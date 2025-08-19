Zde přinášíme odkazy na vybrané komentáře ze zahraničních médií
How Pete Hegseth’s zeal to bring religiosity to the Pentagon is dividing the military
19. srpna 2025 9:59
Ben Makuch, The Guardian (United Kingdom)
Veterans tell the Guardian that Hegseth’s religiosity – rubbing off in new recruitment ads and official US Department of Defense social media activities – is dividing the ranks and doing untold damage to the future of the US military.
Americký ministr obrany Pete Hegseth a generál Michael Langley
| foto: DVIDS
Celý článek je dostupný na:
Ben Makuch / How Pete Hegseth’s zeal to bring religiosity to the Pentagon is dividing the military. In: The Guardian, 14. 8. 2025.
(https://www.theguardian.com/us-news/2025/aug/14/pete-hegseth-pentagon-christian-nationalism)
