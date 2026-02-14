Zdá se, že rok 2025 byl poměrně velmi rušný kvůli lesním požárům v řadě evropských zemí, k jejichž zvládnutí byly vaše stroje povolány?
Rozhodně. Momentálně máme několik základen. Máme smlouvu na Kypru. Mimochodem požární sezona tam trvá až do 15. listopadu. Tam jsme zaneprázdněni po celý rok. Působíme v České republice a samozřejmě na Slovensku. Tam jsme provedli více než 533 shozů s celkovým počtem 110 letových hodin a 1,63 milionu litrů vody. A tady v České republice jsme provedli celkem 709 shozů s 102,5 letovými hodinami a 2,41 miliony litrů vody. Takže jsme na místech, kde prostřednictvím vrtulníků můžeme zachraňovat životy, přírodu a lesy.
Kde jinde byly vaše stroje nasazeny?
Kvůli rozsáhlým lesním požárům jsme operovali na Balkáně – v Albánii, Černé Hoře, Severní Makedonii a pak také v Bulharsku.
Jonathan Castorena, viceprezident Helicopter Alliance
Jak jste přišli na nápad, nabízet vrtulníkové kapacity pro hašení požárů? Dá se tím uživit?
Jestli na tom lze postavit byznys? Ano. Musíme se ale vrátit o pár let nazpět. V roce 2017 byla založena vrtulníková výcviková akademie na Slovensku na základě smlouvy s americkou vládou o výcviku afghánských pilotů. Vyškolili jsme tam přes 120 pilotů a 300 techniků. Ale když se v roce 2021 všichni spojenci z Afghánistánu stáhli, z ničeho nic jsme se ocitli na křižovatce. Co budeme s těmi vrtulníky Black Hawk dělat? Stáli jsme před rozhodnutím, jestli zmenšíme flotilu nebo firmu prodáme.
Pak nás napadlo pustit se do hasičského podnikání, protože jsme v tom viděli opravdovou příležitost. V průběhu roku 2022 jsme připravili plány podnikání a v roce 2023 jsme uzavřeli naši první smlouvu pro Evropskou unii. Od té doby rosteme.
Měli jste předem nějaké rozvahy, že by to mohlo fungovat?
V tomto odvětví existují v zásadě dva ekonomické modely. Buď máte dlouhou sezonu nebezpečí požárů trvající šest nebo více měsíců, nebo máte dvě krátkodobá období – tři až čtyři měsíce. Z obchodního hlediska proto chcete mít jistotu, že máte smlouvu na tři nebo čtyři měsíce na severní polokouli a smlouvu na tři nebo čtyři měsíce na jižní polokouli.
Například Argentina a Chile se opravdu zaměřily na investice do hašení požárů, aby chránily své lesy. A tak se z toho stává opravdu byznys. Počet lesních požárů se bohužel od roku 2021 každoročně zvyšuje o 5,4 %. Od té doby mimochodem shořelo přes 6 milionů hektarů lesa.
Předpokládáme tedy, že do roku 2032 trh poroste na zhruba 2,2 miliardy dolarů, ať už půjde o vrtulníky, speciální hasící letouny nebo bezpilotní stroje. Všichni velcí provozovatelé, které znám, zejména zde v Evropě, proto plánují rozšíření svých flotil v tomto segmentu. Díky tomu to opravdu vnímáme jako výnosný obchod.
Proč zrovna stroje Black Hawk? Je to srdeční záležitost?
Ano, vrtulníky jsou moje srdeční záležitost. Vyrostl jsem v Texasu, poblíž Fort Worth, a moje babička bydlela deset minut od továrny Bell Helicopter. Jako malého kluka mě tam brávala, abych se díval, jak startují vrtulníky. A já jí tenkrát neustále opakoval, že jednoho dne tam budu pracovat.
Helicopter Alliance
Pod svými křídly sdružuje šestici firem z Česka, Slovenska a USA. Jde o firmy Ace Aeronautics, U. S. Aviation Training Solutions, Česká letecká servisní, European Air Services, Slovak Training Academy a Heli Company. Majitelem je český miliardář Jaroslav Strnad starší.
Očividně se to povedlo.
Hned po univerzitě jsem začal pracovat pro Bell. Zastával jsem řadu pozic. A to mě vlastně pak přivedlo do Evropy. Bell koupil společnost poskytující letecké služby a požádal mě, abych v Evropě dotáhl nějaké kontrakty. Před dvěma lety mě oslovila Helicopter Alliance, abych vedl mezinárodní obchodní oddělení.
