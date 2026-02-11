natoaktual.cz

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    NATO spustilo novou operaci Arctic Sentry. Má zabezpečit sever včetně Grónska

    11. února 2026  20:33
    Severoatlantická aliance spustila ve středu novou operaci Arctic Sentry (Arktická stráž). Má posílit spojeneckou přítomnost a bezpečnost v oblasti Arktidy a Dálného severu kvůli rostoucím vojenským aktivitám Ruska a zvyšujícímu se zájmu Číny. Součástí operace budou plánovaná vojenská cvičení a koordinace všech prostředků a plánů, které spojenci v oblasti mají.  

    Šéf NATO Mark Rutte | foto: NATO Photos

    „Arktida a Dálný sever jsou pro naši kolektivní bezpečnost stále důležitější. NATO a spojenci se na tento region zaměřují čím dál více,“ oznámil šéf NATO Mark Rutte před čtvrteční schůzkou ministrů obrany. Potvrdil, že důvodem jsou rostoucí vojenské aktivity Ruska v oblasti a také zvyšující se zájem Číny.

    „Poprvé v historii shromáždíme vše, co děláme v Arktidě, pod jedno velení,“ prohlásil Rutte s odkazem na operace v Baltském moři (Baltic Sentry) a na východním křídle Aliance (Eastern Sentry). Díky tomu bude NATO podle něj schopné mnohem efektivněji využívat všechny dostupné prostředky a síly a vytvořit komplexnější obraz potenciálních problémů v Arktidě, aby bylo možné rychle a efektivně řešit jakékoli krize.

    Jak podotkl, cílem operace je posílit roli NATO v arktické oblasti a tím kolektivní obranu Aliance. A zároveň mírnit napětí mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a evropskými spojenci vyvolané Trumpovým zájmem získat Grónsko. Upozornil však, že rozhovory mezi Dánskem, Grónskem a Spojenými státy nadále pokračují a Aliance do nich nijak nevstupuje.

    „Z mých rozhovorů s americkým prezidentem vyplývá, že jedním z pracovních směrů je nyní operace Arctic Sentry. Jde o postupný přístup, kdy spojíme to, co máme, využijeme to, posoudíme, kde jsou mezery a zapojíme Velitelství spojeneckých sil pro transformaci, aby se součástí staly nejnovější technologie,“ uvedl.

    Podle Rutteho budou součástí operace plánovaná vojenská cvičení, jako Arctic Endurance pod vedením Dánska a Cold Response pod norskou taktovkou. Zapojí se do nich desítky tisíc vojáků. „Cvičení v Arktidě pořádáme pravidelně, abychom zajistili, že jsme připraveni bojovat a operovat za všech podmínek. Členství Finska a Švédska výrazně posiluje postavení NATO v regionu a naše arktické schopnosti,“ dodal Rutte.

    Novou multidoménovou operaci povede spojenecké velitelství v americkém Norfolku. „Arctic Sentry podtrhuje závazek aliance zajistit bezpečnost členů a udržet stabilitu v jedné ze strategicky nejdůležitějších a environmentálně nejnáročnějších oblastí,“ uvedl vrchní velitel aliančních sil Alexus Grynkewich.

    Oznámení o zahájení nové operace přichází v předvečer schůzky ministrů obrany NATO v Bruselu. Spojenci budou podle Rutteho jednat o výdajích na obranu a budování kapacit obranného průmyslu ve světle ruské hrozby.

    Rutte ocenil, že členské státy Aliance postupně zvyšují své výdaje na obranu. Naléhal ovšem na pokračující zaměření na obrannou výrobu a podrobně popsal svá očekávání od nadcházejícího zasedání ministrů obrany spojeneckých zemí.

    „Investice se zvýšily o desítky miliard,“ konstatoval s tím, že klíčovým úkolem nyní zůstává zajistit potřebné kapacity, aby bylo možné vojenské vybavení, materiál a techniku nakupovat. „Budujeme naši obrannou průmyslovou základnu. Potřebujeme vyrábět více. To znamená více protivzdušné obrany, více munice a silnější dodavatelské řetězce v celé Alianci. Musíme se pohybovat rychleji – zavádět nové technologie, urychlovat zadávání veřejných zakázek a zajistit, aby náš obranný průmysl mohl dodávat produkty rychle a ve velkém,“ dodal.

    Ministři se v Bruselu zároveň setkají s novým ukrajinským ministrem obrany Mychajlem Fjodorovem a zástupci Evropské unie. Na jednání naváže další schůzka Kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny. „Ukrajina nemůže tento boj udržet ani zajistit mír sama,“ zdůraznil Rutte.

