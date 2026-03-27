Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

    Země NATO loni rekordně investovaly do obrany

    27. března 2026  16:34
    Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte ve výroční zprávě za rok 2025 uvedl, že všechny členské státy poprvé splnily cíl výdajů na obranu ve výši 2 % HDP.  

    Severoatlantická aliance. Ilustrační foto. | foto: NATO Photos

    Evropské země a Kanada zároveň zvýšily své rozpočty o 20 % oproti předchozímu roku. Rutte označil rok za zlomový kvůli rychle se měnící bezpečnostní situaci a zdůraznil, že Rusko zůstává hlavní hrozbou.

    Podle zprávy NATO pokračuje v podpoře Ukrajiny, kam nadále proudí vojenské vybavení. Rutte zároveň uvedl, že evropské státy začaly více přebírat odpovědnost za vlastní bezpečnost, což označil za zásadní posun oproti minulosti.

    Významnou roli při dosažení těchto cílů připsal administrativě Donalda Trumpa, která podle něj přispěla k tomu, že i země dříve zaostávající dosáhly požadované úrovně výdajů.

    Rutte se vyjádřil také k Íránu, kde NATO dlouhodobě odmítá jeho jaderné ambice a upozorňuje na hrozbu raketového programu. Podpořil kroky USA proti těmto kapacitám a ocenil koordinaci spojenců při ochraně námořních tras.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    dkr; natoaktual.cz

