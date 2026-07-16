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    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Zelenskyj odvolal ukrajinského ministra obrany

    16. července 2026  15:27
    Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal oblíbeného ministra obrany Mychajla Fedorova v rámci rozsáhlých personálních změn ve vládě.  

    Mychajlo Fedorov, ukrajinský ministr obrany. | foto: Ministerstvo obrany Ukrajiny.

    Učinil tak navzdory výzvám ze strany zahraničních partnerů a občanské společnosti, kteří požadovali jeho setrvání v úřadu.

    Fedorov byl široce uznáván za transformaci ministerstva obrany a omezení korupce. Během šesti měsíců ve funkci Ukrajina dramaticky zlepšila své postavení na bojišti. Kyjev opakovaně udeřil na ruské ropné rafinérie prostřednictvím dronů s dlouhým doletem.

    V příspěvku na síti Telegram, kde oznámil svůj odchod, Fedorov zmínil své další úspěchy, mezi něž patří například zablokování satelitní sítě Starlink pro ruské jednotky, nákup dalších dronů a izolace okupovaného Krymu.

    Zatím není jasné, zda Fedorov dostane jiný vládní post.

    Zdroj: The Guardian (Velká Británie)

    rku; natoaktual.cz

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