Kyjev se obává, že prezidenti Donald Trump a Vladimir Putin by mohli dohodnout ukončení války bez účasti Ukrajiny. Trump sice připustil možnost Zelenského účasti, ale chystá se jen bilaterální jednání.
Evropské státy a šéfka unijní diplomacie Kaja Kallas zdůraznily, že „USA mají moc přimět Rusko k vážným jednáním… Jakákoli dohoda mezi USA a Ruskem musí zahrnovat Ukrajinu a EU, protože jde o bezpečnost Ukrajiny i celé Evropy.“ Generální tajemník NATO Mark Rutte uvedl, že páteční summit „bude o tom, otestovat Putina, jak vážně to myslí s ukončením této strašné války.“
„Konec války musí být spravedlivý a jsem vděčný všem, kdo dnes stojí při Ukrajině a našem lidu, uvedl prezident Zelenskyj“. Západní spojenci se obávají, že Trump by mohl kvůli míru a obchodním zájmům ustoupit Putinovi. Analytici varují, že dohoda bez Kyjeva by byla pro Ukrajinu i Evropu katastrofou.
Zdroj: The Japan Times(Japonsko)