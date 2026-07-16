Učinil tak navzdory výzvám ze strany zahraničních partnerů a občanské společnosti, kteří požadovali jeho setrvání v úřadu.
Fedorov byl široce uznáván za transformaci ministerstva obrany a omezení korupce. Během šesti měsíců ve funkci Ukrajina dramaticky zlepšila své postavení na bojišti. Kyjev opakovaně udeřil na ruské ropné rafinérie prostřednictvím dronů s dlouhým doletem.
V příspěvku na síti Telegram, kde oznámil svůj odchod, Fedorov zmínil své další úspěchy, mezi něž patří například zablokování satelitní sítě Starlink pro ruské jednotky, nákup dalších dronů a izolace okupovaného Krymu.
Zatím není jasné, zda Fedorov dostane jiný vládní post.
Zdroj: The Guardian (Velká Británie)