Trump’s quest for Greenland could be NATO’s darkest hour
8. ledna 2026 15:13
Anna Wieslander, Atlantic Council (USA)
After a bumpy start with the new Trump administration in 2025, NATO enters 2026 facing what could become the worst crisis of its existence. “We need Greenland from the standpoint of national security,” US President Donald Trump said on Sunday, ignoring the warnings of Danish Prime Minister Mette Frederiksen that the United States should stop threatening the Kingdom of Denmark or it might lead to the end of NATO.
Grónsko
| foto: @SecBlinken
Celý článek je dostupný na:
Anna Wieslander / Trump’s quest for Greenland could be NATO’s darkest hour. In: Atlantic Council, 7. 1. 2026.
(https://www.atlanticcouncil.org/dispatches/trumps-quest-for-greenland-could-be-natos-darkest-hour/)
Pokud se Vám odkaz článku nezobrazuje správně, kontaktujte nás prosím na emailu info@natoaktual.cz.
Anna Wieslander
Atlantic Council (USA)
