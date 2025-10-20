„Probrali jsme všechny klíčové otázky – naše pozice na bojišti, schopnosti dlouhého doletu a protivzdušnou obranu, a samozřejmě také diplomatické vyhlídky,“ napsal Zelenskyj na síť Telegram. Podle něj musí Rusko ukončit agresi, kterou samo zahájilo, a USA by měly pokračovat v tlaku na Moskvu.
Zelenskyj také informoval, že o výsledcích rozhovoru s Trumpem jednal s evropskými a aliančními lídry, včetně představitelů Spojeného království, Německa, Itálie, Finska, Norska a Polska, ale i s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Ruttem. Společným cílem je podle něj ochrana lidských životů a posílení bezpečnosti Ukrajiny i Evropy. Poradci pro národní bezpečnost zúčastněných zemí mají nyní koordinovat další kroky.
Setkání obou prezidentů se uskutečnilo v pátek v Bílém domě. Zelenskyj označil schůzku za produktivní a uvedl, že se diskutovalo o protivzdušné obraně, výrobě zbraní i možné výměně střel Tomahawk za ukrajinské drony. Trump později napsal na síti Truth Social, že Kyjev i Moskva chtějí ukončit válku, a oznámil plán setkat se v Maďarsku s ruským prezidentem Vladimirem Putinem kvůli možné mírové dohodě.
Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)