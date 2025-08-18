Zároveň vyloučil, že by Ukrajině v rámci jednání s Moskvou umožnil vstup do NATO nebo navrácení Ruskem okupovaného Krymu.
Krátce poté Trump prohlásil, že je pro něj velkou ctí hostit v Bílém domě tolik evropských lídrů najednou. Jeho slova však mohou vyvolat obavy mezi evropskými diplomaty, kteří se snaží předejít opakování situace z února, kdy byl Zelenskyj při své návštěvě Washingtonu veřejně napadán Trumpem i americkým viceprezidentem J. D. Vancem. Oba tehdy ukrajinského prezidenta obvinili z nevděčnosti a neúcty.
Podle Bílého domu se Trump nejprve setká se Zelenským ve 13:15 v Oválné pracovně, následně pak v 15:00 s evropskými lídry ve Východním salónu. Zelenskyj už před Trumpovými nedělními výroky čelil složitému úkolu: snažil se zmírnit dopady pátečního summitu Trumpa a Vladimira Putina na Aljašce. Toto setkání bylo široce vnímáno jako diplomatické vítězství pro ruského prezidenta a zároveň jako oslabení americké pozice. Trump se proti takovému hodnocení ohradil.
Evropští lídři plánují na pondělním summitu znovu potvrdit podporu územní celistvosti Ukrajiny a důrazně odmítnout jakýkoli návrh výměny území, který by odměňoval ruskou agresi. Zároveň budou požadovat jasnější vymezení, jaké bezpečnostní záruky jsou Spojené státy ochotny Kyjevu nabídnout v případě dohody o ukončení války.
Zdroj: The Guardian(Velká Británie)