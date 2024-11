Podle Řehky nastává pro českou armádu přelomová doba, protože země musí ve světle pokračují války na Ukrajině a dalších konfliktů podstatně převzít odpovědnost za svou obranu.

„Nikdo jiný to za nás neudělá, ani naši sousedé, ani spojenci. Jestli chceme žít v bezpečí, musíme se o to postarat my,“ prohlásil na velitelském shromáždění.

Armád podle něj proto potřebuje nejen více moderní výzbroje, ale také lidí. Řehka připustil, že česká armáda by podle analýz pro zajištění obranných schopností potřebovala až 37 500 profesionálních vojáků, což je o 7 500 více než je její současný limit a dříve stanovený cílový stav.

Realita je ovšem podle Řehky podstatně horší, protože v armádě dnes slouží jen zhruba 24 000 vojáků.

„Nemáme dost vojáků z povolání. To je problém. Nemáme dost vojáků v aktivní záloze. Taky problém. Snižuje se povinná záloha. Další problém. Tento problém už má strategický rozměr,“ konstatoval.

Podle oficiálních údajů armádních personalistů má o službu sice zájem zhruba 7 000 lidí ročně, armáda jich však nabere jen zlomek. Proces je podle náčelníka štábu zoufale pomalý a odrazující, protože trvá až osm měsíců a výsledkem je, že náborem armáda pokryje sotva počet, těch, kteří z armády odchází. A podobné je to pak u náboru aktivních záložníků v civilním sektoru.

„Stojím tady jako náčelník generálního štábu, ale taky jako voják a člověk, který má rád svoji zemi a záleží mu na její bezpečnosti," řekl vojákům generál Řehka na Velitelském shromáždění.

„Pokud se nám přihlásí v jednom roce 3 000 zájemců, musíme je umět přijmout. Pokud se jich přihlásí 4 000, musíme je umět přijmout taky. Není žádným tajemstvím, že naplněnost některých útvarů je kritická, což má vliv na jejich bojeschopnost,“ konstatoval. Nechá proto vypracovat návrh speciálního akčního plánu náboru a stabilizace personálu, který navrhne konkrétní opatření v čase a na různých úrovních.

Služba v armádě musí být podle jeho slov atraktivní a na trhu práce konkurenceschopná. Je přitom podle svých slov ochoten akceptovat vyšší investice do lidí na úkor modernizace. „Teď totiž nezadržitelně směřujeme ke stavu, kdy budeme mít novou techniku, ale nebude ji mít kdo obsluhovat,“ dodal s tím, že nábor nových vojáků a stejně tak udržení stávajícího personálu musí být nyní absolutním cílem.

Nedostatek lidí ohrožuje modernizaci

Podle ministryně obrany Jany Černochové nedostatek lidí ohrožuje probíhající modernizaci. Obrana proto musí přesvědčit veřejnost o tom, že zajištění obrany, bez které není možná prosperita České republiky, je důležitější než tomu bylo kdy v minulosti.

„Nejde jen lidově řečeno o železo, ale klíčové jsou další věci. Bez lidí je sebemodernější technika úplně k ničemu,“ uvedla. Potvrdila, že obrana navíc přichází o zkušené lidi, kteří odcházejí ze služby na základě vlastní demotivace.

Velitelské shromáždění je příležitostí k podrobné diskusi o stavu naší obrany a jejím dalším rozvoji. Vláda má od samého počátku obranu země a modernizaci Armády ČR za jednu z klíčových priorit. Naplnili jsme svůj slib a výdaje na obranu ve výši 2 % HDP jsou…

Řešení nebude podle ní možné bez další legislativní úpravy podmínek pro nábor a úpravy podmínek služby vojáků. Úpravou zákona o vojácích z povolání je nyní podle Černochové již v připomínkovém řízení a brzy se dostane do vlády. Návrh tak obsahuje nejen navýšení náborového příspěvku a jeho jednorázové vyplacení, ale i navýšení různých benefitů pro sloužící vojáky, ať jde o stabilizační příspěvek, příspěvek na bydlení nebo příspěvek za službu v zahraničí a mnohé další pozitivní změny.

Černochová odmítla spekulace, že by návrh měl nějak krátit výsluhové nároky po odchodu vojáků do civilu. „Pakliže by někdo v průběhu legislativního procesu chtěl na výsluhy sahat, novelu zákona 221 stáhnu z projednávání. Je to mé právo jako navrhovatele a jsem připravena to udělat,“ slíbila.

Podle Černochové je už nyní jasné, že kvůli modernizaci i stabilizaci personálu nebudou výdaje na obranu ve výši 2 procent HDP ročně stačit. „Dvě procenta nejsou strop, ale podlaha. A všichni víme, že nová americká administrativa bude velmi bedlivě a pečlivě sledovat země, které budou plnit či neplnit závazky,“ konstatovala.

Vnitří dluh vůči obraně je 600 miliard

Pro fungující odstrašení potencionálního agresora Česko podle ní potřebuje silné obranné kapacity a nezpochybnitelné odhodlání je v případě napadení použít. Obrana letos sice hospodaří po dlouhé době s rozpočet ve výši 2 procent HDP, vnitřní deficit obrany z nedávné minulosti je přitom ale odhadován až na 600 miliard korun.

„Nemáme splněné staré domácí úkoly a už před námi stojí nové. Minulost v podceňování obrany nás teď všechny doběhla. Osmnáct let podfinancování nedoženeme tím, že jeden rok vydáme dvě procenta,“ konstatoval náčelník štábu Karel Řehka. Technologická zaostalost a vnitřní dluh jsou podle jeho slov enormní a nedostatečné investice budou znamenat hazardování s vlastní bezpečností.

„Naše modernizace probíhá opravdu masově a běží v nejrychlejším možném tempu. Paradoxem ale je, že to už nestačí. Rusko totiž přešlo na válečnou ekonomiku a hrozby se vyvíjejí příliš rychle,“ upozornil.

Za hrozby, kterým by mohl Západ včetně Česka čelit, označil ty, které se každý den odehrávají na Ukrajině. Například ruské raketové a dronové útoky. Aliance podle jeho slov na to reaguje jasně: rozvíjí protivzdušnou obranu krátkého i dlouhého dosahu a schopnosti likvidovat „staré“ tradiční zbraně, ale i hypersonické střely a bezpilotní stroje.

„Budeme potřebovat kvalitnější výzbroj, více personálu, rozšířenou infrastrukturu a intenzivnější výcvik. Čeká nás častější cvičení s většími jednotkami spolu se spojenci, a to již příští rok. A to vše bude vyžadovat výrazně více finančních prostředků,“ podotkl.

Řehka označil nadcházející období za přelomové a změny v obraně za revoluční. „Jde o skutečnou připravenost na rizika, ze kterých se může stát realita,“ prohlásil s tím, že Rusko stupňuje svou útočnou politiku vůči Ukrajině a vůči západnímu světu., buduje koalici s Íránem, podporou Číny, a dokonce přímým zapojením Severní Koreje.

Podle Černochové je bytostným zájmem České republiky a celého západního společenství, aby se Ukrajina ubránila a odrazila ruskou agresi. „Kdo jiný, než my, Češi, bychom měli velmi dobře chápat, že appeasement nefunguje a bezpečnost České republiky, našich spojenců i samotné Evropy je prostě nerozlučně spjata s výsledkem této války, která se odehrává jen stovky kilometrů od našich hranic,“ dodala.