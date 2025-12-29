Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na Floridě uvedl, že americké bezpečnostní záruky pro Ukrajinu jsou stoprocentně dohodnuté.
„Máme velké úspěchy, dvacetibodový mírový plán je z 90 % dohodnutý a bezpečnostní záruky USA–Ukrajina jsou ze 100 % dohodnuté,“ uvedl Zelenskyj. Dodal, že dvacetibodový mírový plán je z 90 % hotový a ekonomický plán obnovy země je téměř finální.
Trump označil schůzku za produktivní a řekl, že rozhovory budou pokračovat. Připustil ale, že nejtěžší částí zůstává otázka území – včetně Donbasu – a že se ukáže během několika týdnů, zda plán uspěje. Podle něj má Evropa nést podstatnou část budoucích záruk, USA mají pomoci.
Během setkání prezidenti společně telefonovali s řadou evropských lídrů. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen uvedla, že setkání ukázalo „dobrý pokrok, a že Evropa bude nadále spolupracovat s Ukrajinou a našimi americkými partnery na upevnění tohoto pokroku.“
Trump zároveň před jednáním volal Vladimiru Putinovi a popsal, že Moskva trvá na kontrole východních oblastí a odmítá příměří; Rusko mezitím pokračovalo v útocích na Kyjev a energetickou infrastrukturu.
Zdroj: Euronews (Francie)