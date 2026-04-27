Švédské velení potvrdilo, že scénář cvičení počítá s hrozbou z východního směru. „V našem bezprostředním okolí představuje určující hrozbu Rusko. Ruská válka proti Ukrajině nás dostala do nejhorší bezpečnostní situace od druhé světové války a právě hrozba z Ruska nás nutí posílit naše obranné schopnosti,“ uvedl kontradmirál Jonas Wikström, který cvičení velí.
Do cvičných misí se podle něj zapojí také jednotky ukrajinských operátorů dronů. Jejich úkolem je cvičit švédské ozbrojené síly, ale sehrají také roli protivníků. „Je skvělé je tu mít. Některé jednotky mohou přijít přímo z fronty a především mají bojové zkušenosti. To znamená, že z nich můžeme těžit při vývoji vlastní taktiky,“ konstatoval Wikström.
Cvičení odstartovalo v pondělí a na velké části švédského území potrvá až do 13. května. Zapojí se valná část švédských pozemních sil, námořnictva, vzdušných sil i domobrany. Švédsko chce v tomto formátu poprvé vyzkoušet své nové obranné plány jako spojence v NATO. Cvičné operace se tak budou podle velení lišit od předchozích ročníků, kdy Švédsko procvičovalo svůj koncept takzvané totální obrany v případě nepřátelské invaze.
Tentokrát má jít o komplexní test operačních plánů v takzvaném „předválečném scénáři“, tedy schopnosti reagovat na rychle se vyvíjející a vážné vojenské hrozby v blízkosti švédského území a bleskové vojenské posílení strategických oblastí. „Velká část implementace se proto bude týkat podpory hostitelské země. V předchozích cvičeních Aurora se jednalo o nácvik švédské obrany proti invazi, nyní procvičujeme obranu aliance,“ doplnil Wikström.
Od vstupu Švédska do NATO v roce 2024 se podle něj úkoly švédských ozbrojených sil změnily. Důraz se nyní neklade pouze na obranu Švédska, ale také na přispívání k bezpečnosti a kolektivní obraně celé Aliance.
Ústřední součástí cvičení proto budou transporty a přesuny vojenských sil a techniky do Švédska a ze Švédska. Například americká námořní pěchota, která se do cvičení rovněž zapojí, před časem přicestovala letecky z USA do Norska. Nyní se přesunuje v konvojích na hranice se Švédskem, kde chce velení prověřit rychlost překročení hranice včetně nutné administrativy v podobě povolení, koordinace s celníky a policií. Američané pak projedou Švédskem až na cvičiště, kde se zapojí do operací.
Důležitými prvky cvičení budou rovněž společné operace k prověření integrované protivzdušné obrany a ochrany dopravních tras na souši i na moři.
Cvičení Aurora má od 11. května vrcholit na strategicky důležitém švédském ostrově Gotland. Ten je považován za klíčový bod pro obranu celého Švédska a dalších zemí.
Švédští stratégové upozorňují, že kdo ovládá Gotland, kontroluje prakticky celé Baltské moře. Po ruské anexi Krymu a invazi na Ukrajinu se proto na ostrov vrátila švédská armáda a jinak turistické letovisko znovu přebudovává na nepotopitelnou „bitevní loď“.
Ze silně militarizované ruské Kaliningradské exklávy je to asi 280 kilometrů, tedy v dosahu ruských raket i protivzdušných systémů. Pokud by ostrov padl do rukou Ruska, bylo extrémně složité bránit a zásobovat nejen pobaltské republiky, ale i Švédsko a Finsko. Okolními vodami se plaví většina lodí s palivem do severních částí Švédska a také tudy proudí zhruba 90 procent importu do Finska.
Právě Finsko naváže v květnu na své sousedy sérií spojeneckých cvičení Northern Star 26, Saber Strike 26 a Karelian Sword 26 přímo v oblasti sousedící s Ruskem. Zapojí se do něj na 15 000 spojeneckých vojáků.