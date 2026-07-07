Babiš společně s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) a ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) v úterý ráno odcestovali armádním speciálem na summit NATO v turecké Ankaře. Budou tam obhajovat právě i nízké výdaje na obranu. Kromě ČR neplní ani dvouprocentní hranici ještě Albánie a Slovinsko.
„Pro nás je důležité, že tam vystoupíme poprvé jako naše koaliční vláda, která je zodpovědná za výdaje na obranu, za plnění těch závazků. Příští rok navýšíme rozpočet obrany o 36 miliard korun, a měli bychom tedy poprvé dosáhnout dvě procenta,“ prohlásil před odletem.
Resort obrany letos od Babišovy vlády dostal zhruba 154,8 miliardy korun, což odpovídá zhruba 1,8 procenta HDP, dalších 30 miliard korun má jít na obranu z ostatních rozpočtových kapitol.
Všichni spojenci v NATO se ale už loni dohodli, že do deseti let postupně navýší své obranné rozpočty až na 5 procent HDP – 3,5 procenta má jít na přímé vojenské investice a 1,5 procenta na související výdaje.
Babiš už dříve avizoval, že letos se podle hodnocení NATO alianční závazek patrně nepodaří splnit. To potvrdil i dnes před odletem do dějiště vrcholné schůzky Aliance s tím, že se o splnění závazku „bude vláda maximálně snažit“.
Premiér naopak označil za důležité, se je ho vládě daří zlepšovat nábor nových profesionálních vojáků. „Samozřejmě chceme plnit tu novou koncepci naší armády, a to je protivzdušná obrana, protidronová obrana a taky ty závazky ohledně brigád, které máme už delší čas vůči NATO,“ dodal.
Babiš označil summit v Ankaře za jeden nejdůležitějších pro NATO. Zážitkem podle jeho slov bude jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Přiznal ale, že neví, jestli s ním bude hovořit přímo.
Pomoc Ukrajině nechce Babiš blokovat
Babiš věří, že kromě výdajů na obranu bude schůzka Aliance také o míru na Ukrajině. Vyloučil ale, že by Česká republika měla finančně pomáhat ukrajinským obráncům ze státního rozpočtu, jak to dělají ostatní země.
Spojenci mají přitom v Ankaře projednat návrh na poskytnutí 70 miliard eur (asi 1,69 bilionu korun) pro Ukrajinu pro letošní rok a podobné sumy taky pro příští rok. Podle premiéra Babiše Česko nebude návrh blokovat, ale nebude se na pomoci podílet.
„My samozřejmě nebudeme platit z českého rozpočtu peníze na Ukrajinu, protože tyhle peníze hlavně potřebujeme taky na plnění těch dvou procent, takže logicky ty peníze zaplatí jako v minulosti velké země,“ řekl.
Podle ministra obrany Jaromíra Zůny bude Česká republika na summitu prosazovat především posílení obranných schopností, které jsou zásadní pro bezpečnost státu i plnění aliančních závazků. Mezi hlavní priority patří nábor personálu, posílení protivzdušné obrany včetně protidronové ochrany, budování dvou pozemních brigád, zavádění letounů 5. generace, posílení logistiky, zabezpečení území ČR pro případné krize a konflikty a navyšování zásob rozhodující munice.
„Česká republika se bez Aliance neobejde, což je dnes jasnější než kdykoliv dřív. Jsme proto připraveni aktivně přispívat k bezpečnosti svých občanů i celého aliančního prostoru. Tomu odpovídají také naše strategické dokumenty, včetně nově zpracované Koncepce výstavby Armády České republiky a Dlouhodobého výhledu pro obranu,“ avizoval.