Zde přinášíme odkazy na vybrané komentáře ze zahraničních médií
Trump’s damage is done. Democrats – and Europe – are struggling to define what’s next
17. února 2026 16:59
Kasie Hunt, CNN (USA)
Many of the Democrats who came to the Munich Security Conference this weekend want to be president. But even if one of them can win the White House in 2028, they may find they can no longer claim the title every American president since the 1940s has borne: leader of the free world.
Celý článek je dostupný na:
Kasie Hunt / Trump’s damage is done. Democrats – and Europe – are struggling to define what’s next. In: CNN, 16. 2. 2026.
(https://edition.cnn.com/2026/02/16/politics/democrat-munich-conference-attendees-speech)
Pokud se Vám odkaz článku nezobrazuje správně, kontaktujte nás prosím na emailu info@natoaktual.cz.
Barista i záchranář u kanónu
Říjen 2019
Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými
Dny NATO v Ostravě
Září 2019
Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.
Továrna na instruktory
Červenec 2019
Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.
Mraky prachu, vedro a léčky
Červen 2019
Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.