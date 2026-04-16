„My, jako nová vláda považujeme naší obranyschopnost za velice důležitou a prioritní. Dnes jsme za přítomnosti ministra obrany a zahraničních věcí jednali například o výdajích na obranu, což je jednou z priorit naší vlády. Domluvili jsme si, že si naše týmy vymění čísla, aby bylo jasné, jak to s obranou je,“ prohlásil Babiš po jednání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v Praze.
Překvapivě zveřejnil informaci, že jeho vláda má návrh na zajištění bezpečnosti Hormuzského průlivu. Žádné detaily ovšem neuvedl. „Zítra nás čeká videokonference s dalšími členskými státy NATO ohledně situace v Hormuzu. Jsem rád že společně s ministry obrany a zahraničí přicházíme s návrhem jak bezpečnost v tomto místě zajistit,“ podotkl.
Rutte uvedl, že Česká republika „je od vstupu do NATO spolehlivým spojencem a je odhodlána přispívat ke společné obraně“. Připomněl, že se NATO kvůli bezpečnostní situaci ve světě loni rozhodlo zvyšovat obranné výdaje. Ocenil českou muniční iniciativu na dodávky munice pro Ukrajinu.
Babišův kabinet čelí kritice za to, že v letošním rozpočtu vydá na obranu zřejmě méně než 2 procenta HDP. Podle schváleného českého státního rozpočtu by mělo ministerstvo obrany letos hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun. Původní návrh předchozí vlády chtěl pro armádu vyčlenit o 21 miliard více.
Celkové obranné výdaje Česka by měly letos činit zhruba 185 miliard korun, z toho 30 miliard má jít z jiných rozpočtových kapitol – především v rámci budování dopravní infrastruktury, které ovšem Aliance podle varování expertů zřejmě neuzná. Samotné výdaje na armádu podle expertů zřejmě dosáhnou jen zhruba 1,7 procenta HDP, což by pravděpodobně Česko posunulo mezi nejhorší země v rámci NATO. Kriticky se k takovému postupu vyjádřili nedávno američtí diplomaté.
Premiér Babiš ovšem tvrdí, že česká vláda a zástupci NATO mají rozdílné údaje o výdajích a jejich podílu na HDP, proto si je vymění a budou o nich před červencovým summitem NATO v Ankaře diskutovat. „Je důležité, abychom vzájemně věděli, jaké jsou naše očekávání a naše možnosti,“ řekl na tiskové konferenci po schůzce s šéfem NATO.
Rutte po jednání s českými představiteli v Praze znovu zopakoval, že zvyšování obranných výdajů je zásadní pro vytvoření sil, zdrojů a schopností chránit obyvatele celé Aliance. „Víme, a platí to pro všechny spojence, že rozhodování o rozpočtech a navyšování prostředků na obranu není jednoduché. Nakonec je však bezpečnost základem prosperity,“ zdůraznil.
Podle ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD), který se jednání rovněž účastnil, v tuto chvíli nejde o detailní hodnocení konkrétních čísel, ale spíše o koordinaci před nadcházejícími jednáními spojenců. Od šéfa NATO podle jeho slov žádné výtky směrem k Česku nezazněly.
„Stejně jako další země v rámci NATO vytvoříme zprávu, ve které sdělíme, jakým způsobem budeme chtít dosáhnout splnění našich závazků vůči spojencům,“ řekl s tím, že Rutte přeložil české straně, jakým způsobem bude Aliance na české obranné výdaje nahlížet a co je potřeba ke splnění spojeneckých závazků.
Kvůli spojeneckým závazkům pokračuje rovněž spor o to, kdo bude Česko na aliančním summitu v Turecku zastupovat. Rutte ani Babiš se k tomu na tiskové konferenci nevyjádřili. Premiér předpokládá, že na summit pojede vládní delegace. Neumí si podle svých slov představit, co by tam dělal současně i prezident Petr Pavel, který má nicméně v úmyslu delegaci vést.
Bruslí na tenkém ledě, varuje opozice
Obhajobu českých výdajů na obranu před generálním tajemníkem NATO kritizovali opoziční politici. Podle předsedy ODS Martina Kupky premiér Babiš „bruslil na tenkém ledě“. „Andrej Babiš se před Markem Ruttem snažil obhájit trestuhodný stav našich výdajů na obranu,“ uvedl.
Podle předsedy Starostů Víta Rakušana se Aliance se nenechá obelhat tak snadno jako voliči v kampani. „Jaká škoda, že ke slibu plnit naše spojenecké závazky donutí premiéra Babiše až návštěva generálního tajemníka NATO,“ podotkl na síti X.
Ivan Bartoš (Piráti) označil slova premiéra za mlžení. Vláda podle něj v tuto chvíli závazky nedodržuje, i když sám Babiš po setkání s generálním tajemníkem uznal závazek dvou procent HDP.