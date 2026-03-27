Evropské země a Kanada zároveň zvýšily své rozpočty o 20 % oproti předchozímu roku. Rutte označil rok za zlomový kvůli rychle se měnící bezpečnostní situaci a zdůraznil, že Rusko zůstává hlavní hrozbou.
Podle zprávy NATO pokračuje v podpoře Ukrajiny, kam nadále proudí vojenské vybavení. Rutte zároveň uvedl, že evropské státy začaly více přebírat odpovědnost za vlastní bezpečnost, což označil za zásadní posun oproti minulosti.
Významnou roli při dosažení těchto cílů připsal administrativě Donalda Trumpa, která podle něj přispěla k tomu, že i země dříve zaostávající dosáhly požadované úrovně výdajů.
Rutte se vyjádřil také k Íránu, kde NATO dlouhodobě odmítá jeho jaderné ambice a upozorňuje na hrozbu raketového programu. Podpořil kroky USA proti těmto kapacitám a ocenil koordinaci spojenců při ochraně námořních tras.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)