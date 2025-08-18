Co psala světová média o Severoatlantické alianci

Evropští lídři se Zelenským míří do Washingtonu jednat o Ukrajině

18. srpna 2025  17:38
Donald Trump před jednáním s evropskými lídry ve Washingtonu vyvinul tlak na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, když prohlásil, že ukrajinský vůdce by mohl válku ukončit „téměř okamžitě“, pokud by chtěl.  

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj | foto: @ZelenskyyUa

 Zároveň vyloučil, že by Ukrajině v rámci jednání s Moskvou umožnil vstup do NATO nebo navrácení Ruskem okupovaného Krymu.

Krátce poté Trump prohlásil, že je pro něj velkou ctí hostit v Bílém domě tolik evropských lídrů najednou. Jeho slova však mohou vyvolat obavy mezi evropskými diplomaty, kteří se snaží předejít opakování situace z února, kdy byl Zelenskyj při své návštěvě Washingtonu veřejně napadán Trumpem i americkým viceprezidentem J. D. Vancem. Oba tehdy ukrajinského prezidenta obvinili z nevděčnosti a neúcty.

Podle Bílého domu se Trump nejprve setká se Zelenským ve 13:15 v Oválné pracovně, následně pak v 15:00 s evropskými lídry ve Východním salónu. Zelenskyj už před Trumpovými nedělními výroky čelil složitému úkolu: snažil se zmírnit dopady pátečního summitu Trumpa a Vladimira Putina na Aljašce. Toto setkání bylo široce vnímáno jako diplomatické vítězství pro ruského prezidenta a zároveň jako oslabení americké pozice. Trump se proti takovému hodnocení ohradil.

Evropští lídři plánují na pondělním summitu znovu potvrdit podporu územní celistvosti Ukrajiny a důrazně odmítnout jakýkoli návrh výměny území, který by odměňoval ruskou agresi. Zároveň budou požadovat jasnější vymezení, jaké bezpečnostní záruky jsou Spojené státy ochotny Kyjevu nabídnout v případě dohody o ukončení války.

Zdroj: The Guardian(Velká Británie)

aam; natoaktual.cz

