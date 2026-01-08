natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Zde přinášíme odkazy na vybrané komentáře ze zahraničních médií

    Trump’s quest for Greenland could be NATO’s darkest hour

    8. ledna 2026  15:13
    Anna Wieslander, Atlantic Council (USA)
    After a bumpy start with the new Trump administration in 2025, NATO enters 2026 facing what could become the worst crisis of its existence. “We need Greenland from the standpoint of national security,” US President Donald Trump said on Sunday, ignoring the warnings of Danish Prime Minister Mette Frederiksen that the United States should stop threatening the Kingdom of Denmark or it might lead to the end of NATO.  

    Grónsko | foto: @SecBlinken

    Celý článek je dostupný na:

    Anna Wieslander / Trump’s quest for Greenland could be NATO’s darkest hour. In: Atlantic Council, 7. 1. 2026.

    (https://www.atlanticcouncil.org/dispatches/trumps-quest-for-greenland-could-be-natos-darkest-hour/)

    Pokud se Vám odkaz článku nezobrazuje správně, kontaktujte nás prosím na emailu info@natoaktual.cz.

    Anna Wieslander
    Atlantic Council (USA)

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media