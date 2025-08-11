Co psala světová média o Severoatlantické alianci

Zelenskyj získal podporu EU a NATO před jednáním Trumpa s Putinem

11. srpna 2025  22:32
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si v neděli zajistil diplomatickou podporu Evropy a Severoatlantické aliance před summitem USA–Rusko, který má proběhnout v pátek na Aljašce.  

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj | foto: @ZelenskyyUa

 Kyjev se obává, že prezidenti Donald Trump a Vladimir Putin by mohli dohodnout ukončení války bez účasti Ukrajiny. Trump sice připustil možnost Zelenského účasti, ale chystá se jen bilaterální jednání.

Evropské státy a šéfka unijní diplomacie Kaja Kallas zdůraznily, že „USA mají moc přimět Rusko k vážným jednáním… Jakákoli dohoda mezi USA a Ruskem musí zahrnovat Ukrajinu a EU, protože jde o bezpečnost Ukrajiny i celé Evropy.“ Generální tajemník NATO Mark Rutte uvedl, že páteční summit „bude o tom, otestovat Putina, jak vážně to myslí s ukončením této strašné války.“

„Konec války musí být spravedlivý a jsem vděčný všem, kdo dnes stojí při Ukrajině a našem lidu, uvedl prezident Zelenskyj“. Západní spojenci se obávají, že Trump by mohl kvůli míru a obchodním zájmům ustoupit Putinovi. Analytici varují, že dohoda bez Kyjeva by byla pro Ukrajinu i Evropu katastrofou.

Zdroj: The Japan Times(Japonsko)

vst; natoaktual.cz

