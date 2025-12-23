natoaktual.cz

    Zde přinášíme odkazy na vybrané komentáře ze zahraničních médií

    How to equip Canada’s defense industrial base to meet NATO’s Hague summit commitments

    23. prosince 2025  14:00
    Jason C. Moyer, Atlantic Council (USA)
    In 2025 Canada met NATO’s target of spending 2 percent of GDP on defense for the first time and committed to the new target of 5 percent by 2035, but its defense industrial base will struggle to deliver in its current state.  

    Jason C. Moyer / How to equip Canada’s defense industrial base to meet NATO’s Hague summit commitments. In: Atlantic Council, 22. 12. 2025.

    (https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/how-to-equip-canadas-defense-industrial-base-to-meet-natos-hague-summit-commitments/)

    Jason C. Moyer
    Atlantic Council (USA)

