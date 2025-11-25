„Tito muži byli nalákáni do Ruska pod falešnými záminkami a předáni ruské žoldnéřské skupině, aby bojovali ve válce na Ukrajině bez jejich vědomí či souhlasu. Mezi těmito 17 muži je osm členů mé rodiny,“ uvedla nevlastní dcera exprezidenta Zuma-Mncube ve veřejném prohlášení.
Osm z nich má být z její rodiny. Kancelář prezidenta Cyrila Ramaphosy uvedla, že obdržela žádosti o pomoc od sedmnácti mužů ve věku dvacet až třicet devět let uvězněných v bojové zóně.
Zuma-Sambudla, poslankyně strany uMkhonto weSizwe, se k věci bezprostředně nevyjádřila. Podle médií tvrdila, že muži měli projít výcvikem bodyguardů.
Ramaphosa nařídil šetření okolností jejich náboru, neboť jihoafrické zákony zakazují občanům bojovat v cizích armádách bez souhlasu vlády. Zuma-Mncube vyzvala úřady k urychlení diplomatických kroků k návratu mužů.
Případ se odehrává paralelně s procesem, v němž je Zuma-Sambudla obžalována z podněcování násilností během nepokojů v roce 2021, které si vyžádaly přes 300 obětí.
Zdroj: Deutsche Welle(Něměcko)