Zároveň dodal, že „velký počet“ dalších osob je oficiálně veden jako pohřešovaný, aniž by upřesnil konkrétní číslo. Vyjádření zaznělo před čtvrtým výročím ruské invaze a v době nových jednání o příměří v Abú Zabí. Podle odhadu amerického think-tanku CSIS bylo od začátku války zabito nebo zraněno téměř 400 000 ukrajinských vojáků.
Těžké ztráty utrpělo i Rusko. Ukrajinské velení letos uvedlo, že jen v roce 2025 bylo zabito nebo zraněno téměř 420 000 ruských vojáků, zatímco britská rozvědka v říjnu 2025 odhadla celkové ruské ztráty na 1,1 milionu padlých a raněných. Obě strany přitom vlastní ztráty zveřejňují jen výjimečně.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že Rusko bude v bojích pokračovat, dokud Kyjev nepřijme „nezbytná rozhodnutí“ pro ukončení války. Jednání zprostředkovaná USA pokračují, přičemž zásadními spornými body zůstávají územní otázky a osud Záporožské jaderné elektrárny.
Zdroj: Al-Džazíra (Katar)