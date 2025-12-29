natoaktual.cz

Nové factboxy

Víte, k čemu slouží Parlamentní
hromáždění NATO?

  • natoaktual.cz
  • Zpravodajství
  • Informační centrum o NATO
  • nato.idnes.cz
    •

    Zpravodajství

    Co psala světová média o Severoatlantické alianci

    Zelenskyj oznámil dohodu s Trumpem o bezpečnostních zárukách USA

    29. prosince 2025  23:07
    Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na Floridě uvedl, že americké bezpečnostní záruky pro Ukrajinu jsou stoprocentně dohodnuté.  

    Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem na summitu NATO v Haagu | foto: NATO Photos

    Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na Floridě uvedl, že americké bezpečnostní záruky pro Ukrajinu jsou stoprocentně dohodnuté.

    „Máme velké úspěchy, dvacetibodový mírový plán je z 90 % dohodnutý a bezpečnostní záruky USA–Ukrajina jsou ze 100 % dohodnuté,“ uvedl Zelenskyj. Dodal, že dvacetibodový mírový plán je z 90 % hotový a ekonomický plán obnovy země je téměř finální.

    Trump označil schůzku za produktivní a řekl, že rozhovory budou pokračovat. Připustil ale, že nejtěžší částí zůstává otázka území – včetně Donbasu – a že se ukáže během několika týdnů, zda plán uspěje. Podle něj má Evropa nést podstatnou část budoucích záruk, USA mají pomoci.

    Během setkání prezidenti společně telefonovali s řadou evropských lídrů. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen uvedla, že setkání ukázalo „dobrý pokrok, a že Evropa bude nadále spolupracovat s Ukrajinou a našimi americkými partnery na upevnění tohoto pokroku.“

    Trump zároveň před jednáním volal Vladimiru Putinovi a popsal, že Moskva trvá na kontrole východních oblastí a odmítá příměří; Rusko mezitím pokračovalo v útocích na Kyjev a energetickou infrastrukturu.

    Zdroj: Euronews (Francie)

    vst; natoaktual.cz

    Barista i záchranář u kanónu

    Říjen 2019

    Poprvé v historii nechala armáda záložáky pálit z kanónů ostrými

    Dny NATO v Ostravě

    Září 2019

    Dny NATO navštívilo 220 tisíc lidí, ukázaly i nové vrtulníky pro armádu.

    Továrna na instruktory

    Červenec 2019

    Britský poradní tým s pomocí Čechů vyškolil už přes 9 500 vojenských instruktorů.

    Mraky prachu, vedro a léčky

    Červen 2019

    Jak vypadá příprava českých vojáků na misi v africkém Mali.

    Partneři portálu

    NATO PDD iDnes.cz Newton Media