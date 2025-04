„Jsem přesvědčena, že vojáci si zaslouží ty nejlepší podmínky služby. Obzvláště v současné složité bezpečnostní situaci, kdy potřebujeme mít stabilizovanou a silnou armádu. Je na čase vojákům dokázat, že si jejich služby pro náš stát vážíme a umíme ji ocenit. Náš nejvýznamnější strategický projekt armády jsou vojáci,“ uvedla Černochová.

Návrhy opatření budou v nejbližších dnech zaslány do mezirezortního připomínkového řízení. Ministerstvo obrany podle Černochové využilo toho, že prezident Petr Pavel nedávno podepsal novelu zákona 221, který umožňuje například zvyšovat příspěvek na bydlení a také tarify. „Protože až 80 procent vojáků za zaměstnáním dojíždí. Náš návrh obsahuje kombinaci zákona 221 a tarify,“ konstatovala ministryně.

Návrhem se poté bude zabývat vláda a pokud bude souhlasit, měsíční plat by se měl vojákům zvýšit minimálně o cca 8 300 korun hrubého. Většina vojáků ale podle Černochové dostane přidáno více. Ministryně slíbila, že prostředky na navýšení platů vojáků najde v rozpočtu. Rozpočtové náklady jsou pro příští rok asi 4,3 miliardy, pro tento rok to asi 2 miliardy korun.

Mezi nejdůležitější navrhované změny patří navýšení platových tarifů a zvýšení služebního příspěvku na bydlení. Platové tarify pro vojáky návrh zvyšuje v hodnostech od svobodníka po štábního praporčíka o 15 procent, pro další hodnostní sbory o 10 procent. Služební příspěvek na bydlení by měl podle návrhu vzrůst minimálně o 100 procent.

Náčelník generálního štábu Karel Řehka navrhované změny vítá s tím, že řada vojáků dostala do neúnosné ekonomické situace. „Pokud by nedošlo ke zlepšení podmínek, dostaneme se do kritického stavu,“ upozornil.

Zvýší se i některé další příplatky, a to díky nedávno schválené novele zákona o vojácích z povolání. Novela například zvyšuje stabilizační příspěvek, který je určen pro udržení

specialistů i pro posílení náboru a udržení vojáků v některých posádkách, dále navyšuje zmiňovaný příspěvek na bydlení nebo příplatek za službu v zahraničí. Zjednodušuje náhradu jízdních výdajů a snižuje další administrativní zátěž.

Novela se zaměřuje i na nábor, a to například zvýšením náborového příspěvku. Vysokoškolsky vzdělaní uchazeči v určitých oborech při služebním poměru na osm let mohou získat příspěvek ve výši až 450 000 korun. Místo postupného vyplácení ho nyní dostanou jednorázově.

V zákoně stanovený maximální limit náborového příspěvku ve výši milion korun v současné době vyplácen v takové výši nebude. Jedná se o maximální limit, který může být využit až v budoucnosti v reakci na vývoj na trhu práce a pro pokrytí inflace, aby se každoročně nemusel zákon měnit.

„Cílem je nejen získávat nové vojáky, ale hlavně udržet i ty stávající,“ uvedla Černochová.

Armáda se dlouhodobě potýká s nedostatkem vojáků a čelí stále se zhoršující demografické situaci. V současné době má česká armáda o asi 6 000 vojáků méně, než by potřebovala.

Novými opatřeními chce motivovat stávající zkušené vojáky, aby ze služby předčasně neodcházeli, ale zároveň nabízet takové podmínky pro nové zájemce o službu, aby armáda byla více konkurenceschopná. Přes přijímání celé řady opatření se ukazuje, že bez vyššího finančního ohodnocení se neobejde.