    Policie vyšetřuje dceru exprezidenta kvůli náboru do ruské války na Ukrajině

    25. listopadu 2025  20:23
    Jihoafrická policie prověřuje obvinění, že Duduzile Zuma-Sambudla, dcera bývalého jihoafrického prezidenta Jacoba Zumy, nalákala sedmnáct mužů k práci v Rusku, kde byli následně donuceni bojovat na Donbasu.  

    Duduzile Zuma-Sambudla (uprostřed), dcera bývalého jihoafrického prezidenta Jacoba Zumy | foto: @DZumaSambudla

    „Tito muži byli nalákáni do Ruska pod falešnými záminkami a předáni ruské žoldnéřské skupině, aby bojovali ve válce na Ukrajině bez jejich vědomí či souhlasu. Mezi těmito 17 muži je osm členů mé rodiny,“ uvedla nevlastní dcera exprezidenta Zuma-Mncube ve veřejném prohlášení.

    Osm z nich má být z její rodiny. Kancelář prezidenta Cyrila Ramaphosy uvedla, že obdržela žádosti o pomoc od sedmnácti mužů ve věku dvacet až třicet devět let uvězněných v bojové zóně.

    Zuma-Sambudla, poslankyně strany uMkhonto weSizwe, se k věci bezprostředně nevyjádřila. Podle médií tvrdila, že muži měli projít výcvikem bodyguardů.

    Ramaphosa nařídil šetření okolností jejich náboru, neboť jihoafrické zákony zakazují občanům bojovat v cizích armádách bez souhlasu vlády. Zuma-Mncube vyzvala úřady k urychlení diplomatických kroků k návratu mužů.

    Případ se odehrává paralelně s procesem, v němž je Zuma-Sambudla obžalována z podněcování násilností během nepokojů v roce 2021, které si vyžádaly přes 300 obětí.

    Zdroj: Deutsche Welle(Něměcko)

    vst; natoaktual.cz

