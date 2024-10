18:08

Je to takový velmi výkonný přehrávač zvuků do boje, i když na reprodukci hudby se zrovna moc nehodí. Naopak může ublížit jako sonická zbraň. Česká armáda má několik souprav takzvaných „loudspeakerů“ – výkonných reprobeden, schopných na dálku v prostoru zvukově simulovat jakoukoliv situaci. Teď připravuje nákup obrněnců, na které by mohla speciální soundsystémy montovat.