmodernějšími technologiemi i odolnou společnost a to možná co nejrychleji. Jenže rozpočtové zdroje jsou na „přezbrojení lusknutím prstů“ velmi omezené.
Investice do obrany sice od příštího roku dosáhnou podle vládních plánů premiéra Keira Starmera rekordních 2,6 procenta HDP, ale ani tak to nebude stačit. Proto chce vláda do obranných investic vtáhnout soukromé investory. Banky, venture kapitál (lidi, co financují startupy) i velké finanční fondy. Spolupráce má být výhodná pro všechny strany.
Armáda má dostat velmi rychle nejnovější technologie, investoři zhodnotí své peníze, v Británii mají vzniknout tisíce nových pracovních míst, vláda vybere více na daních.
Poradní rada DIAG, tedy jakýsi stálý klub šéfů z bank a investičních fondů bude ministrům radit, kam přesně investovat, jaké projekty mají nejvyšší potenciál a jak odstraňovat byrokratické překážky.
Prvotní rychlý „sprint“ má během pár měsíců s investory přesně identifikovat, kde soukromý kapitál pomůže nejvíc, nastavit pravidla, jak takové investice do obrany udělat co nejjednodušší a přitom výhodné.
A program „Zig-Zag“ umožní finančním expertům a analytikům z bank a fondů přijít na nějakou dobu pracovat přímo na ministerstvo obrany, přinést potřebné know-how z byznysu, včetně rychlého rozhodování, šetrného a smysluplného hospodaření a způsobů, jak jak přilákat další peníze.
Stát si slibuje rychlou modernizaci obrany, zaručený příliv inovací a růst ekonomiky. Vláda očekává, že soukromé investice doplní rekordní veřejné výdaje a pomohou Británii rychleji reagovat na hrozby, posílit dodavatelské řetězce a vytvořit tisíce pracovních míst. Obrana se tak má stát nejen ochráncem, ale i významným ekonomickým tahounem.
„Jde o budování dlouhodobého rámce partnerství mezi obranou, průmyslem a financemi. Naši klienti mají velký apetit investovat do britské obrany a tento rámec poskytne strukturu pro modernizaci schopností včetně infrastruktury a energetických systémů,“ uvedl Cathal Deasy z globální investiční banky Barclays, který je jedním ze členů rady DIAG.
Sázka na obranu proti dronům
Poslední kroky reagují na loňské prvotní námluvy se soukromým kapitálem. Letos v březnu pak už nadějné start-upové firmy představily své obranné inovace přímo významným investorům.
Vláda také zřídila speciální fond s počáteční sumou 20 milionů liber (přes 560 milionů korun), který od té doby nabízí rychlé vstupní investice pro vysoce inovativní britské start-upy, které dosud s britským ministerstvem obrany prakticky nijak nespolupracovaly.
„Tyto kroky se týkají budování správného dlouhodobého rámce pro partnerství mezi obranou, průmyslem a financemi. Jasnější priority, lepší způsoby zapojení a modernější modely realizace pomohou přilákat soukromý kapitál ve velkém měřítku, podpořit inovátory a dodavatelské řetězce a posílit odolnost v celém Spojeném království,“ konstatoval Deasy.
Britská obrana věří, že se díky soukromému kapitálu podaří urychlit vývoj nových technologií i jejich bleskové zavádění do služby. Příkladem může být laserový zbraňový systém „DragonFire“ pro přesné a velice efektivní ničení například bezpilotních letounů. Britské námořnictvo plánuje plné nasazení zbraně na palubách své flotily už příští rok. O čtyři roky dříve, než bylo původně plánováno.
Náklady na jeden takový „výstřel“ laseru mají být zhruba 10 liber (290 korun). Naproti tomu cena jedné střely Sea Viper, kterými britský torpédoborec HMS Diamond v Rudém moři před časem sestřeloval útočné bezpilotní letouny a rakety povstaleckých Hútiů z Jemenu, vyjde podle odhadů na více jak milion liber (29 milionů korun).
Vývoj laserové zbraně DragonFire stál dosud zhruba 100 milionů liber (2,9 miliardy korun) a vede ho státní agentura britského ministerstva obrany Defence Science and Technology Laboratory (Dstl) ve spolupráci se společností Leonardo, evropským výrobcem raketových a zbrojních systémů MBDA a technologickou firmou QinetiQ. Zhruba třetinu nákladů na nákladný vývoj hradil britský stát.
Mimochodem nová státní inovační agentura UK Defence Innovation (UKDI) loni během prvního roku svého provozu investovala přes 140 milionů liber do technologií pro drony a boj proti dronům.
Například do nové bezposádkové ponorky s umělou inteligencí „Excalibur“, která má hrát klíčovou roli v obraně Atlantiku, zmiňovaného laserového systému DragonFire a nového bezpilotního a autonomního vrtulníku, který má urychlit přechod Královského námořnictva k budoucím „hybridním leteckým křídlům“ letadlových lodí, přičemž letové zkoušky již probíhají. A také do prototypů několika autonomních kolaborativních platforem pro podporu bitevních vrtulníků Apache britské armády.