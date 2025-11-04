Generální tajemník OSN António Guterres však varuje, že skutečné zapojení žen zaostává, včetně jejich účasti na jednáních či ochrany před násilím.
Navzdory téměř tisícovce navazujících rezolucí čelí agenda žen, míru a bezpečnosti tlaku. Podle OSN se snižuje financování organizací vedených ženami a mírové operace trpí nedostatkem prostředků – neuhrazené příspěvky hlavních států dlužníků dosáhly v polovině roku 2025 téměř 2,7 miliardy dolarů. To ohrožuje dlouhodobou stabilitu a účinnost mírových misí, jejichž rozpočty zároveň dlouhodobě klesají.
Analýza čtrnácti vleklých mírových procesů i statistické vyhodnocení 286 dohod prokázaly, že propojení OSN a místních ženských organizací pomáhá udržet mír a zahrnout do jednání dříve opomíjené skupiny.
Studie uvádí příklady z Filipín, Burundi či Libérie, kde společné iniciativy umožnily prevenci obnovy násilí, například prostřednictvím komunitních „mírových chýší“. Autoři varují, že bez pevné politické a finanční podpory OSN i místních ženských aktérů hrozí ztráta těžce vybojovaného pokroku.
Zdroj: The Conversation(Austrálie)