    Trump’s damage is done. Democrats – and Europe – are struggling to define what’s next

    17. února 2026  16:59
    Kasie Hunt, CNN (USA)
    Many of the Democrats who came to the Munich Security Conference this weekend want to be president. But even if one of them can win the White House in 2028, they may find they can no longer claim the title every American president since the 1940s has borne: leader of the free world.  

    ilustrační snímek | foto: MSC / Mueller

    Celý článek je dostupný na:

    Kasie Hunt / Trump’s damage is done. Democrats – and Europe – are struggling to define what’s next. In: CNN, 16. 2. 2026.

    (https://edition.cnn.com/2026/02/16/politics/democrat-munich-conference-attendees-speech)

    Kasie Hunt
    CNN (USA)

