    Zde přinášíme odkazy na vybrané komentáře ze zahraničních médií

    How Pete Hegseth’s zeal to bring religiosity to the Pentagon is dividing the military

    19. srpna 2025  9:59
    Ben Makuch, The Guardian (United Kingdom)
    Veterans tell the Guardian that Hegseth’s religiosity – rubbing off in new recruitment ads and official US Department of Defense social media activities – is dividing the ranks and doing untold damage to the future of the US military.  

    Americký ministr obrany Pete Hegseth a generál Michael Langley | foto: DVIDS

    Celý článek je dostupný na:

    Ben Makuch / How Pete Hegseth’s zeal to bring religiosity to the Pentagon is dividing the military. In: The Guardian, 14. 8. 2025.

    (https://www.theguardian.com/us-news/2025/aug/14/pete-hegseth-pentagon-christian-nationalism)

    Ben Makuch
    The Guardian (United Kingdom)

