Příště už s novou moderní technikou, ozývá se od přihlížejících velitelů a hostů, kteří sledují, jak se pod pozorovatelským stanovištěm Velká Střelná ve vojenském prostoru Libavá postupně řadí 25 kusů těžké obrněné techniky a osádky po masivní bojové ukázce s ostrými střelbami seskakují z vozidel. Tak masivní nasazení uskupení o síle celého praporu přitom vůbec není obvyklé.

Tentokrát je však proto dobrý důvod. Hranická 7. mechanizovaná brigáda slaví třicáté narozeniny a chce ukázat, že i se stárnoucí technikou platí za hlavní údernou a palebnou sílu české armády.

„Jsme hlavní bojová síla. Jsme největším útvarem pozemních sil, máme nejtěžší bojovou techniku a k tomu směřují i naše úkoly. Naše brigáda je v tuto chvíli prioritou armády,“ uvedl současný velitel Zdeněk Mikula.

V rámci probíhajících oslav k třicátému výročí vzniku, které byly přesunuty kvůli povodním a nasazení vojáků při odstraňování následků, chtěla jednotka předvést své schopnosti nejen před politiky a veřejností, ale také před bývalými veliteli. Ukázat, jak zásadně se za třicet let proměnila, i když bojová technika prakticky zůstala stejná.

Podle Mikuly lze dobu před třiceti lety a současnost srovnávat jen částečně, protože se výrazně proměnila skladba české armády a především bezpečnostní situace. Sám byl před třiceti lety poručíkem u úplně jiné jednotky a sloužil s vojáky základní služby.

„Naše nejbližší úkoly jsou samozřejmě ovlivněny bezpečnostní situací, kterou zde máme jako důsledek války na Ukrajině. Připravujeme k možnému nasazení v rámci nových regionálních plánů, které jsou spojeny s novým modelem sil NATO,“ konstatoval.

Pro veřejnost vcelku nevídaný pohled na praporní uskupení hranické 7. mechanizované brigády. Ta slaví 30 let od svého vzniku a na Libavé předvedla bojové střelby.

Připomněl, že v době vzniku brigády se armáda spoléhala výhradně na vojáky povinné základní vojenské služby, kdežto nyní spoléhá na profesionály a příslušníky aktivní zálohy. A zcela zásadním faktorem se podle něj stávají moderní technologie. „Ozbrojený konflikt zůstává stále ozbrojeným konfliktem, ale technologie změnily způsob, jak válku vést,“ podotkl.

Armáda a jeho jednotka neustále hledá způsoby, jak nové technologie včetně například bezpilotních letounů, digitalizace bojiště a dalších rychle implementovat a efektivně využívat. Zásadní proto podle něj bude kompletní přezbrojení jeho „těžké brigády“, ke kterému dojde v příštích několika letech.

Přes třicet let staré kousky

Místo pouhé dvacítky stávajících tanků T-72M4CZ (ve výzbroji od roku 2003) mají přijít nové nejmodernější tanky Leopard 2A8. Vláda v létě souhlasila s nákupem až 77 kusů za 52 miliard korun. Hranická 7. mechanizovaná brigáda by pak po roce 2030 měla být vyzbrojena více než 120 tanky Leopard.

Před časem totiž získala 14 tanků Leopard (+1 vyprošťovací) ve starší variantě 2A4, které České republice darovalo Německo za českou vojenskou pomoc Ukrajině. A stejný počet stejných tanků je Berlín připraven darovat znovu s tím, když Česko dalších 15 tanků 2A4 ještě přikoupí. Dohromady by tak mohla brigáda mít až 45 tanků Leopard 2A4 (z toho 3 vyprošťovací).

„I když to není úplně nejnovější model, jde pořád o tank západní konstrukce a je v podstatě naším východiskem pro další krok. A tím bude přezbrojení na nové pásové bojové vozidlo pěchoty CV90, pro které máme už přesný harmonogram,“ konstatoval Mikula.