Když jsem se podíval na trhy, všiml jsem si dvou věcí. Tou první je pochopitelně geopolitické situace, ve které se nacházíme v souvislosti s válkou na východě. Poptávka po vrtulnících tady je a mezera na trhu existuje, protože všichni velcí výrobci vrtulníků mají obvykle tří až čtyřleté dodací lhůty. Ale válka je teď, a vrtulníky jsou potřeba hned. A pokud máte možnost je získat od americké armády, zmodernizovat a znovu prodat podle specifikací zákazníka, můžete poptávku uspokojit velmi rychle.
A tou druhou?
Druhou příležitostí je hašení požárů. V Severní Americe a Austrálii je trh s vrtulníky Black Hawk na to prakticky zaměřený.
Myslíte, že něco podobného má šanci v Evropě?
Myslím, že Evropa bude dalším kontinentem, kde mají stroje Black Hawk šanci. Je to opravdu pozoruhodný stroj. Hodí se nejen do boje, ale právě i pro potřeby civilní ochrany nebo záchranné akce.
Jak vlastně probíhá repasování a modernizace vrtulníků Black Hawk?
Záleží pochopitelně na účelu. V roce 2014 americká vláda zahájila odprodej nepotřebných vrtulníků Black Hawk. Od té doby bylo na trh prodáno 400 těchto strojů, které putovaly do různých zemí nejen jako vládní nákupy, ale také k různým komerčním provozovatelům.
Momentálně se na jednom z programů na odprodeje vrtulníků podílí naše společnost Ace Aeronautic. Od podzimu 2024 běží pětiletý kontrakt s U.S. Army na skladování vrtulníků Black Hawk v rámci takzvaného programu BEST (Black Hawk Exchange and Sales Transaction). To znamená, že všechny vyřazené nepotřebné stroje končí v Guntersville v Alabamě v našich hangárech, kde americké armádě poskytujeme servis v podobě uskladnění a základních úkonů.
Následně jsou vrtulníky různě seskupeny do aukcí, ve kterých stroje může koupit vlastně jakákoliv americká společnost. A ty, které v aukcích koupíme sami, rovnou zařadíme do běžících programů a procházejí velmi podrobným procesem.
Co to konkrétně obnáší?
Prohlížíme všechny záznamové knihy, sledujeme průměrné časy mezi poruchami všech komponentů. Provádíme kontroly rotorových listů a v případě potřeby je renovujeme. Kontrolujeme také motory. Poté provedeme kompletní odlakování a všechny pravidelné údržbové postupy, abychom ověřili, že je vše v pořádku, že je stroj způsobilý k letu. Pokud pak zákazník řekne, že chce nainstaloval infračervenou kameru, naviják nebo nákladní hák, můžeme stroj přizpůsobit jeho požadavkům. Vrtulníky také modernizujeme. Dostávají zbrusu novou avioniku v podobě systému Garmin G5000, který je momentálně nejmodernější na trhu.
Takže vdechujete strojům „druhý život“?
Ano, přesně tak. Vrtulník je vybaven původním datovým štítkem od společnosti Sikorsky z doby, kdy byl vyroben. Ale jakmile provedeme kompletní modernizaci, dostane náš vlastní datový štítek s časovým razítkem. Jsme zodpovědní za letovou způsobilost stroje. Vlastníme typový certifikát omezené kategorie od FAA (Federal Aviation Administration – americké Federální letecké správy). Máme takovou pravomoc. Líbí se mi to vdechování druhého života, protože i můj vlastní přesun do České republiky byl vlastně startem nového života.
Jaký vlastně byl přechod z pracovního prostředí v Americe do evropských potažmo českých reálií, bylo to náročné?
Docela ano, i když jsem už měl zkušenosti s mezinárodním obchodem. Ale příchod do české firmy Helicopter Alliance už takový zlom nebyl. Před tím jsem totiž pracoval ve společnosti Bell a staral se o obchodní záležitosti v Evropě, Latinské Americe a vlastně po celém světě.
Myslím, že nesmírně důležité pro mě bylo, že jsem se během působení u Bellu rozhodl přestěhovat sem do Česka. Už jsem tady deset let, všichni mě přijali s otevřenou náručí, jak v osobním, tak v profesním životě. Zároveň jsem měl i pořádný kus štěstí, když jsem si tady našel manželku – lásku mého života, se kterou a mám dvě krásné dcery. Myslím tedy, že jsem se opravdu přizpůsobil. Jsem tady doma.
Zdejší společnost a kultura jsou něco, co jsem nikdy předtím nezažil. Je to jiný způsob uvažování, ale zcela jsem se přizpůsobil a stal se její součástí. Před vstupem do Helicopter Alliance jsem měl jisté obavy, nebo spíše otázky. OK, česká firma, teď najímají Američana, byť žijícího v Česku, bude to vůbec fungovat? Po těch letech se ale opravdu cítím jako Čech, a funguje to i v Helicopter Alliance.
