Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    4. listopadu 2025  17:52
    Před pětadvaceti lety přijala OSN rezoluci o ženách, míru a bezpečnosti, která zdůraznila zásadní úlohu žen v předcházení konfliktům, vyjednávání a poválečné obnově. Nový výzkum ukazuje, že začlenění opatření podporujících postavení žen v mírových dohodách v průměru snižuje riziko obnovení konfliktu o 11 procent, a pokud se tak děje pod vedením OSN, až o 37 procent.  

    Rada bezpečnosti OSN hlasuje o rezoluci proti takzvanému Islámskému státu | foto: UN

    Generální tajemník OSN António Guterres však varuje, že skutečné zapojení žen zaostává, včetně jejich účasti na jednáních či ochrany před násilím.

    Navzdory téměř tisícovce navazujících rezolucí čelí agenda žen, míru a bezpečnosti tlaku. Podle OSN se snižuje financování organizací vedených ženami a mírové operace trpí nedostatkem prostředků – neuhrazené příspěvky hlavních států dlužníků dosáhly v polovině roku 2025 téměř 2,7 miliardy dolarů. To ohrožuje dlouhodobou stabilitu a účinnost mírových misí, jejichž rozpočty zároveň dlouhodobě klesají.

    Analýza čtrnácti vleklých mírových procesů i statistické vyhodnocení 286 dohod prokázaly, že propojení OSN a místních ženských organizací pomáhá udržet mír a zahrnout do jednání dříve opomíjené skupiny.

    Studie uvádí příklady z Filipín, Burundi či Libérie, kde společné iniciativy umožnily prevenci obnovy násilí, například prostřednictvím komunitních „mírových chýší“. Autoři varují, že bez pevné politické a finanční podpory OSN i místních ženských aktérů hrozí ztráta těžce vybojovaného pokroku.

    Zdroj: The Conversation(Austrálie)

    vst; natoaktual.cz