Nejmodernější verze pásového obrněnce ze Švédska nahradí dosluhující vozidla BVP-2, které slouží už přes třicet let. Česko objednalo 246 nových obrněnců. První kusy mají přijít v roce 2026 a výrobce BAE Systems/Hägglunds hlásí, že první korba už je v jeho dílnách svařená.

Armáda ČR @ArmadaCR První korba českého CV90 je na světě. Švédové nám vyrábějí nová bojová vozidla pěchoty na míru. Pravidelně jezdíme do továrny v Örnsköldsviku, kde přímo na místě zkoušíme a ladíme konstrukci, vnitřní uspořádání i software. Všechno musí být přesně podle našich požadavků.… https://t.co/6jDhlLhVq8 https://t.co/9tddPCy8FT oblíbit odpovědět

„Bude to páteřní bojová technika. To, na čem jsou naše schopnosti postavené. Přinese nejen sílu manévru a palby, ale i komunikační nadvládu na bojišti a maximální ochranu vojáků. Vozidla budou vybavena systémy, které umožňují komunikaci a vizualizaci bojiště, předávání zpráv v rychlém čase. To je to, co pro boj současnosti potřebujeme,“ dodal Mikula.

Poslední ze sedmičky útvarů

Hranická 7. mechanizovaná brigáda „Dukelská“ vznikla 1. října 1994 reorganizací 3. mechanizované divize v Kroměříži. Armáda procházel v té době první zásadní transformací, kdy přecházela z dřívějšího divizního systému na brigádní. Tehdy bylo vytvořeno celkem sedm mechanizovaných brigád a jedna brigáda sil rychlé reakce (4. brigáda rychlého nasazení). Ze sedmi mechanizovaných brigád dnes zůstala ta hranická jediná.

V současné době se skládá z velitelství (s rotou podpory a spojovací rotou) a čtyř podřízených útvarů – 71. mechanizovaného praporu „Sibiřského“ v Hranicích, 72. mechanizovaného praporu „generálmajora Josefa Buršíka“ a 73. tankového praporu „Hanáckého“ v Přáslavicích a 74. mechanizovaného praporu „plukovníka Bohuslava Palečka“ v Bučovicích.

Prvním velitelem byl dnes generálmajor ve výslužbě Jozef Fedorko. „Cítím nostalgii. Se sedmičkou jsem zažil pěkné mladé roky. Velel jsme tehdy vlastně jen vojákům základní služby. Neměl jsem profíky. Ti tvořili jen velitelský sbor,“ vzpomněl. I po letech se stále o jednotku zajímá a sleduje snahy o její přezbrojení.

„Když jsem chodil ještě do vojenské školy, tak platila taková zásada: armáda zpravidla obměňovala techniku za modernější každých patnáct let. Když se podíváme, jak jsou stará stále používaná bévépéčka, které má brigáda stále výzbroji,“ podotkl. Nejraději prý ale vzpomíná na lidi, kteří s ním tehdy sloužili. „Měl jsem okolo dobré pracovité lidi, tam byl ten základ,“ dodal.

Podobné vzpomínky má také současný zástupce náčelníka generálního štábu Pavel Lipka, který 7. mechanizované velel v letech 2015-2017. Za třicet let podle něj jednotka ušla obrovský kus cesty, hlavně v přerodu ze „záklaďácké armády“ na plně profesionální. „Měl jsem tu možnost u toho být, takže vím, kolik to stálo úsilí. Vždycky byl brán hlavní důraz na lidi. Připravovat je a motivovat je,“ řekl.

Velká část techniky ve výzbroji brigády už tehdy bylo podle jeho slov poněkud starší. „A dnes je starší ještě víc. My jsme vojáky ale vždy připravovali a vzdělávali, aby s dobrým základem mohli sloužit u jakékoholiv útvaru armády, když už nebudou chtít čekat na novou výzbroj,“ dodal.

Dlouho očekávaná modernizace nyní začala a podle Lipky si hraniční vojáci nejmodernější techniku, co je v Evropě k dispozici, naprosto zaslouží. „Přeji jim, aby ji reálně nemuseli nikdy použít a aby představovala účinnou hrozbu pro kohokoliv, kdo by chtěl ohrožovat naši zemi,“ vzkázal.