Nedávno jste uzavřeli důležité kontrakty na dodávky vrtulníků pro českou policii. O co půjde?
Dceřiná společnost Helicopter Alliance – Česká letecká servisní podepsala rámcové smlouvy na dodávky tří zbrusu nových a tří modernizovaných strojů, které mají sloužit policii, záchranářům a pro hašení požárů ze vzduchu. Jakmile přijde objednávka, máme 36 měsíců na dodání prvních strojů pro Leteckou službu Policie České republiky. Celková hodnota zakázky, pokud se ministerstvo vnitra rozhodne pořídit všech šest vrtulníků, nepřesáhne 4,9 miliardy českých korun. Česká republika je prvním evropským zákazníkem nových strojů S-70M Firehawk. Další tři stroje budou modernizované UH-60L Black Hawk.
Česká policie měla dosud zkušenosti s jinými stroji, jako Bell 412. Jaké výhody stroje Black Hawk pro policejní práci přinášejí?
Konkrétně Bell-412 je pozoruhodný stroj. Vyrábí se a slouží už velmi dlouho. Neexistují žádné překážky, proč by společně se stroji Black Hawk nemohly nějakou dobu operovat společně. Policie pak ale po přechodu na Black Hawk získá proti dosud používaným strojům prakticky dvojnásobnou vytrvalost ve vzduchu, dvojnásobnou nosnost, dvojnásobnou kapacitu pro shoz vody při hašení ze vzduchu a také vyšší rychlost. Je to pokrok, modernizace vrtulníkové flotily české policie.
Zadání tedy bylo dodat multifunkční stroje pro různý typ úkolů? Konkrétně typ Firehawk je ale přeci jen takový „hasičský speciál“.
Vzhledem k rostoucímu počtu lesních požárů v Evropě jde o logické rozhodnutí. Systém vodní nádrže, kterou má Firehawk integrován přímo pod trupem, umožňuje načerpat vodu přímo na zemi nebo při visu. Nemusíte nejprve odstartovat, letět s takzvaným „bambi vakem“ v podvěsu někam nad vodní plochu a vodu nabírat. Integrovaná nádrž pojme až 3 800 litrů a umožňuje shazovat při hašení více vody a výrazně přesněji. Zásah je rychlejší. Bambi vak je stále skvělý nástroj, ale budoucnost patří tomuto systému. Se stroji Firehawk lze hasit také v noci.
To dosud nešlo?
V současné době je hašení ze vzduchu možné pouze za denního světla. Česká policie, záchranáři, hasiči získají technologii, která jim to umožní i v noci. Teoreticky tak můžete mít v případě rozsáhlého požáru k dispozici nepřetržitou hasičskou podporu ze vzduchu.
Vrtulníky jste dodali Rakousku, na Ukrajinu, na Slovensko a dalším zemím. Můžete prozradit nejbližší plány?
V současné době je společnost Ace Aeronautics z naší skupiny Helicopter Alliance vybrána pro dodávku 11 modernizovaných vrtulníků do Brazílie, a dalších více než 12 až 13 strojů, které již Brazílie má, kompletně zmodernizujeme, včetně instalace digitálního kokpitu. Jedná se tedy o poměrně významnou zakázku.
Máme své vlajkové programy tady v Evropě a nyní pronikáme na jihoamerický trh. Zrovna nedávno jsem najal obchodního manažera pro jihovýchodní Asii. I tam je určitě pro vrtulníky Black Hawk místo. Já ale vidím velký potenciál v oblasti hašení požárů. Jednáme s mnoha provozovateli tady v Evropě. Předpokládám, že v příštích třech až pěti měsících se najdou dva nebo tři noví evropští zákazníci, kteří v tomto ohledu využijí naše služby.
Na vládní úrovni jsme byli úspěšní a nyní se zaměřujeme na komerční sféru. Mnohokrát jsme viděli, jak se řada společností soustředí jen na armádní zakázky a ztrácí ze zřetele komerční stránku. Armádní objednávky ale přicházejí v určitých vlnách. My ovšem chceme silný a udržitelný komerční byznys. Máme ambici být nejlepší na trhu.
A myslíte, že je evropský trh připravený na expanzi strojů Black Hawk?
Rozhodně. Na to se teď soustředíme. Uzavřeli jsme partnerství s novou leasingovou společností, která bude poskytovat finanční řešení pro komerční provozovatele, zejména v oblasti hašení požárů na komerčním trhu. Pomalu, ale jistě zavádíme správné nástroje, abychom byli připraveni, až přijdou další vlny a nové objednávky.