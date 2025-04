Novela zvyšuje náborový příspěvek až na čtyřnásobek ze současného maxima 250 tisíc korun. Noví vojáci by ho měli získat podle novely jednorázově a ne postupně jako dosud, avšak nejdříve až po uplynutí tříměsíční zkušební doby.

K dalším benefitům, které novela navyšuje, patří stabilizační příspěvek, příspěvek na bydlení a příplatek za službu v zahraničí. Úprava mimo jiné reaguje i na vývoj inflace v posledních letech. Dodatečné náklady pro státní rozpočet odhadlo ministerstvo obrany na 375 milionů korun ročně.

„Modernizovat armádu a zajistit obranyschopnost naší země bez lidí je nemožné. Nábor a stabilizace stávajícího personálu je proto od počátku jednou z mých priorit. Musíme být schopni vojákům nabídnout podmínky, které odpovídají jejich náročné službě. Novela je v tomto směru jasným krokem kupředu,“ uvedla už dříve ministryně obrany Černochová.

Aby česká armáda dosáhla v roce 2030 svých strategických plánů, potřebovala by od nynějška každý rok přijmout alespoň 1 200 profesionálních vojáků. A zároveň si udržet všechny ty současné. Loni byl čistý přírůstek jen zhruba 70 vojáků.

K začátku loňského roku čítal resort obrany 27 826 vojáků z povolání a 4 266 členů aktivních záloh. Podle plánů by do roku 2030 chtěla mít armáda 30 tisíc vojáků z povolání a 10 tisíc příslušníků aktivní zálohy. Nové alianční cíle výstavby schopností navíc ukazují potřebu až 37 500 vojáků.

Ministerstvo obrany @ObranaTweetuje Prezident republiky @prezidentpavel dnes podepsal novelu zákona o vojácích z povolání. Změny jsou účinné od 1. července 2025. https://t.co/B6hOyaTsKE oblíbit odpovědět

Novela zákona má současným i budoucím vojákům zajistit lepší benefity tak, aby ze služby neodcházeli předčasně. Například základní měsíční stabilizační příspěvek novela zachovává na výši 7 000 korun, nově by se ale mohl až desetinásobně zvýšit podle zvláštní odbornosti nebo vykonávané činnosti. Opatření má cílit například na praktické a zubní lékaře.

Jednorázově by pak mohl voják dostat stabilizační příspěvek ve výši až šestinásobku jeho služebního tarifu, pokud by působil v lokalitě, kde má ministerstvo problémy dlouhodobě s obsazováním služebních míst. Týká se to například Žatce, Jinců a Strakonic. V místě ale bude muset působit nejméně čtyři roky.

Vzhledem k tomu, že přes 80 procent vojáků do služby dojíždí, novela také počítá s úpravou náhrady jízdních výdajů. Ta bude mít paušální charakter podle vzdálenosti dojíždění a náležet měsíčně v rozsahu 18 cest každým směrem. Nejvýše však v rozsahu jedenáctinásobku denní částky stravného při služební cestě.

Současně se upravuje také horní hranice příspěvku na bydlení až na trojnásobek (ze současného dvojnásobku) základní částky. Také se zjednodušuje poskytování náhrad za cestu na dovolenou.

Novela nijak nezasahuje do výsluh vojáků. Jediná úprava se týká případu, kdy je voják trestně stíhán.

Zákon také nově upravuje požadavek na trestní bezúhonnost zájemce o vstup do armády. U drtivé většiny odsouzení se vrací k obecnému principu uznání bezúhonnosti na základě zahlazení. Zachován zůstane požadavek nepřípustnosti přijmout do armády pachatele zvlášť závažných zločinů a těch, kterým soud uloží trest ztráty vojenské hodnosti.