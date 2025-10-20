natoaktual.cz

Hledáme stážisty

Máte zájem o stáž v Informačním
centru o NATO? Ozvěte se nám!

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Zelenskyj věří, že rozhovor s Trumpem může přiblížit konec války

    20. října 2025  15:45
    „Více než dvě hodiny věcného rozhovoru s Trumpem, který by skutečně mohl pomoci přiblížit tuto válku ke konci,“ uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.  

    Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj | foto: @ZelenskyyUa

    „Probrali jsme všechny klíčové otázky – naše pozice na bojišti, schopnosti dlouhého doletu a protivzdušnou obranu, a samozřejmě také diplomatické vyhlídky,“ napsal Zelenskyj na síť Telegram. Podle něj musí Rusko ukončit agresi, kterou samo zahájilo, a USA by měly pokračovat v tlaku na Moskvu.

    Zelenskyj také informoval, že o výsledcích rozhovoru s Trumpem jednal s evropskými a aliančními lídry, včetně představitelů Spojeného království, Německa, Itálie, Finska, Norska a Polska, ale i s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Ruttem. Společným cílem je podle něj ochrana lidských životů a posílení bezpečnosti Ukrajiny i Evropy. Poradci pro národní bezpečnost zúčastněných zemí mají nyní koordinovat další kroky.

    Setkání obou prezidentů se uskutečnilo v pátek v Bílém domě. Zelenskyj označil schůzku za produktivní a uvedl, že se diskutovalo o protivzdušné obraně, výrobě zbraní i možné výměně střel Tomahawk za ukrajinské drony. Trump později napsal na síti Truth Social, že Kyjev i Moskva chtějí ukončit válku, a oznámil plán setkat se v Maďarsku s ruským prezidentem Vladimirem Putinem kvůli možné mírové dohodě.

    Zdroj: Anadolu Agency (Turecko)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media