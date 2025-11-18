Dvě rámcové dohody podepsali zástupci ministerstva a dodavatele v úterý v rámci mezinárodního veletrhu European Rotors v německém Kolíně nad Rýnem. Vrtulníky dodá společnost Česká letecká servisní (ČLS) z české holdingové skupiny Helicopter Alliance. Ta uspěla v tendru, rozděleném na dva projekty, na dodávky vrtulníků střední kategorie pro provoz u Letecké služby Policie České republiky.
Cena za až 6 vrtulníků nepřekročí 4,9 miliardy korun. Půjde o tři modernizované vrtulníky UH-60L Black Hawk a až tři nově vyrobené stroje Sikorsky S-70M Firehawk.
Určeny budou pro standardní službu u policie, pro potřeby záchranných složek a na letecké hašení. Společnost ČLS v rámci dodávek zajistí také výcvik leteckého personálu a techniků, dodá úvodní balík náhradních dílů i soupravy pozemního vybavení. Vrtulníky má vnitro získat postupně do tři let.
Stroj S-70M Firehawk je unikátní verzí vrtulníku rodiny Black Hawk, který disponuje specializovaným vybavením pro letecké hašení, jež zahrnuje mimo jiné velkoobjemovou nádrž na hasicí látky. Jejich pořízení bude navíc hrazeno ze zdrojů Evropské unie s tím, že Česká republika je bude poskytovat v případě potřeby partnerským státům v Evropě v rámci programu civilní ochrany „rescEU“.
„Tato verze slouží primárně pro letecké hašení, ale specifické zařízení pro hašení je snadno demontovatelné, a tak česká policie, která bude jejím vůbec prvním evropským uživatelem, bude vrtulníky Firehawk využívat i pro běžnou policejní práci,“ uvedla Monika Kowalczyková, generální ředitelka ČLS.
Hlavním partnerem a subdodavatelem společnosti ČLS u této rámcové smlouvy je v Polsku sídlící firma PZL Mielec, dceřiná společnost firmy Sikorsky Aircraft Corporationze skupiny Lockheed Martin.
„Zavedení vrtulníků Firehawk do služby u Policie České republiky představuje významný posun v boji proti lesním požárům a mimořádným událostem v Česku i na evropském kontinentu,“ konstatoval Dennis Goege, viceprezident a generální ředitel společnosti Lockheed Martin pro Evropu.
Spojením prověřených schopností vrtulníků Firehawk a odborných znalostí specialistů české policie a příslušníků záchranných složek tak podle něj bude možné v rámci evropského systému rescEU efektivněji a účinněji zvládat nebezpečí lesních požárů, které v řadě evropských států rok od roku roste.
Podle druhé rámcové smlouvy pak může ministerstvo vnitra pořídit pro policii až tři modernizované vrtulníky UH-60L Black Hawk. Tydodá společnost ČLS ve spolupráci s americkou firmou Ace Aeronautics, která se na modernizace těchto strojů specializuje a rovněž spadá do českého holdingu Helicopter Alliance.
Stroje budou pořízeny ze zdrojů ministerstva v provedení pro standardní policejní službu, do jejich základní výbavy však budou zahrnuty například i takzvané „bambi vaky“ pro letecké hašení. Tyto vrtulníky, získané z přebytků amerických ozbrojených sil, projdou komplexní modernizací. Dostanou mimo jiné zcela nové dynamické komponenty včetně pohonných jednotek a také moderní digitální kokpit.
„Svým vybavením a výkony tak budou srovnatelné s vysokým standardem nově vyrobených vrtulníků Black Hawk“ dodal Jonathan Castorena, viceprezident Helicopter Alliance pro mezinárodní obchod.
Česká letecká servisní (ČLS) sídlí na letišti Kbely v Praze, součástí Helicopter Alliance se stala na podzim roku 2023. Firma byla založena v roce 1997 a po celou dobu své existence působí jako přední poskytovatel avionických řešení a speciálního vybavení pro vojenské, bezpečnostní a civilní segmenty v Evropě. Nejen pro vrtulníky, ale i pro letouny. V Česku firma dlouhodobě spolupracuje například se státním podnikem LOM Praha a má za sebou řadu zakázek pro Armádu ČR.
Helicopter Alliance sdružuje šest firem z Česka, Slovenska a USA – Ace Aeronautics, U. S. Aviation Training Solutions, Česká letecká servisní, European Air Services, Slovak Training Academy a Heli Company. Skupina zajišťovala například modernizaci vrtulníků Black Hawk v Rakousku, na Slovensku či v Portugalsku nebo zajišťování služby leteckého hašení v České republice a dalších zemích Evropy.