    Zelenskyj: ve válce s Ruskem padlo 55 000 ukrajinských vojáků

    5. února 2026  15:13
    Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že ve válce s Ruskem bylo na bojišti zabito přibližně 55 000 ukrajinských vojáků, a to jak profesionálů, tak mobilizovaných.  

    Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj u města Kupjansk, kde ukrajinská garda dostala do obklíčení na 200 ruských vojáků (12. prosince 2025) | foto: Defence_U

    Zároveň dodal, že „velký počet“ dalších osob je oficiálně veden jako pohřešovaný, aniž by upřesnil konkrétní číslo. Vyjádření zaznělo před čtvrtým výročím ruské invaze a v době nových jednání o příměří v Abú Zabí. Podle odhadu amerického think-tanku CSIS bylo od začátku války zabito nebo zraněno téměř 400 000 ukrajinských vojáků.

    Těžké ztráty utrpělo i Rusko. Ukrajinské velení letos uvedlo, že jen v roce 2025 bylo zabito nebo zraněno téměř 420 000 ruských vojáků, zatímco britská rozvědka v říjnu 2025 odhadla celkové ruské ztráty na 1,1 milionu padlých a raněných. Obě strany přitom vlastní ztráty zveřejňují jen výjimečně.

    Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že Rusko bude v bojích pokračovat, dokud Kyjev nepřijme „nezbytná rozhodnutí“ pro ukončení války. Jednání zprostředkovaná USA pokračují, přičemž zásadními spornými body zůstávají územní otázky a osud Záporožské jaderné elektrárny.

    Zdroj: Al-Džazíra (Katar)

    dkr; natoaktual.cz

